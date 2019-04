Finalistes des Prix du magazine canadien : B2B annoncés





TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - La Fondation des prix pour les médias canadiens a le plaisir de dévoiler les finalistes de la première édition des Prix du magazine canadien : B2B.

Pour cette première édition des prix, les 62 juges bénévoles ont sélectionné 95 candidatures de 34 publications B2B. Les finalistes ont été choisis au terme d'un processus de sélection rigoureux, rendu possible grâce à la générosité des professionnels et experts qui ont offert leur temps et leur expertise.

« Le journalisme d'affaires est unique. C'est pourquoi la Fondation pour les médias canadiens a lancé les Prix du magazine canadien : B2B en 2019. Pour que les professionnels passionnés de ce secteur puissent être célébrés et reconnus par leurs pairs. L'année inaugurale des prix est un grand succès, aussi nous tenons à remercier la communauté B2B pour leur accueil chaleureux. C'est vraiment un honneur et un privilège d'organiser ces prix et de travailler en collaboration avec les créateurs d'une industrie si vibrante et résiliente. Félicitations à tous les finalistes méritants de l'édition 2019 des Prix du magazine canadien : B2B ! » - Julie Cailliau, présidente de la FPMC



Les gagnants seront dévoilés le 29 mai à l'occasion d'un déjeuner-gala le 29 mai à l'hôtel One King West de Toronto. Dans la plupart des catégories individuelles, les lauréats d'une médaille d'or se verront remettre une bourse de 500 $. L'événement sera animé par Peter McNeil, éditeur et expert B2B. Les billets sont en vente à www.nmab2b.com.

PUBLICATIONS LES PLUS CITÉES

University Affairs et Pivot, CPA Canada sont en tête avec une récolte impressionnante de 13 nominations. Professionally Speaking suit avec 11 nominations, puis Les Affaires avec six nominations. CMAJ, Foodservice and Hospitality, et The Medical Post obtiennent quatre nominations.

FAITS SAILLANTS

Le numéro du magazine PrecedentJD intitulé « The Interview Issue » est finaliste dans deux catégories : Meilleure page couverture et Meilleure direction artistique d'un numéro complet.



Paru dans le magazine Professionally Speaking, l'article « Beyond the History Books », rédigé par Stuart Foxman et illustré en image par le photographe Markian Lozowchuk, est en lice dans les catégories Meilleure photographie et Meilleur portrait.

Le directeur artistique Adam Cholewa (Pivot, CPA Canada) récolte deux nominations dans les catégories Meilleure direction artistique d'un numéro complet et Meilleur numéro grâce à « The Most Important Meeting of Your Life » et « The Future of Audit. »

Le reportage « The Minister of Everything », une collaboration de Guillaume Simoneau (photographe), Adam Cholewa (directeur artistique), Luc Rinaldi (auteur), et Mark Stevenson (rédacteur-réviseur) est en lice pour deux prix : Meilleur portrait et Meilleure photographie.

MEILLEUR MAGAZINE ET PRIX DE L'ÉDITEUR

Trois publications sont finalistes pour le prestigieux prix du meilleur magazine. Il s'agit de Pivot, CPA Canada, The Medical Post, et University Affairs.



Du côté du Prix de l'éditeur, les magazines cités sont Franchise Canada (Canadian Franchise Association) et Les Affaires (TC Media).

FINALISTES PAR CATÉGORIE

Meilleur profil d'une entreprise

A Staged Start-up

CIM Magazine

Virginia Heffernan, Tom DiNardo

Market Driven

Foodservice and Hospitality

Rosanna Caira, Amy Bostock

« Notre camion électrique sortira avant celui de Tesla »

Les Affaires

Martin Jolicoeur, Marine Thomas

Boy Wonder

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Mark Stevenson

Have We Hit Peak Lettuce?

