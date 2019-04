SmartDeploy introduit une VDI hybride utilisant le déploiement Box et Dropbox





La nouvelle solution offre une gestion à image unique, multi-couches similaire à la VDI associée à l'exécution locale de l'image sur le noeud d'extrémité en utilisant Box et Dropbox pour la livraison d'image, d'application et de contenu d'utilisateur

BELLEVUE, Washington, 30 avril, 2019 /CNW/ - SmartDeploy un fournisseur chef de file de solutions modernes de gestion de noeuds d'extrémité, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctions offertes par la gestion centralisée de l'infrastructure de bureau virtuel (VDI pour virtual desktop infrastructure) tout en proposant la meilleure expérience possible aux utilisateurs finaux. La nouvelle fonction de déploiement d'application de SmartDeploy, avec une bibliothèque d'application intégrée, est la pièce finale du puzzle nécessaire pour découpler les images PC monolithiques en couches de pilotes, couches de système d'exploitation, couches d'application et couches de données d'utilisateur final séparées qui puissent toutes être déployées, mises à niveau et gérées indépendamment les unes des autres.

Cette nouvelle construction d'image en couches, complétée par l'ajout d'une couche d'application, simplifie de manière significative l'administration, car l'informatique gère une seule image maître d'un système d'exploitation au lieu d'avoir à gérer des milliers de noeuds d'extrémités individuels. Cependant, à la différence de la VDI, les utilisateurs finaux profitent de toute la puissance locale d'un noeud d'extrémité, notamment les processeurs de pointe et le traitement graphique embarqué et ils peuvent travailler même lorsqu'ils ne sont connectés à aucun réseau.

SmartDeploy offre aussi présentement la capacité aux clients de déployer des images de systèmes d'exploitation, d'applications et de pilotes à partir de Box, Dropbox, Microsoft OneDrive et Google Drive. Cette nouvelle fonction permet aux clients de tirer profit de l'entreposage qu'ils peuvent déjà avoir auprès de ces fournisseurs d'infonuagique. Mais le principal avantage est la flexibilité totale : les utilisateurs ne doivent pas être connectés à un réseau d'entreprise sur une connexion Internet câblée pour gérer le noeud d'extrémité. Avec SmartDeploy, les utilisateurs finaux peuvent être connectés par le biais de connexions sans fil ou câblées, sur un réseau d'entreprise ou non.

« Offrir un service à 6 000 utilisateurs sur 62 sites avec une une équipe informatique de sept personnes peut coûter beaucoup de temps et de ressources si vous n'avez pas en place les outils de support corrects. La capacité de SmartDeploy de séparer la couche de pilote de la couche de système d'exploitation de base nous donne la capacité d'effectuer des fonctions comme la mise à jour de Windows, la migration vers une nouvelle version Windows ou la réparation de Windows pour nos utilisateurs distribués à partir de notre site de TI centralisé, » a expliqué Dustin Miller, support informatique chez Watermark Retirement Communities. « La nouvelle capacité de déploiement en nuage de SmartDeploy nous permet de tirer profit de Google Drive pour entreposer et déployer nos images Windows et nos paquetages d'application, en libérant de la bande passante de réseau site à site et en aidant les utilisateurs qui peuvent se trouver n'importe où. »

« La capacité d'assemblage dynamique et de gestion centrale d'une image PC représente de nombreux avantages pour les entreprises qui s'efforcent de conserver l'environnement d'utilisateur final à jour et sûr, » a déclaré Mark Bowker, analyste principal chez Enterprise Strategy Group. « SmartDeploy présente l'avantage supplémentaire de s'adapter aux modèles de consommation en nuage existants en tirant profit des services d'infonuagique et des avantages qu'ils offrent déjà à l'organisation TI. »

Jusqu'à présent, il existait une opposition entre la simplicité de gestion de noeud d'extrémité et l'expérience de l'utilisateur. Tout en étant cher à déployer, la VDI offre une gestion à image unique d'une image maître centralisée d'un système d'exploitation et chaque application. Le défi avec la VDI est que les images fonctionnent sur un serveur dans un centre de traitement informatique et non pas sur le noeud d'extrémité de l'utilisateur, ce qui réduit les performances et la productivité tout en entraînant une frustration de l'utilisateur. Les solutions de gestion de noeud d'extrémité hérité ne présentent pas les mêmes problèmes de performances d'utilisateur et de productivité que la VDI car le système d'exploitation et les applications fonctionnent localement sur l'ordinateur. Néanmoins, la complexité de ces solutions augmente de manière significative le temps pour gérer les noeuds d'extrémité, ralentissant la productivité informatique dans des domaines plus stratégiques de l'organisation.

