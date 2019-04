Mission du Québec à New York - 7e conférence annuelle Current Trends in Mining Finance - Rayonnement du secteur minier québécois auprès des investisseurs étrangers





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, dresse un bilan positif de la mission économique qu'il a dirigée à New York, à l'occasion de la 7e conférence annuelle Current Trends in Mining Finance.

Cette mission visait à appuyer les entreprises québécoises désirant trouver du financement pour réaliser des projets de développement minier et à cibler des partenariats fructueux pour répondre aux besoins et défis actuels de l'industrie minière. En tout, une vingtaine d'entreprises du secteur minier québécois y ont pris part.

Le ministre Fitzgibbon a notamment présenté, au cours d'une conférence réunissant une centaine de personnes, la nouvelle vision gouvernementale en matière de développement économique lié au secteur minier. Il en a profité pour mettre en valeur l'industrie minière du Québec et inviter les participants à prendre connaissance des avancées technologiques effectuées par des entreprises québécoises.

Par ailleurs, le ministre a participé à des rencontres avec des intervenants clés des milieux politique, économique et de la communauté d'affaires de l'État de New York, dont des représentants du groupe Orion Mine Finance, de Nebari Holdings et de Goldman Sachs. Il a profité de ces occasions pour promouvoir la position du Québec à titre de partenaire nord-américain stratégique en matière d'investissements et de développement technologique. La consolidation des relations du Québec avec les entreprises et les investisseurs de la grande région de New York, premier partenaire commercial du Québec aux États-Unis, faisait aussi partie des discussions.

« Pour faire croître et prospérer davantage notre secteur minier, nous devons continuer d'attirer les investissements étrangers au Québec. La conférence annuelle Current Trends in Mining Finance a été à cet effet une tribune de choix pour présenter les forces du Québec en matière d'investissements miniers et d'innovations technologiques liées à ce secteur de pointe. Cette mission a donc été l'occasion pour moi de réitérer aux investisseurs potentiels, notamment ceux américains, que le Québec constitue une économie ouverte aux projets majeurs et qu'il est plus que jamais disposé à établir des partenariats gagnant-gagnant. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

Le Québec est un chef de file de l'industrie minière au Canada , avec une production annuelle totalisant 8,61 milliards de dollars et représentant 19,6 % de l'ensemble de la production canadienne (données de 2017).

, avec une production annuelle totalisant 8,61 milliards de dollars et représentant 19,6 % de l'ensemble de la production canadienne (données de 2017). Organisée par la Society for Mining, Metallurgy and Exploration, la conférence annuelle Current Trends in Mining Finance réunit des dirigeants de l'industrie minière, des spécialistes en infrastructures, des banquiers, des analystes financiers, des investisseurs et des ingénieurs en provenance d'une vingtaine de pays à travers le monde.

Cette année, l'événement portait sur les nouvelles occasions d'affaires au sein du secteur minier et sur les risques associés à l'avènement des innovations technologiques.

La valeur totale des échanges commerciaux de biens entre le Québec et les États?Unis s'élevait à 100,8 milliards de dollars en 2018, une progression de 9,8 % par rapport à l'année précédente.

Les échanges commerciaux du Québec avec l'État de New York se chiffraient pour leur part à 10,7 milliards de dollars en 2018, une augmentation de 11,9 % par rapport à l'année précédente.

