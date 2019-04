Le Fonds de solidarité FTQ abolira les frais d'adhésion de 25 $ pour les nouveaux épargnants à compter du 1er juin 2019





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - À compter du 1er juin 2019, le Fonds de solidarité FTQ abolira les frais d'adhésion de 25 $ jusqu'alors payables par les nouveaux épargnants lors de l'ouverture de leur compte. Ainsi, il n'y aura plus de frais directement payables par les épargnants au Fonds. Cette décision a été prise dans le cadre de la révision des activités.

Rappelons que pour l'exercice terminé le 31 mai dernier, soit l'exercice annuel complet le plus récent, le ratio des charges opérationnelles totales du Fonds a été de 1,4 %. Les charges opérationnelles représentent les dépenses effectuées par le Fonds dans le cadre de ses activités, et sont intégrées dans les résultats financiers du Fonds.

Pour son dernier exercice, le Fonds a été en mesure de garder son ratio des charges opérationnelles totales à un niveau bien inférieur à la moyenne des ratios de frais de gestion de fonds équilibrés neutres canadiens, qui se situe autour de 2,1 %.1

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 14,8 milliards de dollars au 30 novembre 2018, le Fonds contribue à la création et au maintien de plus de 194 000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 800 entreprises et compte plus de 667 000 actionnaires-épargnants.

______________________________

1 Source : Bloomberg (basé sur un échantillon de 187 fonds équilibrés canadiens destinés aux particuliers)

SOURCE Fonds de solidarité FTQ

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :