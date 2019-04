9e Journée éducation financière - Un appui stratégique et financier de l'Autorité en matière d'éducation financière au Québec





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Près de 100 spécialistes en éducation financière se sont réunis aujourd'hui à l'invitation de l'Autorité des marchés financiers pour participer à la 9e Journée éducation financière. Ce rendez-vous annuel a permis à l'Autorité de faire l'annonce de trois nouvelles importantes auprès des partenaires présents : la publication d'un nouveau plan d'action pour la Stratégie québécoise en éducation financière, la proposition d'un soutien financier aux associations de consommateurs et aux associations coopératives d'économie familiale (ACEF), et le lancement du nouveau programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche de l'Autorité.

« Au cours des dernières années, nous avons déployé d'importants efforts pour mobiliser un réseau bien établi de partenaires en éducation financière et concerter nos interventions autour d'objectifs communs, en mettant notamment sur pied le projet de Stratégie québécoise en éducation financière », a souligné Louis Morisset, président-directeur général de l'Autorité des marchés financiers. « Cette collaboration nous a permis d'augmenter la portée de nos initiatives et de sensibiliser un plus grand nombre de Québécois à l'importance d'acquérir de bonnes habitudes financières. C'est donc avec fierté que nous renouvelons aujourd'hui notre engagement à poursuivre nos efforts dans cette voie. »

Nouveau plan d'action pour la Stratégie québécoise en éducation financière

Lancée en 2015, la Stratégie québécoise en éducation financière (SQEF), dont l'Autorité est le maître d'oeuvre, est un chantier de mobilisation et de concertation des activités menées par les organismes et spécialistes oeuvrant dans le domaine de l'éducation financière. La deuxième édition du plan d'action de la SQEF cible en priorité les jeunes, les personnes en milieu de travail et les nouveaux arrivants durant la période 2019-2022 afin qu'ils acquièrent de nouvelles compétences et développent une plus grande vigilance financière. Ces cibles ont été déterminées à la suite de consultations avec les partenaires en éducation financière tenues l'automne dernier. L'Autorité continuera par ailleurs à contribuer aux efforts visant à protéger les aînés, un groupe très actif dans les marchés financiers, dans le cadre de la poursuite de ses initiatives en lien avec le Plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés.

Nouveau programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche de l'Autorité

À la suite de l'abolition du Fonds pour l'éducation et la saine gouvernance (FESG) de même que des sources de financement qui lui étaient dévolues, l'Autorité a mené une réflexion quant à la poursuite de certains objectifs du FESG.

Ainsi, l'Autorité met sur pied un nouveau programme de partenariats stratégiques en éducation financière, sensibilisation et recherche. Dans le cadre de ce programme, l'Autorité entend continuer de prioriser l'éducation financière, qui demeure au coeur de sa mission, et d'investir dans le développement de campagnes de sensibilisation sociétales destinées au grand public ainsi que dans l'amélioration de la littératie financière au Québec, notamment par la conception et la diffusion de programmes éducatifs.

Le programme vise principalement la conception ou la réalisation d'initiatives ou de projets novateurs, à fort impact ou structurants, notamment par le regroupement d'expertises, de chercheurs ou d'organismes, et ayant des retombées pérennes et mesurables auprès de la population québécoise, de groupes cibles ou de réseaux établis.

Le programme vise également le soutien d'initiatives favorisant le développement de connaissances de pointe sur des enjeux actuels ou émergents qui sont d'un intérêt particulier eu égard à la mission, au rôle et aux objectifs stratégiques de l'Autorité. Ces initiatives peuvent notamment prendre la forme de projets spécifiques de recherche, de la mise sur pied de fonds ou de centres de recherche, ou encore de la création de chaires de recherche.

Soutien financier aux associations de consommateurs et aux ACEF

L'un des premiers gestes concrets de l'Autorité découlant à la fois du nouveau programme de partenariats stratégiques et du nouveau plan d'action de la SQEF est la proposition d'un soutien financier aux associations de consommateurs et aux ACEF. Cette contribution pouvant aller jusqu'à deux millions de dollars sur cinq ans s'ajoute à celle, d'un montant équivalent, que versera l'Office de la protection du consommateur. L'appui financier proposé permettra à ces organismes d'intervenir auprès d'un plus grand nombre de consommateurs partout au Québec, notamment pour les aider à adopter de meilleurs comportements financiers, surmonter leur endettement et acquérir au besoin certaines compétences pour la gestion de leurs finances personnelles.

