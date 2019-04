R.U.N: Tout premier thriller d'action live du Cirque du Soleil présenté à l'hôtel-casino Luxor à l'automne 2019





LAS VEGAS, 30 avril 2019 /CNW/ - Le Groupe Cirque du Soleil est ravi d'annoncer la sortie de R.U.N - un nouveau concept de spectacle révolutionnaire et le tout premier thriller d'action live du Groupe, présenté en grande première cet automne à l'hôtel-casino Luxor. R.U.N proposera une expérience de divertissement sans pareil, en faisant appel au multimédia et aux technologies de pointe innovantes pour explorer l'univers des cascades.

Les spectateurs seront propulsés dans un univers où les effets spéciaux combinés aux performances humaines ne manqueront pas de tenir le public en haleine. Au fil des différents chapitres, les spectateurs seront invités à suivre un récit digne des plus grands scénarios où évoluent de personnages audacieux, rebels et indomptables. L'audience pourra suivre les aventures explosives de deux clans, dans lesquelles une jeune mariée déclenche une enfilade de poursuites, de combats et de cascades endiablées dans les dessous d'un Las Vegas clandestin.

Daniel Lamarre, président et chef de la direction du Groupe Cirque du Soleil précise que « R.U.N est fort différent des autres spectacles du portefeuille du Cirque du Soleil. Avec R.U.N, nous réinventons le concept du thriller, en tirant notre inspiration des films d'action et des romans graphiques. Cette prestation sur scène riche en action, qui se déroule devant les spectateurs et tout autour d'eux, offrira un type de divertissement inédit à Las Vegas et accessible à un auditoire encore plus diversifié. Nous sommes absolument ravis de pouvoir présenter ce concept unique et avant-gardiste exclusivement au Luxor ».

Création innovante et unique en son genre qui repousse les frontières du divertissement sur scène, R.U.N est le 10e partenariat entre le Cirque du Soleil et MGM Resorts International.

« Au fil de plus de 25 années de complicité entre MGM Resorts et les génies créatifs du Cirque du Soleil, nous les avons vus enchaîner les succès les uns après les autres et éblouir des auditoires de partout à travers le monde, leur donnant alors une raison de revenir nous visiter régulièrement», mentionne George Kliavkoff, Président de Entertainment & Sports de MGM Resorts. « À l'automne prochain, le lancement de R.U.N au Luxor, un nouveau spectacle complètement différent de ce que le Cirque du Soleil a produit jusqu'ici, marquera un tout nouveau et palpitant chapitre de ce partenariat extraordinaire ».

Les premières représentations de R.U.N auront lieu le 24 octobre 2019 sur la scène du Théâtre R.U.N à l'hôtel-casino Luxor; des séances sont offertes à 19 h et 21 h 30 du mercredi au dimanche. Les billets sont présentement offerts à partir de 69 $, avant taxes et frais applicables. Ils peuvent être acheté en visitant le site RUNLASVEGAS.com, en composant le 1-702-352-0221 dès aujourd'hui, au 1-855-706-5433 dès le 1er mai ou à la billetterie du Théâtre R.U.N.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

R.U.N est la 47e production originale du Cirque du Soleil, une division du Groupe Cirque du Soleil, et son 10e spectacle fixe présenté à Las Vegas.

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. En plus de produire des spectacles d'art circassien de renommée internationale, l'organisation d'origine canadienne propose une approche créative élargie pour y inclure une grande variété de formes de divertissement, notamment les productions multimédias, les expériences immersives, les parcs thématiques et les événements spéciaux. Le Groupe emploie actuellement 4 500 personnes issues de près de 70 pays différents. Au-delà de ses diverses créations, le Groupe Cirque du Soleil vise à exercer une influence positive sur les gens, les collectivités et la planète au moyen de ses outils les plus importants : la créativité et l'art. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site legroupecirquedusoleil.com.

A propos de Luxor

L'un des hôtels les plus emblématiques du Strip, la pyramide de Louxor invite à la curiosité, tandis que l'intérieur récompense les visiteurs avec une part égale d'excitation et d'intrigue. La station propose une grande variété de divertissements, notamment Blue Man Group, la comédie hilarante de Carrot Top, la revue provocante pour adultes FANTASY et le lieu de compétition ultime pour les jeux et divertissements HyperX Esports Arena. Combinée à une aire de jeu de 120 000 pieds carrés et à des restaurants éclectiques, Louxor est une destination de voyage sans précédent. Luxor appartient à MGM Resorts International (NYSE: MGM). Pour plus d'informations et pour réserver, visitez luxor.com, appelez gratuitement le (877) 386-4658 ou retrouvez-nous sur Facebook et Twitter.