Pivot, CPA Canada

Jason Kirby, Mark Stevenson

Chasing the Sun (Sunwing Airlines)

Skies Magazine

Lisa Gordon

A Smooth Succession

The Business Advisor

Brent Banda

Selling Out: The Story of the MD Financial Sale

The Medical Post

Tristan Bronca,Colin Leslie

Black Iron Advances Shymanivske in Ukraine

The Northern Miner

John Cumming

Meilleure chronique ou rubrique régulière

Sous la loupe

Conseiller

Christine Bouthillier

Food File

Foodservice and Hospitality

Janine Kennedy, Jennifer Febbraro, Amy Bostock

Millennials in Franchising

Franchise Canada

Jordan Whitehouse, Jessica Burgess, Andrew Schopp

The Workplace

Pivot, CPA Canada

Lauren McKeon, Adrienne Tanner, Erica Lenti, Luc Rinaldi, Mark Stevenson



Great Teaching

Professionally Speaking

Stuart Foxman, Leata Lekushoff

Remarkable Teacher

Professionally Speaking

Stuart Foxman, Leata Lekushoff

Adventures in Academe

University Affairs

Jessica Riddell, Léo Charbonneau

Meilleur article de fond : professionnel

Une pilule difficile à avaler

Avantages

Pierre-Luc Trudel, Simeon Goldstein

How to Fix Social Housing (In Six Easy Lessons)

Azure

John Lorinc, Danny Sinopoli, Patrick Pittman

Opening our offices: The rise of open concept

Canadian Lawyer

Jonathan Kay, Tim Wilbur

Réalité virtuelle : évaluer et traiter dans une autre dimension

Le Médecin du Québec

Emmanuèle Garnier, Martine Picard

In the Dark

Precedent Magazine

Daniel Fish, Melissa Kluger

Our Dark Past

Precedent Magazine

Mai Nguyen, Daniel Fish

Canada Bets Big on AI

University Affairs

Michael Smith, Léo Charbonneau

The Compassionate Professor's Dilemma

University Affairs

Moira Farr, Léo Charbonneau

Meilleure direction artistique de la double page d'ouverture ou d'un article



Global Expectations: The Nuage Chair

Experience

Anna Minzhulina

Marketing sous influence

Les Affaires

Charles Desgroseilliers, Martin Flamand

Think Like an Artist

Professionally Speaking

Studio 141, Markian Lozowchuk, Leata Lekushoff

I was sexually assaulted. I turned to my university for help. Here's what happened

University Affairs

Judith Lacerte, Underline Studio

Seven teaching tips to consider for your classroom

University Affairs

Judith Lacerte, Underline Studio

Meilleur article de fond : commercial

Amazing Concrete

Azure

Elizabeth Pagliacolo, Catherine Osborne

Block Party

Canadian Shipper

Carolyn Gruske, John Tenpenny

Has suicide become an occupational hazard of practicing medicine?

CMAJ

Lauren Vogel, Roger Collier

Cost Conscious

Foodservice and Hospitality

Chris Powell, Amy Bostock

Cannabis is Coming

MENU Magazine

Stacey Newman

Verifiable: transforming foodservice on the blockchain

MENU Magazine

Luke Bradley, Stacey Newman

Pothole-free pavement?

Rock to Road

Andrew Snook

The Legendary Lancaster

Skies Magazine

Lisa Gordon

Meilleure illustration

Still Life with Kidney

Canadian Family Physician

Dr. Sonya Englert, Kathryn Taylor

The Loyalty Dilemma

Pivot, CPA Canada

Matthew Billington, Adam Cholewa

Distance Learning

Professionally Speaking

Janice Kun, Studio 141, Kristin Doucet

Meilleure couverture de l'actualité

Many doctors feel "betrayed" by sale of MD Financial Management

CMAJ

Brian Owens, Roger Collier

Le malaise américain

Profession Santé

Mathieu Ste-Marie, Christian Leduc, Éric Grenier

Arbitration decision on student evaluations of teaching applauded by faculty

University Affairs

Moira Farr, Léo Charbonneau

Universities maneuver through the complexities of cannabis legalization

University Affairs

Sneh Duggal, Léo Charbonneau

Norway H225 crash report released

Vertical Magazine

Oliver Johnson, Thierry Dubois

Meilleur portrait

L'homme de trois milliards

Les Affaires

Martin Jolicoeur, François Pouliot

Quand le patron devient la patronne

Les Affaires

Olivier Schmouker, Julie Cailliau

The Decider

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Mark Stevenson

The Minister of Everything

Pivot, CPA Canada

Luc Rinaldi, Mark Stevenson

Beyond the History Books

Professionally Speaking

Stuart Foxman, Leata Lekushoff

Jim Yuel: Always the Hunter

The Business Advisor

Ray Penner, Brent Banda

Mining titan and philanthropist Peter Munk's lifetime of achievement

The Northern Miner

Trish Saywell, John Cumming

Meilleure série d'articles

Prevention in Practice

Canadian Family Physician

Neil R. Bell, Kathryn Taylor

CMAJ: Best News Series

CMAJ

Wendy Glauser, Roger Collier

Healthy Workplace

Foodservice and Hospitality

Amy Bostock, Chris Powell, Sarah B. Hood

Ryerson law proposal presents opportunities, challenges/What will Ontario do with more lawyers?/Ryerson's law school proposal headed to ministry

