MKTG lance Decoding Canada; un outil de recherche exclusif offrant une plus grande visibilité quant à l'efficacité de la commandite et de l'activation de la commandite auprès des consommateurs canadiens





Decoding Canada présente une analyse approfondie des attitudes, de l'engagement et des tactiques d'activation, qui font notamment partie des éléments liés à chaque grande propriété canadienne de commandite dans une gamme d'industries

TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - MKTG Canada, une agence de marketing axée sur le style de vie qui fait partie du réseau Dentsu Aegis, annonce le lancement de Decoding Canada. Il s'agit du premier outil de recherche approfondie canadien qui explore les attitudes des Canadiens à l'égard de la commandite et de l'activation de la commandite rattachée à chaque grande propriété au pays, dans le domaine des sports, du divertissement, de la musique, de la nourriture, des sports électroniques d'autres domaines.

« À MKTG, notre mission est de permettre de rendre les marques plus humaines. Nous sommes ravis de tenir cette promesse en offrant ce nouvel outil d'information axé sur le public cible à nos clients actuels et éventuels, afin de pouvoir élaborer des programmes de commandite plus percutants, a déclaré Matthew Klar, vice-président de la stratégie, MKTG Canada. Quel que soit le secteur ou quelle que soit l'industrie qui est prioritaire dans votre marketing de commandite, n'importe quelle marque sera en mesure de tirer parti de l'information axée sur les données de Decoding Canada, ce qui donnera aux commanditaires une nouvelle façon d'évaluer les décisions de commandite. »

Decoding Canada vise à mettre à la disposition des spécialistes du marketing des renseignements concrets sur la façon d'atteindre efficacement les consommateurs et d'avoir une incidence importante sur eux, grâce à la commandite. Cela comprend la façon de trouver ces responsables et de communiquer efficacement avec eux afin d'optimiser le succès de leur investissement dans la commandite. L'intégration d'un nouveau paramètre sectorielle constitue un élément fondamental de cette équation : Ce paramètre est la réceptivité. Il s'agit d'un examen de la mesure dans laquelle les consommateurs sont réceptifs au marketing de commandite et de l'évolution de leur réceptivité en fonction des données démographiques, de la région, du type de propriété et de la propriété précise.

En plus de permettre de mieux comprendre la mesure dans laquelle les Canadiens sont réceptifs à la commandite, Decoding Canada présentera plus de renseignements que jamais sur les éléments suivants :

Perception ou attitude du Canada à l'égard des commanditaires

à l'égard des commanditaires Réceptivité des messages des commanditaires

Efficacité tactique d'activation

Une gamme d'autres points de vue, attitudes et mesures du comportement en matière de consommation pour différentes propriétés de commandite

L'analyse des données a permis de mettre en évidence trois types très précis de Canadiens :

Les réceptifs (ceux qui sont très réceptifs aux messages des commanditaires) - 18 % des consommateurs

Les sélectifs (ceux dont la réceptivité est incertaine - ils sont sensibles aux commanditaires et valorisent leurs contributions, mais ne s'engagent pas toujours) - 44 % des consommateurs

Les non-réceptifs (gens qui désapprouvent complètement les commanditaires) - 38 % des consommateurs

« Decoding Canada présente des renseignements exclusifs sur la façon d'exercer une influence efficace et authentique ou de communiquer avec les consommateurs, a déclaré Artsiom Biba, gestionnaire de compte, MKTG Canada. Une compréhension plus approfondie de votre public cible est essentielle pour les spécialistes du marketing des marques lorsqu'ils prennent des décisions d'investissement en matière de commandite. »

Decoding Canada sera mis à profit dans le cadre de l'offre intégrée des clients actuels de MKTG, ainsi que comme point d'entrée pour les représentants de marques qui cherchent à mieux comprendre le paysage des commandites, à cerner les possibilités et à optimiser leur approche.

Pour de plus amples renseignements sur MKTG Canada, rendez-vous à http://mktgagency.ca/decoding.

À propos de MKTG Canada

MKTG Canada humanise les marques en les reliant à des communautés passionnées au moyen de la commandite et du marketing du style de vie. L'agence, dont le siège social est situé à Toronto, offre des services nationaux de consultation, de négociation, d'activation et de gestion d'événements aux marques de niveau 1. Avec plus de 40 experts en commandite, l'agence négocie des contrats de commandite d'une valeur de plus de 350 millions de dollars par année (selon la valeur à vie) et active plus de 140 jours d'événements. L'agence a été désignée par le Conseil canadien sur la commandite Agence de l'année en 2017 et en 2018.

À propos de Dentsu Aegis Network Canada

Dentsu Aegis Network Canada réinvente la façon dont les marques sont construites pour ses clients, grâce à des compétences inégalées dans les domaines des médias, du numérique, des données et des services de communication créatifs. Le réseau se concentre principalement sur l'économie numérique et offre des produits et services uniques par l'intermédiaire de ses agences Amnet, Amplifi, Carat, Cardinal Path, DentsuBos, dentsu X, GRIP, ICUC, iProspect, Isobar, John Brown Media, MKTG, The StoryLab et Vizeum. Représentant l'un des dix principaux marchés mondiaux de Dentsu Aegis, l'équipe canadienne mène ses activités depuis son siège social de Toronto et sert ses clients grâce à un réseau national de bureaux qui compte près de 1 500 spécialistes dévoués à Vancouver, Calgary, Montréal, Saint John et Halifax. www.dentsuaegisnetwork.ca

SOURCE Dentsu Aegis Network

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 10:53 et diffusé par :