Les travailleurs de l'industrie du chrysotile célèbrent la Journée de la protection de l'amiante chrysotile





MOSCOU, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- L'Alliance internationale des organisations syndicales « Chrysotile » a félicité les travailleurs de l'industrie du chrysotile le 16 avril, à l'occasion de la Journée de la protection de l'amiante chrysotile Durant cette journée, les travailleurs de Russie, du Kazakhstan et d'autres pays demandent aux gens de se rappeler le rôle que joue l'industrie du chrysotile dans la fourniture à des millions de personnes de produits abordables fabriqués avec de l'amiante chrysotile.



L'Alliance « Chrysotile » estime qu'une utilisation contrôlée du chrysotile est indispensable. Des études réalisées par des organismes de recherche indépendants, des instituts (Analysis of Link Between Working Conditions and Health of Workers Employed in Extraction and Refinement of Chrysotile/Analyse du lien entre conditions de travail et santé des travailleurs employés dans l'extraction et le raffinement du chrysotile, Russie, de l'Institut de recherche Izmerov de la santé au travail sous l'égide de l'Académie russe des sciences, 2000) et des groupes indépendants de chercheurs montrent que si le chrysotile est utilisé dans des conditions contrôlées, il est sûr tant pour les travailleurs employés dans les usines de production d'amiante que pour les consommateurs finaux.

Néanmoins, la question de l'introduction du chrysotile sur la liste des substances hautement dangereuses est régulièrement soulevée lors des réunions de la Convention de Rotterdam. Les détracteurs du chrysotile citent des études non pertinentes portant sur des types d'amiante déjà interdits qui ne présentent aucune similitude avec le chrysotile.

La Journée internationale de protection du chrysotile, organisée en Russie et au Kazakhstan, incluait des événements visant à soutenir la position de l'Alliance et de ses partisans. Ainsi, le complexe industriel d'Uralasbest a soutenu la publication du livre A Generation of Winners (Une génération de gagnants), qui évoque les vétérans de l'industrie du chrysotile.

Un spectacle de danse intitulé The Golden Threads of the Oural (Les Fils dorés de l'Oural) a également été organisé pour les vétérans. Il s'agissait de danses inspirées de l'idée du chrysotile, interprétées par les étudiantes de l'école de danse orientale Ailis. De plus, cette journée a également donné lieu à une réunion du mouvement « Les femmes pour la sécurité au travail et la stabilité sociale ». Les participantes ont parlé des projets qu'elles avaient déjà mené à bien et ont discuté de leurs projets pour l'avenir.

L'Alliance internationale des organisations syndicales « Chrysotile » demande aux participants de la Convention de Rotterdam d'accorder une attention particulière aux utilisations de ce minéral et de fonder leur décision sur la base de conclusions scientifiques ayant démontré la sûreté d'une utilisation contrôlée du chrysotile.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/879155/Chrysotile_Asbestos.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/678828/International_Alliance_of_Trade_Union_Organizations_Chrysotile_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 08:59 et diffusé par :