Law Times

Anita Balakrishnan, Gabrielle Giroday

Cannabis médical: Ce que dit maintenant la science

Profession Santé

Marika Vachon-Plante, Éric Grenier

The best places to practise medicine in Canada

The Medical Post

Colin Leslie, Tristan Bronca

Falling through the cracks / Some provinces offer partial fixes to medical residency shortfall

University Affairs

Wendy Glauser, Léo Charbonneau

Meilleur article ou série d'articles de conseils pratiques

Help your client prepare to write a will

Advisor's Edge

Michelle Schriver, Mark Burgess

Assurer un client après la maladie

Conseiller

Hélène Roulot-Ganzmann, Christine Bouthillier

Blueprint to Foodservice

Convenience & Carwash Canada

Meline Beach, Angela Altass

Battling Investment Bias

CPA Magazine

Tamar Satov, Bernadette Kuncevicius

Section Investir - Marijuana : le marché est-il dopé?

Les Affaires

Dominique Beauchamp, François Pouliot

How to Manage your Classroom Environment

Professionally Speaking

Lisa Van De Geyn, Kristin Doucet

How to Implement BPGs as a BPSO

Registered Nurse Journal

Lesley Young, Victoria Alarcon, Kimberley Kearsey

Seven Teaching Tips for Your Classroom

University Affairs

Joyce Woods, Dana Sawchuk, Kim Hellemans, Conrad van Dyk, Chris McDonald, R. Sri Ranjan, Victoria Wyatt, Anqi Shen

Meilleure photographie

The Minister of Everything

Pivot, CPA Canada

Guillaume Simoneau, Adam Cholewa

Fractionner la classe de maths

Pour parler profession

Matthew Liteplo, Studio 141

Beyond the History Books

Professionally Speaking

Markian Lozowchuk, Studio 141, Leata Lekushoff

Meilleur éditorial

Design Like a Mother

Canadian Architect

Elsa Lam

The ministry of loneliness

Canadian Family Physician

Nicholas Pimlott

"In 2018, the pressure's on" &

"Radical changes coming to tailings management"

Canadian Mining Journal

Alisha Hiyate

Withdrawal of Saudi trainees exposes vulnerability of Canadian health care

CMAJ

M. Hashim Khan, Nadine Abdullah, Matthew B. Stanbrook

Apocalypse postantibiotique - Sortir du modèle hospitalo-centriste - L'alcool, le nouvel ennemi

Profession Santé

Éric Grenier

Meilleure infolettre

University Affairs Newsletter

University Affairs

Anqi Shen, Tara Siebarth

Meilleure page couverture

The Workplace Issue

Canadian Lawyer

Nathan Hackett, Bill Hunter

The Interview Issue

PrecedentJD

Sam Island, Gilbert Li

Burnout

The Medical Post

Justin Poulsen, Nancy Peterman, Erin McPhee

Meilleure direction artistique d'un numéro complet

The Future of Audit

Pivot, CPA Canada

Adam Cholewa

The Interview Issue

PrecedentJD

Gilbert Li

The Most Important Meeting of Your Life

Pivot, CPA Canada

Adam Cholewa

November 2018 Issue

University Affairs

Judith Lacerte, Underline Studio

Meilleur numéro

The Urbanism Issue

Azure

Danny Sinopoli, Cristian Ordonez, Elizabeth Pagliacolo, Kendra Jackson, Erin Donnelly

Ground 43: Legacy

Ground: Landscape Architect Quarterly

Lorraine Johnson, Noel Nanton

The Future of Audit

Pivot, CPA Canada

Staff & Contributors

The Most Important Meeting of Your Life

Pivot, CPA Canada

Staff & Contributors

The Mental Health Issue

Precedent Magazine

Daniel Fish, Melissa Kluger, Gilbert Li

Best Issue - University Affairs

University Affairs

Léo Charbonneau, Natalie Samson, Tara Siebarth, Anqi Shen, Pascale Castonguay, Judith Lacerte, Underline Studio

Feb/March 2018 Issue

Vertical Magazine

Mike Reyno, Oliver Johnson, Jen Colven, Elan Head, Dayna Fedy

