Revenu Québec rappelle aux citoyens qu'ils ont jusqu'à minuit ce soir pour transmettre leur déclaration de revenus





90 % des déclarations ont été transmises par ImpôtNet Québec jusqu'à présent

QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Revenu Québec rappelle aux citoyens qu'il leur reste moins d'une journée pour produire leur déclaration de revenus. En effet, les citoyens ont jusqu'à ce soir, à 23 h 59, pour transmettre leur déclaration de revenus relative à l'année d'imposition 2018, que ce soit de manière électronique ou par la poste. Les citoyens qui déclarent des revenus d'entreprise et leur conjoint ont, quant à eux, jusqu'au 17 juin prochain pour le faire. Dans tous les cas, le solde d'impôt doit être payé au plus tard le 30 avril.

Jusqu'à maintenant, 4 864 000 déclarations de revenus ont été transmises par Internet, sur un total de 5 417 000 déclarations reçues, soit 90 %. En comparaison, 89 % des déclarations avaient été transmises électroniquement, au moyen d'ImpôtNet Québec, à la date limite l'an dernier.

ImpôtNet Québec est un service efficace et sécuritaire qui permet notamment aux citoyens de recevoir plus rapidement le remboursement auquel ils ont droit, s'il y a lieu. L'objectif de Revenu Québec est d'effectuer un remboursement ou de délivrer un avis de cotisation dans un délai de 14 jours dans le cas où une déclaration de revenus est transmise par voie électronique, comparativement à 28 jours dans le cas où une déclaration est envoyée par la poste.

En date du 29 avril 2018, 62 % des citoyens qui ont transmis leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition 2018 ont reçu ou recevront prochainement un remboursement, alors que 30 % ont un solde à payer.

SERVICE À LA CLIENTÈLE : HEURES D'OUVERTURE PROLONGÉES

En plus d'offrir une présence sur les médias sociaux, Revenu Québec met tout en oeuvre pour offrir des services de qualité et répondre aux attentes des citoyens en cette fin de la période d'impôt. C'est pourquoi les heures d'ouverture du service à la clientèle sont prolongées. Ainsi, les citoyens pourront communiquer avec le service à la clientèle jusqu'à 20 h, ce soir, et les utilisateurs du service ImpôtNet Québec pourront bénéficier de l'assistance technique jusqu'à 22 h.

Il est important de rappeler que les citoyens ont tout avantage à produire une déclaration de revenus, même s'ils n'ont aucun revenu à déclarer ni aucun impôt à payer. Cela peut leur permettre, entre autres, de bénéficier de certains programmes d'aide ou de certains avantages fiscaux, selon leur situation.

Enfin, rappelons que Revenu Québec appliquera des mesures d'assouplissement pour les particuliers et les entreprises du Québec touchés par les récentes inondations, et qui sont dans l'impossibilité de respecter, dans les délais habituels, leurs obligations fiscales en raison de cette situation exceptionnelle.

JUSTE. POUR TOUS.

Revenu Québec a pour mission de s'assurer que chacun paie sa juste part du financement des services publics. Son objectif est de maintenir l'équité fiscale dans l'intérêt de tous.

SOURCE Revenu Québec

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 10:06 et diffusé par :