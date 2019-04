La Fondation des Prix Michener annonce les récipiendaires des bourses





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation des Prix Michener a annoncé aujourd'hui que ses bourses Michener-Deacon de 2019 seront décernées aux journalistes Corbett Hancey, Greg Mercer et Jim Poling. Cette année, la fondation attribue deux bourses pour le journalisme d'enquête, chacune d'entre elles d'une valeur de 40 000 $, en plus de dépenses de 5000 $.

Les deux projets gagnants sont :

--CORBETT HANCEY pour une proposition de réaliser une série de reportages d'enquête, pour la presse écrite et électronique, sur la récente décision controversée du gouvernement du Canada de permettre aux fournisseurs canadiens en matière de défense de vendre des armes à l'Ukraine pour combattre les rebelles soutenus par la Russie dans la région de l'est du pays; et

--GREG MERCER ET JIM POLING pour une proposition d'examiner le problème caché des maladies professionnelles au Canada afin de mieux comprendre la raison pour laquelle elles sont si peu déclarées et les victimes rarement indemnisées. La série sera largement publiée dans la presse écrite et sur les sites web.

Les juges ont été ravis non seulement par le nombre, mais aussi par la qualité des candidatures reçues cette année.

Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, sera l'hôte d'une cérémonie le 14 juin, à Rideau Hall, au cours de laquelle on remettra les bourses Michener-Deacon de 2019 et annoncera le lauréat du Prix Michener de 2018 pour le journalisme d'intérêt public.

La bourse Michener-Deacon pour le journalisme d'enquête bénéficie du soutien de BMO Groupe financier, la Fondation des Prix Michener, le CN et la famille du regretté Paul S. Deacon. Elle permet à un journaliste de consacrer jusqu'à quatre mois pour réaliser un projet de reportage. Les candidatures doivent prévoir un projet qui s'inspire du principal critère de promotion de l'intérêt public du Prix Michener annuel.

Le Prix Michener, créé en 1970 par le regretté Roland Michener, alors gouverneur général, honore l'excellence du journalisme d'intérêt public. Les juges rendent leurs décisions sur la base du bénéfice que tire la société des reportages des médias écrits, électroniques et en ligne qui leur ont été soumis.

Les juges pour les bourses Michener-Deacon de 2019 :

Donna Logan (présidente du comité de sélection), ancienne haute dirigeante à l'information de CBC et directrice fondatrice de l'École de journalisme à l'Université de Colombie-Britannique;

Dean Jobb, professeur à l'Université de King's College, auteur, ancien reporter, rédacteur et chroniqueur;

Connie Monk, directrice du programme de journalisme parlé et en ligne à BCIT, ancienne journaliste et réalisatrice à CBC;

Geneviève Rossier, directrice des communications, relations publiques et visibilité numérique à Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ancienne directrice des communications, marketing et contenus numériques à La Place des Arts; et

Romayne Smith Fullerton, professeure associée, Faculté d'information et études des médias, Université de Western Ontario, et responsable de l'éthique à J-Source.

