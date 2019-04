10e remise des bourses de la Fondation iA Groupe financier





Plus de 800 000 $ distribués à ce Jour Pour l'apprentissage d'une langue seconde

QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation iA Groupe financier donne des ailes à 53 étudiants des cégeps Limoilou, Garneau et Sainte-Foy qui vivront un séjour immersif à Hawaï, San Diego, Malte, au Mexique et dans d'autres destinations afin d'apprendre une langue seconde, grâce à de nouvelles bourses totalisant 110 000 $.

« Aujourd'hui, la maîtrise d'une langue seconde est un atout indéniable, voire une nécessité dans plusieurs professions. Il s'agit aussi d'une façon bien personnelle de s'ouvrir à de nouvelles cultures et c'est un réel plaisir pour iA Groupe financier de contribuer pour une 10e année consécutive aux démarches de ces jeunes qui impressionnent par leur sérieux, leur ouverture et leur soif d'apprendre », a commenté monsieur Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier, qui a remis les bourses hier soir, au siège social de Québec.

Parmi les boursiers, quinze étudiants du Cégep Limoilou se sont partagé la somme de 30 000 $ pour financer une immersion anglaise au Global Village Hawaii d'Honolulu, qui se tiendra du 24 mai au 17 juin 2019. Quatorze étudiants du Cégep Garneau se sont pour leur part réparti la somme de 28 000 $ pour se perfectionner en anglais et apprendre l'espagnol lors d'une immersion au Summer Campus, au Mexique. Par ailleurs, deux étudiants du Cégep Sainte?Foy ont reçu chacun une bourse de 4 000 $ qui leur permettra de suivre une session au Humber College, à Toronto, tandis que vingt-deux autres étudiants ont reçu 2 000 $ chacun pour vivre une expérience d'immersion anglaise à l'étranger, notamment à San Diego, Honolulu et Malte.

Avec ces nouvelles bourses, les sommes distribuées depuis la création de la Fondation en 2010 s'élèvent à plus de 800 000 $. Au total, ce ne sont pas moins de 365 étudiants des cégeps Sainte-Foy, Limoilou et Garneau qui ont bénéficié d'une aide financière de iA Groupe financier.

