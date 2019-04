La communauté des personnes touchées par la leucémie et les cancers du sang se réunit pour la 10e Marche annuelle Illumine la nuit de la Société de leucémie et lymphome du Canada à Québec





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le samedi 4 mai, plus de 1 500 personnes se réuniront au parc du Bois-de-Coulonge afin de participer à la 10e édition de la Marche Illumine la nuit de la Société de leucémie et lymphome du Canada à Québec. Au crépuscule, des patients, des survivants, des familles, des chercheurs et des médecins marcheront dans la solidarité en brandissant des lanternes pour apporter support et espoir à plus de 138?000 Canadiens atteints d'un cancer du sang.

Toutes les 23 minutes, il y a un diagnostic de cancer du sang au Canada, et toutes les 72 minutes, un décès. La leucémie est la maladie qui touche le plus les enfants de moins de 14 ans, et la Société de leucémie et lymphome a pour mission de trouver un remède contre la leucémie, le lymphome, la maladie de Hodgkin et le myélome, tout en améliorant la qualité de vie des patients et de leur famille.

En 2018, plus de 35?000 Canadiens ont amassé plus de 5,9 millions de dollars pour aider à financer des projets de recherche canadiens de classe mondiale et à fournir gratuitement des services de soutien aux patients atteints d'un cancer du sang, aux survivants et à leur famille.

À l'occasion de la Marche Illumine la nuit de Québec, les jeunes ambassadeurs et survivants Josiane, Jany, Samuel et Livia se joindront à des milliers d'autres personnes pour participer à ce rassemblement unique de la communauté des personnes touchées par un cancer du sang, aux côtés des coprésidents d'honneur de l'événement, messieurs Denis Ricard, président et chef de la direction d'IA Groupe financier, et Richard Simard, associé chez Deloitte. Cet événement est destiné à toute la famille de la région. Jeux gonflables, nourriture, spectacle et trajet animé seront également au rendez-vous.

HORAIRE DE L'ÉVÉNEMENT

17 h 30 | Début des inscriptions

18 h 15 | Spectacle En route vers Broadway

18 h 30 | Cérémonie commémorative

18 h 45 | Spectacle de Sam Tucker

19 h 15 | Programme sur la scène principale

19 h 45 | Début de la Marche

21 h 00 | Cérémonie de clôture

À propos de la Marche Illumine la nuit

Chaque année, dans diverses communautés partout au Canada, familles, amis et collègues font équipe et marchent au crépuscule en tenant des lanternes illuminées afin de recueillir des fonds pour la Société de leucémie et lymphome du Canada dans le cadre de la Marche Illumine la nuit. Ensemble, ils apportent aide et espoir aux personnes atteintes d'un cancer du sang et à leurs proches. La Marche est un événement inspirant et mémorable qui se déroule chaque automne et/ou printemps dans près de 200 communautés en Amérique du Nord. On compte 12 Marches Illumine la nuit organisées par la SLLC et des dizaines de marches organisées par des bénévoles dans les communautés et les écoles à l'échelle du pays. Visitez le site illuminelanuit.ca pour en apprendre davantage.

À propos de la Société de leucémie et lymphome du Canada

La Société de leucémie et lymphome du Canada est le plus grand organisme de santé bénévole canadien se consacrant au financement de la recherche sur les cancers du sang. La SLLC finance la recherche vitale sur le cancer du sang partout au Canada et fournit de l'information et des services de soutien gratuits.

No d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance : 10?762 3654 RR0001

Pour constituer une équipe ou obtenir de plus amples renseignements, vous pouvez nous appeler au 418 614-1495 ou visiter le site illuminelanuit.ca.

Merci à la Commission de la capitale nationale pour le site de la Marche Illumine la nuit 2019.

SOURCE La Société de leucémie et lymphome du Canada

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 09:00 et diffusé par :