Avis aux médias - Les droits du travail au sein de l'économie des petites boulots - lancement d'une nouvelle campagne du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP)





TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), accompagné de militantes et militants syndicaux et sociaux, tiendra une conférence de presse le mercredi 1er mai prochain, à Toronto, pour annoncer le lancement d'une nouvelle campagne.

L'essor de l'économie des petits boulots entraîne un recours accru à des entrepreneurs indépendants qui ne bénéficient d'aucune protection. La campagne du STTP, première en son genre au Canada, vise à obtenir des droits pour cette catégorie de travailleuses et travailleurs.

QUOI : Conférence de presse pour annoncer publiquement le lancement d'une nouvelle campagne visant à défendre les droits des travailleuses et travailleurs de l'économie des petits boulots.



QUI : Megan Whitfield, présidente de la section locale de Toronto du STTP

Deena Ladd, coordonnatrice, Toronto Workers Action Centre

Hunter Sanassian, livreur à vélo



QUAND : 10 h



OÙ : Centre for Social Innovation

Atrium

192, avenue Spadina

Toronto (Ontario) M5T 2C2

