L'ICM récompense l'excellence





Les professionnels des mines seront honorés lors du gala de remise de prix 2019 du Congrès de l'ICM.

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 Il s'agit d'une soirée fort attendue au sein de la communauté minière - le gala annuel de remises de prix Célébration d'excellence ICM-Caterpillar, qui récompense les contributions exceptionnelles d'individus et d'organismes à l'industrie des mines et des minéraux. Le Congrès de l'ICM 2019 se déroule du 28 avril au 1er mai 2019 au Palais des Congrès de Montréal. Le gala Célébration d'excellence a eu lieu le lundi 29 avril.

Félicitations aux gagnants de cette année!

Prix jeunes leaders Canadiens du secteur minier ICM-Bedford : Agus Pulung Sasmito, Darren Nathan, Elenor Siebring et Shannon Katary

Éminents conférenciers de l'ICM : Betty-Ann Heggie, Brian Lee Crowley, Mayana Kissiova, Nathan M. Stubina et Théophile Yameogo

Médaille ICM pour services remarquables : Timothy J. Skinner

Prix Confrérie de l'ICM : André (Andy) Lemay, Bryan A. Coates, Donna Beneteau, Florent Baril, Graham Farquharson, James (Jim) W. Hewitt, Jean Fortin, Piers M. Ebsworth et Shannon Campbell

Prix pour la diversité et l'inclusion : Mafalda Arias

Trophées John T. Ryan :

National : Agnico Eagle - division Lapa (mine de métaux), Mosaic Potash Esterhazy Limited - mine K1 (Select); Vale - mine de Voisey's Bay (Select) et Prairie Mines & Royalty ULC Westmoreland - mine Paintearth et mine Poplar River (mines de charbon).

Régional : New Gold Inc. - Mine de New Afton (mine de métaux, Colombie-Britannique/Yukon), Cameco Corporation - Cigar Lake (mine de métaux, Prairies/Territoires), Goldcorp - mines d'or de Red Lake (mines de métaux, Ontario), Glencore Nickel - Mine Raglan (mine de métaux, Québec/Maritimes), Imperial Oil Resources - Kearl Operations (Select West) et DeBeers Canada - mine Victor (Select East).

Prix Mel W. Bartley : Section de Porcupine de l'ICM

Prix pour des accomplissements remarquables en génie minier : Jaroslav (Jarek) Jakubec

Médaille pour le leadership dans la sécurité minière : Gordon Winkel

Plaque remise au président sortant : Janice Zinck

Prix d'économie des minéraux Robert Elver : Terence Ortslan

Prix VDMD en engagement communautaire Glencore - mine Raglan, pour le projet Tamatumani

Prix VDMD en excellence environnementale : IAMGOLD - mine Essakane SA, pour son projet d'énergie solaire

Médaille Vale pour des contributions méritoires à l'exploitation minière : Peter N. Calder

Prix de l'ICM pour les services rendus à la communauté : John Francis Hugh Thompson

Prix de l'ICM pour services remarquables par district : District central Catharine Shaw

Prix commémoratif McParland : Steve Courchesne

Prix J.C. Sproule : Chantal Lavoie

Prix pour l'excellence en développement durable : Bruce Armitage

Médaille Barlow pour le meilleur article dans le domaine géologique : A. Hamid Mumin

Prix Julian Boldy de la société de la géologie : Serge Perreault

Consultez les liens suivants pour en apprendre davantage sur les prix de l'ICM et connaître les lauréats des années précédentes.

ICM

L'ICM est la principale association professionnelle de l'industrie des mines et des minéraux. Il compte des membres au Canada et dans le monde. L'ICM oeuvre à l'avancement des connaissances ainsi qu'à la promotion du réseautage, de l'innovation et des pratiques durables pour l'industrie minière.

SOURCE Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :