Lancement d'une campagne paneuropéenne en faveur d'un cadre réglementaire différenciant entre les produits du vapotage et ceux du tabac





Les défenseurs européens du vapotage lancent aujourd'hui la campagne intitulée Vaping is NOT Tobacco pour promouvoir une réglementation mieux éclairée et factuelle encadrant les produits du vapotage et prenant en considération les différences de santé publique entre le vapotage et le tabagisme.

La campagne est axée sur deux piliers:

L'initiative citoyenne européenne (ICE) "Let's demand smarter vaping regulation" est une pétition en ligne lancée par un comité de citoyens représentant des particuliers en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, en Irlande, en République tchèque, au Royaume-Uni et en Roumanie. Des soutiens supplémentaires devraient rejoindre le comité pendant le déroulement de l'initiative.

est une pétition en ligne lancée par un comité de citoyens représentant des particuliers en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique, en Irlande, en République tchèque, au Royaume-Uni et en Roumanie. Des soutiens supplémentaires devraient rejoindre le comité pendant le déroulement de l'initiative. Un outil d'initiative populaire permettant aux citoyens européens de mieux se faire entendre auprès de leurs candidats respectifs aux élections européennes, et qui s'adresse aux 17 millions de vapoteurs en Europe, ainsi qu'à tout citoyen de l'Union européenne, y compris les non-fumeurs, qui soutiennent une prise de décision factuelle et aident les fumeurs à passer au vapotage.

La campagne est née de la préoccupation commune des membres du comité de citoyens à l'égard des réglementations européennes et nationales qui, pour certaines, traitent les produits du vapotage (qui ne contiennent pas de tabac) de la même manière que les produits du tabac combustibles. La campagne vise à promouvoir un cadre réglementaire européen autonome et concret pour les produits du vapotage, plutôt que de les inclure dans la directive européenne sur les produits du tabac ou dans une directive sur les produits pharmaceutiques.

"Avec cette pétition, nous appelons tous les vapoteurs, et toutes les personnes convaincues que le vapotage peut aider les personnes à arrêter de fumer, à soutenir des réglementations plus éclairées sur le vapotage", déclare Dustin Dahlmann, porte-parole du comité citoyen Vaping is NOT Tobacco . "Notre objectif est de sensibiliser l'opinion quant à l'égard de cette distinction importante entre les produits du vapotage et les produits du tabac. Avec l'aide de chacun, nous espérons que cette initiative conduira à une réforme de la législation européenne, qui ne reconnaît actuellement pas la valeur potentielle du vapotage pour aider les personnes à opter pour des alternatives moins nocives. En bref, nous avons donné aux citoyens l'opportunité de contribuer démocratiquement à ce débat indispensable."

Selon de récentes études indépendantes, le vapotage est nettement moins nocif pour la santé humaine que le tabac, et représente donc des avantages significatifs en termes de santé publique. Au Royaume-Uni, le Royal College of Physicians et Public Health England ont, par exemple, conclu que le vapotage est au minimum 95% moins nocif que le tabac, et un organe consultatif du gouvernement français, le Conseil économique, social et environnemental (CESE), a déclaré plus tôt dans l'année que la réglementation actuelle sur les produits du vapotage, qui les traite comme s'il s'agissait de produits du tabac, "traduit une prudence probablement excessive des pouvoirs publics" et "freine son utilisation comme outil de sevrage"."

Pour de plus amples renseignements sur l'initiative et pour signer la pétition, veuillez visiter le site Internet dédiée à l'ICE à l'adresse https://vapingisNOTtobacco.eu/

