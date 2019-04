Engage2Excel annonce l'arrivée de Rideau, Inc.





STATESVILLE, Caroline du Nord, le 30 avril 2019 /CNW/ - Les sociétés du Groupe Engage2Excel ("E2E Group"), société de portefeuilles de Comvest Partners ("Comvest"), ont annoncé l'arrivée de Rideau Inc. ("Rideau"), leader mondial des solutions de reconnaissance des employés, pour accompagner sa plateforme d'expérience professionnelle. Doté d'un siège social à Montréal, Rideau fournit aux entreprises de classe mondiale des plateformes de reconnaissance intégrées qui alimentent la performance à long terme en augmentant la mobilisation et la fidélité des employés.

« Rideau dispose d'un riche héritage et d'une expertise dans le domaine de la reconnaissance, d'une technologie de pointe ainsi que d'une bonne réputation sur le marché. Nous sommes enthousiasmés par notre vision commune visant à donner vie à la plateforme d'expérience professionnelle, a déclaré Phil Stewart, PDG du groupe E2E. Nous pensons que la plateforme Vistance Analyses et Apprentissage 2.0 de Rideau peut aider les gestionnaires et les dirigeants à mesurer et à améliorer leur capacité à reconnaître les autres, contribuant ainsi au succès de nos plus de 3000 clients associés. »

Au cours des 32 dernières années, Peter Hart, Président et chef de la direction de Rideau, a été l'élément moteur pour faire de Rideau l'une des plus grandes entreprises de reconnaissance et de récompenses au monde. Le Groupe E2E est heureux de mettre à profit ses solides capacités de leadership. « Je ne pouvais pas être plus enthousiaste à l'idée que Rideau rejoigne la famille des entreprises du groupe E2E, a déclaré M. Hart. Notre mission est d'établir des relations significatives à l'aide de solutions de reconnaissance puissantes, et le groupe E2E va nous aider à passer au niveau supérieur. »

L'opération a été soutenue financièrement par Comvest, société de financement par capitaux propres, leader du marché intermédiaire. « Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Comvest visant à investir dans des entreprises à la pointe de la technologie sur le marché de la gestion du capital humain, a déclaré Matt Gullen, partenaire chez Comvest. Nous pensons que les vents favorables continueront de se faire sentir tant que les organisations insisteront de plus en plus sur la manière de trouver et de conserver leurs talents. Rideau représente un ajout hautement complémentaire et stratégique au Groupe E2E. »

Rideau a de nombreux sites au Canada, notamment à Montréal, Ottawa, Toronto, Edmonton et Vancouver, ainsi que des bureaux à New York, en France, et à Bangalore, en Inde. Rideau poursuivra ses activités habituelles tout en exploitant les actifs du groupe E2E.

A propos du Groupe E2E

Le Groupe E2E est leader dans la fourniture de solutions et de services de reconnaissance et de mobilisation des employés, d'incitations à la vente, d'acquisition de talents et de fidélisation de la clientèle. Doté d'un siège social à Statesville, en Caroline du Nord, le Groupe E2E vise, grâce à ses solutions, à attirer, fidéliser et mobiliser les employés et les clients afin d'accroître la productivité et la rentabilité. Le Groupe E2E entretient des relations avec une clientèle diversifiée allant des entreprises du classement Fortune 100 jusqu'aux petites et moyennes entreprises. L'organisation se compose désormais de Engage2Excel Inc., de Engage2Excel Recruitment Solutions (www.engage2excel.com), du Groupe Hinda Incentives and Loyalty (www.hinda.com) et de Rideau Inc. (www.rideau.com).

A propos de Rideau Inc.

Rideau tire parti de plus de cent ans d'expérience dans le secteur de la reconnaissance pour redéfinir le visage du capital humain en proposant une véritable rentabilisation de la reconnaissance. Reposant sur une technologie d'avant-garde primée et validée par des années de recherche clinique et scientifique, sa nouvelle approche de la reconnaissance des employés transforme l'utilisation des données analytiques de la reconnaissance. Grâce à ses outils d'analyse exclusifs, Rideau peut cerner en temps réel des occasions d'améliorer la mobilisation et la rétention des employés, ainsi que la satisfaction de la clientèle, tout en déterminant de façon concrète et mesurable le rendement de l'investissement qui entraîne une réduction des coûts du programme. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.rideau.com.

A propos de Comvest Partners

Comvest Partners est une société d'investissement privée fournissant des capitaux propres et des emprunts à des entreprises du marché intermédiaire en Amérique du Nord. Depuis sa création en 2000, Comvest a investi plus de 4,0 milliards de dollars dans 185 entreprises. Aujourd'hui, les fonds de Comvest gèrent plus de 3,2 milliards de dollars d'actifs. Grâce à nos importantes ressources en capital et notre vaste réseau de relations dans l'industrie, nous offrons un parrainage financier, un soutien stratégique et opérationnel critique, ainsi qu'une aide au développement de chacune de nos entreprises. Pour plus d'informations, veuillez visitez le site www.comvest.com.

SOURCE Engage2Excel

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 10:00 et diffusé par :