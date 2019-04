AsylumConnect lance au Canada la toute première application pour les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ





Les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ utilisent AsylumConnect comme guichet unique gratuit pour répondre aux besoins des différents aspects de leur vie.

NEW YORK, 30 avril 2019 /CNW/ - AsylumConnect, une entreprise technologique sans but lucratif offrant la première application Web dynamique pour les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ, fait son entrée au Canada. Alors que de plus en plus de demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ se tournent vers le Canada pour assurer leur sécurité, cette incursion de l'application sur le marché international est vitale.

Des milliers de personnes issues de la communauté LGBTQ demandent l'asile au Canada et, à l'heure actuelle, le taux d'acceptation des demandes d'asile au pays est le plus élevé en 27 ans . Grâce à cette expansion du marché d'AsylumConnect, les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ pourront désormais rechercher des services vérifiés et conviviaux pour les personnes issues de la communauté LGBTQ et les demandeurs d'asile dans les provinces canadiennes et avoir accès à des guides juridiques traduits sur le processus d'asile pertinent.

« Chez AsylumConnect, nous avons reçu des messages de demandeurs d'asile LGBTQ à la recherche d'information et de soutien au Canada », a déclaré Katie Sgarro, cofondatrice et présidente d'AsylumConnect. « Notre application sera désormais en mesure de les mettre en contact avec des services locaux sûrs pour eux », a-t-elle ajouté.

Lancée aux États-Unis en 2016, l'application AsylumConnect a aidé plus de 10 000 utilisateurs uniques à entrer en contact avec des services vérifiés conviviaux pour les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ désireux de s'établir en sol américain. Certains organismes sans but lucratif et avocats utilisent également AsylumConnect pour aiguiller les clients issus de la communauté LGBTQ vers des organismes vérifiés.

AsylumConnect est la première et seule application conçue pour répondre de façon holistique aux besoins des personnes persécutées en raison de leur appartenance à la communauté LGBTQ. Les demandeurs d'asile LGBTQ utilisent AsylumConnect comme guichet unique gratuit pour répondre aux besoins des différents aspects de leur vie, notamment le logement, le droit, l'alimentation, la santé, la santé mentale, la communauté, la traduction, le transport, l'éducation, l'emploi et plus encore.

Sans les renseignements d'AsylumConnect sur les endroits sûrs où il est possible d'obtenir de l'aide, les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ s'exposent à un risque accru d'itinérance ou à des fournisseurs de services homophobes ou transphobes, ne leur laissant ainsi aucune autre option que d'abandonner leur demande d'asile et de faire face à la déportation.

« En plus d'être confrontés à des défis en tant que demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ doivent surmonter des obstacles uniques en raison de leur identité LGBTQ », a déclaré Mme Sgarro. « De la discrimination dans les services sociaux à l'atténuation des préjudices causés par les autres demandeurs d'asile, les demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ doivent composer avec une double stigmatisation. Bon nombre d'entre eux ont de la difficulté à accéder à des services dans leur nouvelle communauté qui sont à la fois accueillants pour les immigrants et pour les personnes issues de la communauté LGBTQ. AsylumConnect élimine cette incertitude. »

AsylumConnect est répertorié comme une ressource pour la réinstallation des personnes issues de la communauté LGBTQ par le bureau des immigrants et des réfugiés de Seattle.gov, l'organisation Trevor Project, l'organisme Rainbow Railroad, le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, et plus encore.

À propos d'AsylumConnect

AsylumConnect est une entreprise technologique sans but lucratif qui fournit la toute première application destinée aux demandeurs d'asile issus de la communauté LGBTQ. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez www.asylumconnect.org.

Personne-ressource pour les médias

Katie Sgarro, cofondatrice et présidente

Téléphone : 646-602-5600 poste 5658

Courriel : press@asylumconnect.org

SOURCE AsylumConnect

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 09:05 et diffusé par :