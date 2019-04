Le gouvernement du Canada annonce un financement destiné aux organisations de femmes de la région North Bay





NORTH BAY, ON, le 30 avril 2019 /CNW/ - Les organisations de femmes fournissent des services d'une importance vitale dans nos collectivités, en aidant des femmes et des filles à obtenir une sécurité financière, à se libérer de la violence et à devenir autonomes. Pourtant, depuis trop longtemps, ces organisations ont été sous-financées, sous-estimées et minées de façon chronique. Le gouvernement du Canada est conscient que ces organisations sont la pierre angulaire du mouvement des femmes et que le fait de maintenir et d'accroitre leur capacité de faire ce travail important est la façon la plus efficace de faire avancer l'égalité entre les sexes.

C'est pourquoi aujourd'hui, Anthony Rota, député de Nipissing?Timiskamingue, a annoncé, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres, que le gouvernement du Canada versera presque 240?000 dollars au Amelia Rising Sexual Assault Centre de Nipissing pour leur projet Amelia Rising -- Meeting Increasing Demand.

Amelia Rising est l'une de quelque 250 organisations de femmes et organisations autochtones qui viennent en aide à des femmes partout au Canada et qui reçoivent du financement de la part du gouvernement du Canada dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités. Cet investissement découle de l'annonce, dans le budget de 2018, d'un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans visant à soutenir un mouvement des femmes viable et durable partout au Canada.

Citations

«?Au moyen de cet investissement historique, nous reconnaissons les mérites des femmes et des organisations de femmes qui s'efforcent de faire tomber des barrières, et nous exprimons notre gratitude à celles qui ont oeuvré pendant des décennies avec de maigres budgets. Le mouvement des femmes du Canada a demandé d'obtenir une source fiable, prévisible et accessible de financement pour assurer la durabilité de ses initiatives. Grâce à un financement stable et souple, nous aidons le Amelia Rising Sexual Assault Center de Nipissing à renforcer leurs activités pour qu'elles puissent grandir et durer, car nous savons qu'investir dans des organisations de femmes est la façon la plus efficace de promouvoir l'égalité entre les sexes. En appuyant un mouvement qui a obtenu des résultats extraordinaires, nous contribuons à faire croitre la classe moyenne, à renforcer les familles et les collectivités et à engendrer un changement durable qui sera profitable pour tout le monde.?»

L'honorable Maryam Monsef, c.p., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

«?Notre gouvernement est entièrement engagé à appuyer davantage les personnes ayant survécu à la violence familiale, la violence sexuelle et le harassement sexuel. Je suis fière que le gouvernement du Canada soutienne le Amelia Rising Sexual Assault Center par l'entremise du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Ce financement permettra à cette organisation de continuer le travail essentiel qu'elle accomplit en offrant aux femmes et aux enfants des programmes et services communautaires dans un endroit sécuritaire et en continuant à militer en faveur du changement social et à sensibiliser la population à ce sujet. »

Anthony Rota, c.p.,

Député de Nipissing-Timiskamingue

«?Nous remercions le gouvernement du Canada de ce très généreux investissement dans Amelia Rising. Ces fonds vont nous permettre de nous concentrer sur la prestation de programmes créatifs et innovateur aux personnes ayant survécu à la violence sexuelle dans la région de Nipissing. Cela va nous permettre de surmonter les obstacles qui se dressent devant elles lorsqu'elles tentent d'accéder aux services qui répondent à leurs besoins. Cela représente un pas très important pour notre communauté. »

Brigitte Lebel, directrice des opérations

Amelia Rising Sexual Assault Centre de Nipissing

Les faits en bref

Un financement de 100 millions de dollars sur cinq ans a été annoncé dans le budget de 2018 pour soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada. En plus de cet investissement historique, le budget de 2019 propose d'investir 160 millions de dollars additionnels sur cinq ans, à compter de 2019-2020, dans le Programme de promotion de la femme du ministère des Femmes et de l'Égalité des genres. Cela signifie que d'ici 2023-2024, le financement accordé au Programme de promotion de la femme, qui aide les organisations admissibles à réaliser des projets qui visent à promouvoir l'égalité en éliminant les obstacles systémiques, totalisera 100 millions de dollars par année.

Ce financement permettra à des organisations de femmes et à des organisations autochtones de lutter contre les obstacles systémiques qui nuisent au progrès des femmes tout en reconnaissant les expériences diverses des sexes et de l'inégalité partout au pays, et en prenant des mesures qui s'imposent dans ces domaines.

