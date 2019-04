Vente aux enchères par Concierge Auctions d'une demeure de Barcelone conçue par l'architecte moderniste Jeroni Granell i Manresa





Agence de premier plan mondial, Concierge Auctions s'apprête à vendre la Villa Torres, une demeure datant de 1912 et conçue par l'un des architectes modernistes les plus renommés de Barcelone, Jeroni Granell i Manresa (1867-1931), surtout connu pour ses designs pour les vitraux du Palais de la musique catalane à Barcelone. La propriété, l'une des plus importantes parcelles privées dans la région, a été initialement mise sur le marché pour 12,5 millions ? et sera vendue pour au moins 4,5 millions ? le 6 juin. Les enchères ouvriront le 4 juin.

Construite dans le style moderniste célébré mondialement pour lequel Barcelone est connue, la Villa Torres offre 8 234 pieds carrés (765 mètres carrés) d'espace habitable, incluant huit chambres à coucher et neuf salles de bain. Disposée sur quatre étages, la propriété inclut des salles de réception lumineuses et spacieuses, une salle de cinéma, un spa, une salle de sport, une tour d'observation, une cave à vin, un ascenseur interne et plusieurs terrasses offrant des vues extraordinaires sur Barcelone et la Mer Méditerranée. La propriété historique est implantée sur un terrain de 10 acres (4 hectares) et comprend une piscine à débordement. Elle a été récemment restaurée pour offrir toutes les commodités modernes mais continue de bénéficier d'éléments d'époque comme une façade et des tuiles d'origine, des plafonds voûtés, des sols carrelés et des vitraux.

La propriété est située dans le quartier aisé de Sarrià, à seulement 5 km du centre-ville de Barcelone. Le secteur est bien connu pour son architecture d'époque et ses sources naturelles et se trouve à côté du Parc de Collserola, le plus grand parc métropolitain au monde ? 22 fois la taille de Central Park à New York. L'aéroport de Barcelone?El Prat est à 20 minutes en voiture.

Charlie Smith, conseiller pour l'Europe chez Concierge Auctions, a déclaré : « La Villa Torres est l'une des plus belles résidences de Barcelone. La propriété, qui est l'une d'un nombre limité de demeures conçues par Jeroni Granell i Manresa, offre un charme intemporel et une histoire unique. Magnifiquement restaurée et offrant tout le confort moderne, c'est une propriété où il est agréable de vivre, qui convient parfaitement comme maison familiale ou résidence saisonnière. »

Vous pouvez découvrir la propriété en cliquant ici. La propriété peut être visitée chaque jour entre 11h00 et 14h00 ou sur rendez-vous.

