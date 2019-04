Montréal-Nord : l'arrondissement et ses partenaires en mode « Embellissement et propreté »





MONTRÉAL-NORD, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord a annoncé ce matin la série de mesures qu'elle va prendre pour que les citoyens et les visiteurs de passage puissent profiter d'espaces publics beaux, propres et agréables tout au long de l'été.

« Montréal-Nord a beaucoup à offrir à celles et ceux qui l'habitent et le fréquentent. Nous allons déployer tous les efforts cette année, en collaboration avec nos partenaires, pour que tous les espaces publics de l'arrondissement soient accueillants et pour que tous puissent profiter d'un bel été au soleil », a déclaré la mairesse Christine Black.

Pour arriver à atteindre cet objectif, l'arrondissement :

procède actuellement à un grand ménage du printemps;

modifiera certaines pratiques liées à l'entretien des rues, trottoirs et parcs;

procédera à une série d'aménagements urbains destinés à embellir l'espace public;

a accordé des mandats à des organismes pour le déploiement de deux brigades de la propreté;

encourage la tenue de corvées de propreté;

soutient des organismes dans l'organisation d'activités liées à la propreté;

procédera à du verdissement et à de la plantation d'arbres;

déploiera une campagne de sensibilisation auprès des citoyens, des commerçants et des élèves de l'arrondissement.

Grand ménage du printemps

À l'arrivée de chaque printemps, l'arrondissement procède à un grand ménage des 360 km de rues et 180 km de trottoirs, des 27 parcs et des espaces publics.

Les équipes de la direction des travaux publics sont à pied d'oeuvre depuis le début du mois d'avril pour refaire une beauté aux rues et trottoirs en les débarrassant des restes d'un hiver passablement rude qui a demandé l'utilisation de quantités inhabituelles de gravier.

Ajustements aux opérations

Pour le reste de l'année, en plus de l'entretien régulier, l'arrondissement apportera des modifications à ses façons de faire. Il compte notamment mieux coordonner les horaires de passage des balais mécaniques avec les jours de collecte, déployer des opérations spéciales de nettoyage autour des abribus et porter une attention particulière au ramassage des objets encombrants.

Embellissement / aménagements urbains

Pour rendre l'arrondissement encore plus agréable, Montréal-Nord procédera cette année à une série d'interventions sur l'espace public :

réaménagement du parc Sabrevois;

réaménagement des abords du chalet du parc Aimé-Léonard;

aménagement d'un nouvel espace vert à l'intersection de la rue Villeneuve et du boulevard Langelier;

réalisation d'une vingtaine de projets divers dans le Corridor vert;

aménagement de quatre à six nouvelles ruelles vertes;

réaménagement de la rue de Charleroi;

aménagement et verdissement d'une vingtaine de nouvelles saillies de trottoirs et d'une vingtaine de fosses de déminéralisation;

plantation de 1100 arbres, dont 450 via le programme Verdir pour embellir offert aux citoyens.

Trois brigades de la propreté

Pour garder les quartiers propres, l'arrondissement de Montréal-Nord peut compter sur le soutien de précieux partenaires. Pour l'été à venir, par exemple, deux patrouilles de jeunes vont sillonner le territoire avec pour mission d'améliorer l'environnement.

Une dizaine de jeunes formés par la Coop de solidarité Éconord sensibilisera les résidents à plusieurs sujets et répondra à leurs questions sur les diverses collectes, sur la propreté et sur l'utilisation de l'eau. Une dizaine d'autres embauchés par l'organisme Les Fourchettes de l'Espoir va maintenir la propreté dans divers sites très fréquentés en saison estivale, à proximité des espaces commerciaux et dans les cours d'école.

Trois fois par semaine, l'arrondissement accueillera aussi deux brigadiers de la brigade alternée de la Ville de Montréal.

Activités des organismes

Avec le concours de l'arrondissement, plusieurs organismes communautaires qui ont pignon sur rue dans le secteur nord-est de l'arrondissement mettront en oeuvre cet été diverses activités destinées à rendre leur quartier plus propre.

Réunis avec des citoyens sous l'appellation Rassemblement des citoyens du Nord-Est (RaCiNE), ils ont d'ailleurs récemment tenu un concours de dessin, Je prends soin de mon Nord, pour sensibiliser les enfants à l'importance de la propreté. Les oeuvres retenues serviront d'inspiration pour la création d'outils de communication.

D'autres activités organisées par des organismes comme Paroles d'ExcluEs, la Revitalisation urbaine intégrée (RUI), la Société d'habitation populaire de l'est de Montréal (SHAPEM), Un itinéraire pour tous (UIPT) et Éconord sont en cours de préparation, dont :

une campagne « Drapeaux - crottes de chien »;

un concours de la rue la plus propre;

la production d'outils de sensibilisation pour les commerçants;

la tenue d'ateliers de sensibilisation dans les classes d'écoles primaires.

De plus, Éconord organisera le samedi 1er juin prochain une corvée de nettoyage des berges à laquelle tous les citoyens peuvent participer.

Selon Chantal Rossi, conseillère de la Ville du district d'Ovide-Clermont : «Réussir à relever le défi de la propreté passe par l'implication de toutes et tous. Cette collaboration entre l'arrondissement et les organismes partenaires est donc la clé de la réussite ».

Campagne de sensibilisation

L'arrondissement déploiera aussi, tout au long de l'été, une campagne pour sensibiliser les citoyens à l'importance de garder les espaces publics propres. Cinq thématiques précises seront abordées :

respect de l'horaire des collectes de matières résiduelles;

propreté des pourtours d'écoles;

lutte aux dépôts sauvages de déchets;

propreté des artères et des bandes commerciales;

déjections canines (crottes de chien).

SOURCE Arrondissement de Montréal-Nord (Ville de Montréal)

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 09:07 et diffusé par :