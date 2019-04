Future Fertility lance le premier outil d'analyse d'images employant l'intelligence artificielle pour évaluer les ovocytes des femmes





Violet, une machine à intelligence artificielle brevetée, prédit la fécondation réussie des ovocytes avec une précision de 90 %

TORONTO, 30 avril 2019 /CNW/ - Future Fertility Inc, une jeune pousse de biotechnologie IA spécialisée dans l'innovation en matière de reproduction, a développé un outil d'analyse d'images non invasif pour évaluer les ovocytes d'une femme. « Violet », sa machine à intelligence artificielle en instance de brevet (demande de brevet non provisoire aux États-Unis, numéro de série 163626), est une plateforme matérielle/logicielle hybride pouvant être utilisée avec n'importe quel microscope optique ordinaire dans un laboratoire de FIV afin d'analyser instantanément la qualité d'un ovocyte et de prédire la réussite de la fécondation avec une précision de 90 % à partir d'une seule image. La société pense que cet outil diagnostic et prédictif deviendra essentiel pour les femmes souhaitant congeler leurs ovocytes et bénéficier d'une FIV.

Il existe actuellement des systèmes de classification établis sur la base d'une évaluation visuelle pour évaluer le sperme (analyse du sperme) et les embryons (classification des embryons). Tout le monde ne le sait pas, même parmi les patients qui ont reçu un traitement contre l'infertilité, mais il n'y a pas de système de classification équivalent pour les ovocytes. Les femmes souhaitant congeler leurs ovocytes n'obtiennent aucun retour sur la qualité des ovocytes qu'elles préservent, et les conseils qu'elles reçoivent sont basés sur des données historiques dépendant de l'âge de la patiente (qualité approximative des ovocytes) et du nombre d'ovocytes extraits. Violet, le premier outil d'analyse d'images employant l'intelligence artificielle pour analyser les ovocytes, crée un système de notation des ovocytes qui vient combler une lacune de la médecine de la reproduction.

« Il est incroyable que les médecins ne puissent pas donner à leurs patientes de commentaires personnalisés sur leurs ovocytes ; comme aucun système de classification des ovocytes validé n'existe, les ovocytes ont longtemps été la "boîte noire" de notre discipline », a déclaré le Dr Nayot, endocrinologue de la reproduction chez TRIO Fertility et cofondateur de Future Fertility. « Avec l'accumulation de grandes quantités de données, notamment des images d'ovocytes et leurs résultats respectifs, et l'application de la technologie de l'IA, nous avons finalement fait un énorme bond en avant pour être en mesure d'évaluer les ovocytes et, en fin de compte, de travailler à l'amélioration des résultats en matière de fertilité. »

Les caractéristiques de Violet incluent :

Outil d'analyse d'images non invasif, objectif, précis et instantané

Prédit la probabilité que l'ovocyte soit fécondé avec une précision de 90 %, et la probabilité d'atteindre un blastocyste avec une précision de près de 65 %

Ne nécessite qu'une seule image prise par un microscope optique ordinaire qui se trouve dans tous les laboratoires de FIV

Continue d'accumuler des milliers de données de cliniques de FIV du monde entier et d'améliorer ses capacités de prédiction et de diagnostic

Représente une avancée technologie importante pour quantifier la qualité d'un ovocyte, ce qui conduira à une évaluation personnalisée pour la patiente, des plans de traitement personnalisés et de meilleurs résultats en matière de FIV

Future Fertility se compose de vétérans chevronnés du domaine médical et technologique, parmi lesquels les cofondateurs Rene Bharti, Alex Krivoi, Jim Meriano et le Dr Dan Nayot. Ceux-ci travaillent activement avec de nombreuses cliniques partenaires exclusives à travers le monde et prévoient d'appliquer l'IA pour améliorer tous les aspects du traitement contre l'infertilité de manière économique et non invasive, de la sélection des embryons à la réceptivité de l'endomètre.

Pour de plus amples renseignements sur Future Fertility, visitez www.futurefertility.com.

À propos de Future Fertility

Future Fertility, une société d'IA médicale innovante spécialisée dans la médecine de la reproduction basée à Toronto, au Canada, applique l'apprentissage machine au sein des laboratoires de FIV afin d'améliorer les diagnostics et d'optimiser les résultats. Grâce à sa machine à intelligence artificielle brevetée, nommée « Violet », la société est en mesure d'analyser instantanément la qualité d'un ovocyte sur la base d'une seule image, un outil diagnostic et prédictif essentiel pour les femmes souhaitant congeler leurs ovocytes et bénéficier d'une FIV. Avec sa technologie d'analyse d'images exclusive, Future Fertility va transformer le procédé de la FIV, qui repose actuellement sur la subjectivité humaine, en une procédure automatisée, objective et précise. Pour plus de renseignements à propose de Future Fertility, visitez www.futurefertility.com.

