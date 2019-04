À la SAQ du 2 au 12 mai prochain, Multiplions les efforts pour les Banques alimentaires du Québec





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Pour la 10e édition, la SAQ s'associe au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) et vous invite à vous procurer des vins rosés pour lesquels elle versera 1 $ à l'organisme pour chaque bouteille vendue. Cette activité, qui aura lieu du 2 au 12 mai dans les quelque 400 succursales SAQ ainsi que dans SAQ.com, sera aussi l'occasion de solliciter des dons supplémentaires lors de votre passage à la caisse. De plus, pour chaque boîte-cadeau vendue, la SAQ donnera aussi des sous au réseau des Banques alimentaires du Québec. « En ce 10e anniversaire de partenariat, nous lançons la campagne SAQxBAQ sur une plus longue période afin d'augmenter notre soutien à la cause et mettons en vedette les vins rosés pour redynamiser notre association, a précisé Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ. Nous le savons, les besoins en aide alimentaire sont malheureusement en constante croissance. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à la cause et souhaitons vous entraîner dans cet élan de générosité afin d'avoir un réel impact partout au Québec. »

Au total, depuis 10 ans, grâce à la générosité de sa clientèle et au dynamisme de ses employés, la SAQ a pu remettre plus de 5 millions de dollars au réseau des BAQ. « À toutes les années, les demandes d'aide alimentaire augmentent. Le don de la SAQ est toujours plus généreux et cela fait toute la différence pour notre réseau qui, grâce à ses 4 000 employés et 15 000 bénévoles, aide plus de 500 000 personnes par mois et ce partout au Québec. Nous sommes ainsi en mesure de récupérer, puis d'offrir de la nourriture plus saine et variée aux personnes fragilisées », a déclaré Annie Gauvin, directrice générale du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Appui financier qui fait la différence

Le réseau des Banques alimentaires du Québec répond à 1,9 million de demandes d'aide alimentaire d'urgence chaque mois. La contribution annuelle de la SAQ représente le plus important don en argent que reçoit l'organisme.

Il permet non seulement de répondre aux demandes d'aide qui lui sont adressées, mais aussi de bâtir des projets porteurs pour soutenir des gens dans le besoin. Le soutien financier de la SAQ, rendu possible grâce à la participation des employés et à la générosité des clients, permet à BAQ de récupérer plus de nourriture dans les épiceries tout en respectant les plus hauts critères de salubrité.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec

Le réseau des Banques alimentaires du Québec a maintenant 30 ans. Avec ses 19 Moisson et ses 11 membres associés, partout au Québec, 1 200 organismes communautaires répondent à plus de 1,9 million de demandes d'aide alimentaire par mois. Le réseau des banques alimentaires permet de mettre en commun des ressources, de l'expertise et des informations afin de répondre adéquatement aux personnes fragilisées en situation de vulnérabilité, et ce, de manière équitable à travers toute la province.

