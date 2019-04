Centric Software booste l'innovation avec Centric 8 PLM v6.6





La nouvelle version intègre des fonctions d'automatisation pour améliorer la productivité

CAMPBELL, Californie, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Centric Software a le plaisir d'annoncer que la dernière version de sa solution phare de gestion du cycle de vie des produits (PLM pour Product Lifecycle Management) est désormais disponible. Centric Software offre les solutions métier les plus innovantes pour permettre aux entreprises qui évoluent dans les secteurs de la mode, de la vente au détail, de la chaussure, des produits de luxe, des loisirs de plein air et des produits de grande consommation d'atteindre leurs objectifs stratégiques et opérationnels de transformation digitale.

Guidée par les retours de ses clients partenaires d'innovation dans la mode, la vente au détail, les activités de plein air et les biens de consommation, Centric 8 v6.6 est une version axée sur le marché qui répond à la complexité croissante d'un plus grand nombre de produits destinés à de multiples canaux de distribution et régions, tout en maintenant des délais de commercialisation rapides et des prix bas.

Les nouvelles innovations incluent des règles automatisées pour gérer l'utilisation des couleurs à travers différentes collections, la création en masse d'unités de gestion des stocks (UGS) pour éviter les clics fastidieux ainsi qu'une gestion des points de mesure simplifiée. Cette version poursuit également l'aventure de Centric à travers la 3D avec une interface performante pour les prototypes et les échantillons virtuels.

« Nous avons été ravis de nous associer à Centric dans le cadre de la nouvelle innovation Color Rules de Centric PLM car elle permet aux concepteurs et aux développeurs d'appliquer facilement les règles de couleurs aux matériaux, aux tissus et aux finitions tout en harmonisant la conception de produits, ce qui garantit le respect des lignes directrices et réduit le risque de confusion dans le processus de création, explique un client Centric de longue date. Nous somme une marque de luxe spécialisée dans la maroquinerie et le choix des couleurs pour les différents composants de chaque produit est un élément essentiel de notre ADN de marque. Les détails de couleur sont remarqués et particulièrement appréciés par nos clients. »

La possibilité de créer en masse des UGS de produits a été stimulée de la même façon, par les clients de Centric. « Cette nouvelle version permet aux utilisateurs de créer facilement un grand nombre d'UGS en même temps, explique Ron Watson, vice-président produit chez Centric Software. La création automatique d'UGS fait gagner du temps à nos utilisateurs et améliore la précision des informations tout en économisant des centaines de clics. » Centric v6.6 transforme également la création de codes pour les points de mesure et de tableaux de tailles, ce qui permet d'économiser du temps et d'accélérer les itérations de produits destinés à plusieurs marchés.

L'outil 3D Viewer inclus dans la version 6.6 offre de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler le processus d'échantillonnage 3D, améliorant ainsi l'efficacité et réduisant les délais de commercialisation. Ron Watson explique comment le 3D Viewer étendu simplifie le processus d'échantillonnage 3D et offre un meilleur contrôle sur la conception et la fabrication de produits. « Nos clients s'associent à nous pour les aider à rationnaliser leur processus de développement de collections et les nouvelles innovations de Centric dans le domaine de la 3D leur donnent plus de précision dans l'examen des échantillons tout en accélérant considérablement le processus de conception et développement. »

« Centric a toujours été un leader en matière d'innovation, l'expérience utilisateur et l'adoption étant les clés de notre succès, déclare Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. Nous offrons aux marques de mode, de luxe, de loisirs de plein air, de chaussures et de biens de consommation, aux détaillants et fabricants les moyens de travailler au quotidien pour innover, accélérer la mise sur le marché et favoriser la croissance de leur entreprise. »