Les femmes continuent d'être touchées de façon disproportionnée par l'insécurité économique. En 2015 au Canada, les femmes ont gagné en moyenne seulement 88 cents pour chaque dollar gagné par les hommes. Beaucoup plus susceptibles de travailler à temps partiel, elles représentent 76 % de tous les travailleurs à temps partiel?; 25 % des femmes citent leurs responsabilités liées à la garde d'enfants comme la raison pour laquelle elles travaillent à temps partiel.

Certaines tranches de la population sont plus susceptibles d'être victime de violence et de faire face à des obstacles et des défis particuliers qui les placent dans des situations à risque (Statistique Canada, 2015).

Le Canada accueillera la Conférence Women Deliver 2019 du 3 au 6 juin à Vancouver (Colombie-Britannique). Cette activité qui se tient tous les trois ans est le plus grand rassemblement mondial sur l'égalité des genres et sur la santé, les droits et le bienêtre des femmes et des filles.

accueillera la Conférence Women Deliver 2019 du 3 au 6 juin à (Colombie-Britannique). Cette activité qui se tient tous les trois ans est le plus grand rassemblement mondial sur l'égalité des genres et sur la santé, les droits et le bienêtre des femmes et des filles. La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes qui donne voix à un large éventail de personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle rassemblera plus de 6?000 personnes - dirigeantes et dirigeants, personnes d'influence, défenseures et défenseurs des droits, universitaires, militantes et militants, jeunes personnes et journalistes - venant de plus de 160 pays?; 100?000 personnes supplémentaires participeront virtuellement.

Produits connexes

Document d'information

Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres -- Programme de promotion de la femme

L'une des façons dont le ministère des Femmes et de l'Égalité des genres fait progresser l'égalité des genres au Canada est d'accorder du financement aux organismes admissibles par l'entremise du Programme de promotion de la femme. Les projets sont sélectionnés au moyen d'appels de propositions portant sur des thèmes précis et d'un processus d'admission continu qui permet au Programme de promotion de la femme d'aborder les nouveaux enjeux au fur et à mesure qu'ils surviennent.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui s'attaquent aux obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires : mettre fin à la violence faite aux femmes et aux filles?; améliorer la sécurité et la prospérité économiques des femmes et des filles?; et encourager les femmes et les filles à occuper des postes de direction.

Appels de propositions visant le renforcement des capacités

En octobre 2018, la ministre Monsef a annoncé un appel de propositions dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités du Programme de promotion de la femme. Les projets à l'échelle locale, provinciale et nationale étaient admissibles à différents montants de financement, en fonction de leurs besoins et de leur portée particuliers.

Le 8 mars 2019, Journée internationale de la femme, la ministre Monsef a annoncé que plus de 250 organisations de femmes de tout le pays recevraient des fonds du Fonds de renforcement des capacités.

L'objectif est de financer des propositions qui augmenteront la capacité des organisations de femmes admissibles et des organisations autochtones au service des femmes, dont les initiatives contribuent à un mouvement de femmes viable au Canada qui favorise l'égalité des genres. Le financement augmentera la capacité des organismes à croitre, à répondre à la demande croissante de leurs services et à continuer de travailler ensemble pour régler les questions d'égalité des genres. Le Fonds résulte de l'annonce dans le budget de 2018 d'un financement de 100 millions $ sur 5 ans pour aider à soutenir un mouvement de femmes viable et durable partout au Canada.

Projet à North Bay

L'annonce d'aujourd'hui, à North Bay, en Ontario, dresse le profil d'un projet sélectionné pour recevoir un financement fédéral dans le cadre du Fonds de renforcement des capacités :

Amelia Rising Sexual Assault Centre de Nipissing



Titre du projet : Amelia Rising -- Répondre aux demandes croissantes

Montant de financement : 238?957 dollars

L'Amelia Rising Sexual Assault Centre de Nipissing adapte ses services aux besoins communautaires qui continuent de croitre et de changer en mettant sur pieds de nouveaux partenariats et en améliorant l'accès à leurs services. L'objectif du centre est de s'assurer que ses services sont accessibles dans les deux langues et qu'ils soient aussi physiquement à la portée des femmes vivant dans les régions rurales du Nord, car ces femmes font face à des obstacles particuliers lorsqu'il s'agit d'obtenir des services.

L'Amelia Rising Sexual Assault Centre de Nipissing travaille pour l'autonomisation des femmes et donne une voix aux femmes et aux communautés dans lesquelles elles vivent dans le but d'éliminer la violence contre les femmes et les enfants?; promouvoir des changements dans la société en matière d'égalité et de justice?; d'élaborer et d'appliquer des approches anti oppressives?; et en offrant des services de guérison aux victimes de la violence sexuelle.

Liens connexes

SOURCE Ministère des Femmes et de l'Égalité des genres

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :