Raymond James renforce son leadership avec une nomination à la direction de sa succursale à Montréal





Micol Haimson se joint à la firme

MONTRÉAL et TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Raymond James Ltée, filiale canadienne du courtier en placement nord-américain, Raymond James Financial, Inc., a annoncé aujourd'hui la nomination de Micol Haimson à titre de vice-présidente principale et de directrice de son importante succursale du Groupe gestion privée à Montréal.



« Micol est très respectée dans l'ensemble de l'industrie pour sa vaste expérience en gestion de patrimoine et son sens aigu des affaires », a déclaré Richard Rousseau, vice-président exécutif, chef de la Gestion de patrimoine. « Elle jouera un rôle clé pour soutenir nos conseillers en placement à Montréal en vue de l'expansion de leurs activités professionnelles et elle participera à nos efforts pour continuer d'attirer des professionnels de grand calibre dans la firme. »



Madame Haimson se joint à Raymond James après avoir occupé depuis 20 ans des postes à responsabilités en gestion de patrimoine au sein d'une grande banque canadienne. Son objectif sera d'intensifier la présence de notre Groupe de gestion privée à Montréal en soutenant les conseillers en placement et en attirant les meilleurs professionnels en gestion de patrimoine dans la firme. « Je suis ravie à l'idée de rejoindre Raymond James, car je crois que sa plateforme répond particulièrement bien aux besoins en gestion de patrimoine des investisseurs au Québec et de leurs familles », a affirmé Madame Haimson. « En tant que chef de file national des courtiers en placement indépendants et leader mondial en gestion de patrimoine, Raymond James fait profiter à ses clients du meilleur des deux mondes pour satisfaire à l'ensemble de leurs besoins en gestion de patrimoine. »

Madame Haimson a obtenu un baccalauréat en sciences informatiques de l'Université McGill. Bénévole active, elle est, ou a été, membre du Conseil d'administration et présidente, Comité d'investissement, de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill; vice-présidente, Fondation Trafalgar Ross; ancienne directrice de la composition de l'Association de gestion de trésorerie du Canada et ancienne membre du Conseil d'administration de la Société canadienne de la sclérose en plaques, Division du Québec.

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial Inc. une des sociétés de courtage de plein exercice chefs de file en Amérique du Nord. La firme offre une vaste gamme de services et de produits en matière de placements professionnels comprenant, entre autres : des services de gestion privée, des services de planification financière et successorale, la gestion de portefeuille, l'assurance, la recherche sur les titres de participation, les services bancaires d'investissement et les services de ventes et de négociation institutionnelles.

SOURCE Raymond James Ltée

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :