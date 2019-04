Le rendement des régimes de retraite canadiens à prestations déterminées a rebondi au premier trimestre de 2019, selon RBC Services aux investisseurs et de trésorerie





Les gains au premier trimestre de 2019 ont largement compensé les pertes du quatrième trimestre de 2018

TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - Les actions canadiennes et les actions mondiales ont affiché de solides résultats au premier trimestre de 2019, les rendements trimestriels ayant grimpé à 7,2 % au début de l'année, selon l'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (les rendements s'établissaient à -3,5 % au quatrième trimestre de 2018).

Autres résultats

Les actions canadiennes ont rebondi en partie grâce à la remontée des prix du pétrole, tout comme l'indice composé S&P/TSX (passant respectivement de -10,6 % et -10,1 % au quatrième trimestre de 2018 à 12,4 % et 13,3 % au premier trimestre de 2019).

Les onze secteurs de l'indice TSX ont affiché des gains au premier trimestre de 2019.

Les actions mondiales ont suivi une tendance similaire, tout comme l'indice MSCI Monde, leur rendement étant passé respectivement de -7,8 % et -8,5 % au quatrième trimestre de 2018 à 10 % chacun au premier trimestre de 2019.

Les titres à revenu fixe canadiens ont affiché un rendement positif de 5,6 %, comparativement à 1,8 % au quatrième trimestre de 2018. Les obligations à long terme ont particulièrement bien fait au premier trimestre de 2019, propulsant ainsi les rendements. L'indice des obligations universelles FTSE Canada a également progressé au cours du trimestre, affichant un rendement de 3,9 % par rapport à 1,8 % au trimestre précédent.

Citation

« Les régimes de retraite canadiens à prestations déterminées ont commencé l'année 2019 en territoire positif, alors que l'indice TSX a atteint un sommet inégalé, ce qui a permis de compenser bon nombre des pertes subies en 2018, mais les gestionnaires d'actifs devront demeurer vigilants à l'approche de la mi-année. De nombreuses préoccupations sous-jacentes, dont les guerres commerciales, le ralentissement de la croissance de l'économie mondiale et l'instabilité géopolitique persistante, sont toujours d'actualité et forceront les gestionnaires d'actifs à réexaminer leurs portefeuilles et leur exposition au risque. »

- David Linds, premier directeur général et chef, Administration d'actifs - Canada, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Rendement historique

Période Rendement (%) Période Rendement (%) T1 2019 7,2 T2 2017 1,4 T4 2018 -3,5 T1 2017 2,9 T3 2018 0,1 T4 2016 0,5 T2 2018 2,2 T3 2016 4,2 T1 2018 0,2 T2 2016 2,9 T4 2017 4,4 T1 2016 0,0 T3 2017 0,4 T4 2015 3,1

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Depuis 30 ans, RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (RBC SIT) gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur. L'univers des régimes de retraite fait actuellement le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées (PD) et est un indicateur étalon de rendement reconnu. L'indicateur étalon « univers des régimes de retraite » est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT. Le service Risques et analyse des placements utilise les meilleures technologies qui soient afin d'offrir des solutions indépendantes et rentables visant à aider la clientèle d'investisseurs institutionnels à faire le suivi des décisions de placement, à optimiser le rendement, à réduire les coûts, à atténuer le risque et à rehausser les aptitudes en matière de gouvernance.