SmartDeploy offre désormais le meilleur des deux mondes. La gestion de noeud d'extrémité est simplifiée avec une gestion à image unique centralisée de Windows et des applications, où que se trouvent les utilisateurs et quelle que soit la manière dont ils sont connectés. Les utilisateurs finaux peuvent tirer profit de toute la puissance de leur noeud d'extrémité même s'ils sont en avion sans accès à Internet ou s'ils utilisent des applications nécessitant un traitement graphique de pointe.

« Avec des points d'extrémité situés à des endroits aussi variés que des bureaux ou des remorques de construction nécessitant une mise à jour, une réinstallation et des mises à niveau Windows 10, SmartDeploy est absolument vital pour notre département de TI, » explique Alex Sanchez, coordinateur des TI chez WELBRO Building Corporation. « L'ajout du déploiement d'application utilisant une couche d'application et la capacité d'utiliser Microsoft OneDrive pour déployer notre image maître Windows, nos applications et nos pilotes me permet maintenant de gérer tous ces noeuds d'extrémité à partir de mon bureau, ce qui me fait gagner du temps et fait économiser des dépenses de déplacement à WELBRO. »

La technologie unique multi-couches de SmartDeploy qui maintient des couches séparées pour le pilote, le système d'exploitation, l'application et les données d'utilisateurs finaux permet une gestion réellement centralisée et à image unique. Cela donne aux systèmes TI une image maître de base Windows pour toute la flotte de PC quel que soit le fabricant ou le modèle. Que l'on utilise la gestion à image unique pour la migration Windows, les mises à jour Windows, l'imagerie numérique, le rafraîchissement du PC ou même la réparation du PC, la capacité de réimager la couche de système d'exploitation sans avoir à se soucier des pilotes sous-jacents ou des conséquence sur les applications installées est plus rapide et plus simple que d'avoir à gérer des milliers d'images Windows indépendamment.

« J'entends constamment des clients actuels et potentiels dire qu'ils souhaitent une solution simple et rapide qui associe la fonctionnalité des solutions progressives comme SCCM, des solutions centralisées comme la VDI et des solutions d'imagerie héritées comme Ghost, » a déclaré Aaron Suzuki, chef de la direction de SmartDeploy. « L'architecture de notre nouvelle fonction de déploiement d'application permet à SmartDeploy de séparer la couche d'application des autres couches logiques, ce qui offre à nos clients une solution unique leur donnant les bénéfices des solutions d'imagerie progressives, centralisées et héritées sans aucun des inconvénients. La capacité de SmartDeploy d'offrir des images en nuage étend ces capacités à n'importe quel ordinateur, quelles que soient sa position et sa connexion à internet. »

Pour en savoir plus, regarder l'entrevue avec Aaron Suzuki ou suivez une démonstration en direct sur : www.smartdeploy.com/layers

À propos de SmartDeploy

SmartDeploy est un fournisseur chef de file de logiciels modernes de gestion de noeud d'extrémité avec une approche unique par couches qui permet une gestion à image unique, centralisée de Windows et des applications. La technologie primée de SmartDeploy associe les meilleurs aspects des solutions progressives comme SCCM, des solutions centralisées comme la VDI et des solutions d'imagerie héritées comme Ghost sans aucun des désavantages de ces solutions. Plus de 3 000 organisations, notamment Aetna, le département du transport des États-Unis, Nissan, Nintendo, ETRADE et GE Healthcare, font confiance à SmartDeploy pour la gestion de noeuds d'extrémité. SmartDeploy est une société privée basée à Bellevue, dans l'État de Washington. Pour en savoir plus, consultez le site www.smartdeploy.com. Suivez SmartDeploy sur Twitter @SmartDeploy.

Pour toutes les demandes de médias, veuillez envoyer un message électronique à pr@smartdeploy.com.

