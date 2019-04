Déclaration des ministres Rodriguez et Hussen à l'occasion de la Journée du Parcours vers la liberté





Aujourd'hui, les Canadiens soulignent la Journée du Parcours vers la liberté

OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - En 2015, on désignait le 30 avril de chaque année comme « Journée du Parcours vers la liberté » afin de commémorer l'exode des réfugiés vietnamiens et leur accueil au Canada au lendemain de la chute de Saïgon et de la fin de la guerre du Vietnam, en 1975.

Durant les années 1970 et 1980, le Canada a accueilli des dizaines de milliers de réfugiés vietnamiens grâce à l'aide de familles, d'églises et de communautés aux quatre coins du pays. Le Canada n'avait jamais reçu un aussi grand nombre de réfugiés ni déployé tant d'efforts humanitaires en même temps. C'est aussi à cette époque que le Canada a créé son modèle de parrainage privé de réfugiés, un modèle acclamé dans le monde entier.

La Journée du Parcours vers la liberté est l'occasion de se souvenir des vies perdues et de la souffrance vécue par les « réfugiés de la mer » vietnamiens qui sont arrivés sur nos berges. Elle sert aussi à exprimer la gratitude des Vietnamo-Canadiens envers leur pays d'accueil et sa population. En cette journée, nous tenons à rendre hommage aux quelque 300 000 Canadiens d'origine vietnamienne, qui ont contribué de façon inestimable au façonnement de la société inclusive et prospère que nous connaissons aujourd'hui.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, et à titre de ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, nous encourageons tous les Canadiens à en apprendre plus sur l'histoire empreinte de courage, de résilience et de liberté des Canadiens d'origine vietnamienne. Puissions-nous nous en inspirer et célébrer tous ensemble un Canada diversifié, généreux et hospitalier.

SOURCE Patrimoine canadien

30 avril 2019