Le Canada annonce les noms des six finalistes du défi À tout casser du secteur minier qui sont en lice pour le grand prix de 5 millions de dollars

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW/ - L'amélioration de l'efficacité énergétique des mines canadiennes est essentielle à notre transition vers une économie sobre en carbone. En inventant et en faisant évoluer des solutions novatrices qui réduisent la consommation d'énergie pendant le concassage et le broyage de la roche, nous réduirons les émissions de gaz à effet de serre, améliorerons la productivité et aiderons à renforcer la compétitivité de notre industrie minière.

Paul Lefebvre, secrétaire parlementaire de l'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles du Canada, a annoncé aujourd'hui les noms des six finalistes du défi À tout casser d'Impact Canada à l'occasion du congrès de 2019 de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole. Chaque finaliste peut recevoir jusqu'à 800 000 dollars pour concevoir et tester sa solution technologique propre avant de passer à la prochaine étape du défi.

Les finalistes sont :

Gillian Holcroft , du Conseil canadien de l'innovation minière, pour son broyeur à marteaux et à enclume

, du Conseil canadien de l'innovation minière, pour son broyeur à marteaux et à enclume Claude Gagnon , de COREM, pour son optimisation des cylindres de broyage à haute pression

, de COREM, pour son optimisation des cylindres de broyage à haute pression Erin Bobicki , de l'Université de Toronto , pour son utilisation des micro-ondes pour le prétraitement et le triage du minerai

, de l'Université de , pour son utilisation des micro-ondes pour le prétraitement et le triage du minerai Tracy Holmes , de Jenike & Johanson, pour son utilisation des micro-ondes pour la manutention des matières et le traitement

, de Jenike & Johanson, pour son utilisation des micro-ondes pour la manutention des matières et le traitement Philippe Gagnon , de COREM, pour son IntelliCrush

, de COREM, pour son IntelliCrush Cliff Edwards , d'Envisioning Labs, pour sa technologie de pulvérisation au CO 2 transcritique

Lancé en octobre 2018, le défi À tout casser invite les innovateurs canadiens à trouver des solutions révolutionnaires qui permettront d'assurer un traitement plus propre et plus efficace des roches. Sur les 65 candidatures reçues, 12 demi-finalistes ont été retenus pour présenter leur projet à un jury composé de sept experts, chefs de file en technologies propres et en innovation dans le secteur minier, lors d'un événement public organisé de concert avec #DisruptMining en mars. Onze des demi-finalistes ont reçu une micro-subvention de 10 000 dollars pour élaborer leur projet.

En mars 2021, un grand prix de 5 millions de dollars sera remis à l'innovateur ayant présenté la meilleure technologie pour réduire la consommation d'énergie durant le processus de broyage et de concassage de la roche.

À tout casser est l'un des cinq défis sur les technologies propres lancés par Ressources naturelles Canada dans le cadre de l'Initiative Impact Canada. Les défis ont été conçus en collaboration avec des intervenants et des experts de l'industrie dans le but d'amener des esprits innovateurs à proposer des solutions révolutionnaires, axées sur les technologies propres, à certains des plus grands défis qui se posent à notre pays. La plateforme des défis Impact Canada s'inscrit dans le cadre de l'engagement de notre gouvernement à implanter des approches de programmes innovatrices afin de produire des résultats utiles pour les Canadiens. RNCan investira 75 millions de dollars sur quatre ans dans les cinq défis : le Défi des femmes en tech propres, Branchés sur l'avenir, À tout casser, Visez haut! et l'Initiative autochtone pour réduire la dépendance au diesel.

Citations

« Notre industrie minière a fait du Canada un grand pays minier et un centre mondial de financement et d'expertise en la matière. En améliorant l'efficacité énergétique des procédés de concassage et de broyage, nous créerons de bons emplois, réduirons les émissions de gaz à effet de serre et bâtirons un secteur minier plus durable. Félicitations à tous ceux et celles qui participent au défi À tout casser : vous aidez à moderniser une industrie fondamentale pour notre pays. »

Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Le défi À tout casser vient épauler un héros méconnu de notre pays, lui insufflant une modernité qui lui assurera une place dans notre économie sobre en carbone. Par sa transformation, sa modernisation et sa diversification, le secteur minier continue de prospérer et demeure un important moteur économique. »

Paul Lefebvre

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles

« Le défi À tout casser est un excellent exemple des possibilités qui peuvent s'ouvrir à nous si nous invitons l'industrie à trouver des solutions novatrices aux défis auxquels est confronté notre pays. En ma qualité de championne du gouvernement du Canada pour Impact Canada, je suis fière des idées et propositions créatives qu'on nous présente en vue d'offrir de nouvelles solutions techpropres à notre industrie minière. »

Karina Gould

Ministre des Institutions démocratiques

