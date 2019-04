Fineqia annonce une valeur d'investissement multipliée par trois dans la plateforme Nivaura d'automatisation des marchés de capitaux





LONDRES, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- International Inc. (la « Société » ou « Fineqia ») (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Francfort : FNQA) a le plaisir de faire part du triplement de la valeur des fonds propres de sa participation dans Nivaura Limited (« Nivaura ») à la suite de la finalisation des toutes dernières négociations d'investissement de Nivaura.

La plateforme Nivaura des marchés de capitaux est concédée sous licence à des clients sur un processus de marque blanche. Elle permet une émission et une exécution entièrement automatisées de valeurs mobilières faisant appel soit à des infrastructures existantes marchés de capitaux, soit à des infrastructures de chaînes de blocs.

Le tout dernier financement correspond à la troisième étape du financement de Nivaura. Fineqia a également participé à l'étape précédente dans le cadre de sa stratégie d'investissement dans des sociétés qui soutiennent les objectifs de Fineqia de placement de titres de créance et de participation en faisant appel à une infrastructure de chaînes de blocs.

Fineqia a rehaussé son placement original dans Nivaura au cours de ces négociations d'investissement les plus récentes, et, dans ces négociations, rejoint le London Stock Exchange Group (« LSEG ») qui est l'un des marchés boursiers les plus anciens du monde, Digital Currency Group (« DCG »), firme influente d'investissements basée à New York et axée sur le secteur du cryptage et de la chaîne de blocs, Allen & Overy, Linklaters et Orrick, parmi les cabinets juridiques les plus prestigieux et proéminents implantés à Londres, Santander InnoVentures, bras financier des plus grandes banques d'Espagne, Transamerica Ventures, partie de Aegon N.V. qui est une firme hollandaise de gestion d'actifs et de retraites, MiddleGame Ventures, firme de capital-risque centrée sur les jeunes entreprises de technologie financière aux premiers stades, et enfin Spencer Lake qui était auparavant directeur des marchés mondiaux pour la plus grande banque du Royaume-Uni, HSBC Holdings Plc. Tous les investisseurs précédents ont participé à ces nouvelles négociations.

« Ce nouveau financement représente une reconnaissance mondiale de la plateforme de marchés de capitaux de Nivaura qui possède des applications dans de multiples classes d'actifs dans de multiples juridictions, » a commenté Bundeep Singh Rangar, président-directeur général (PDG) de Fineqia. « Nous sommes des utilisateurs enthousiastes, propagateurs de l'équipe et de la technologie de Nivaura. »

Fineqia va déployer une plateforme entièrement automatisée d'émission et d'administration d'obligations grâce à la technologie de Nivaura. Celle-ci est en mesure de gérer de bout en bout les cycles de vie des instruments pour un coût significativement plus bas que les filières actuelles et elle assure un strict respect des réglementations pertinentes en matière d'organisation et de garde. Les émetteurs seront en mesure de structurer, d'exécuter et d'administrer des instruments de cautionnement exécutoires légalement en utilisant des chaînes de blocs publiques ou des infrastructures traditionnelles de compensation.

Les obligations de Fineqia garanties par des actifs seront libellées en monnaies fiduciaires. La trésorerie détenue dans les comptes clients en espèces de Nivaura sera convertie en jetons afin de permettre la compensation et le règlement. Fineqia peut émettre les obligations garanties par des actifs en faisant aussi appel à une infrastructure traditionnelle de dépôt et de compensation, en faisant appel à la même technologie de Nivaura si nécessaire.

Nivaura est une jeune pousse de la fintech établie au Royaume-Uni en juillet 2016. Elle est en train d'ouvrir une nouvelle voie pour l'émission et l'administration d'instruments financiers sous la surveillance de l'Autorité de bonne conduite financière du Royaume-Uni. Un élément clé de la technologie de Nivaura est son General Purpose Legal Mark-up Language (GLML, 'langage de marquage juridique à usage général') qui permet la conversion de contrats juridiques standard en format lisible par ordinateur.

Fineqia tirera parti de son actionnariat récent dans PremFina Ltd (« PremFina ») pour émettre des titres de créance à prime de financement garantie. La prime de financement élimine la contrainte financière de paiements forfaitaires à l'avance pour assurances, de ce fait favorisant la finance inclusive à l'intérieur du secteur des assurances.

La toute dernière somme d'investissement de Fineqia dans Nivaura représente moins de trois pour cent de sa capitalisation boursière.

À propos de Fineqia International

Fineqia International est une entité cotée en bourse au Canada (CSE : FNQ), aux États-Unis (OTC : FNQQF ) et en Europe (Francfort : FNQA). Fineqia International donne les grandes lignes de la gouvernance d'entreprise de la Société avec sa culture, ses processus et les relations par lesquelles cette société et ses filiales sont contrôlées, dirigées et gouvernées. Elle supervise et assure à l'échelle globale la planification, la croissance et le succès de la Société et de toutes ses filiales et investissements, dont ceux qui propagent les technologies des chaînes de blocs. Pour davantage d'informations, visitez : https://investors.fineqia.com/news .

À propos de Nivaura Limited

Nivaura est une société spécialisée dans la technologie des marchés de capitaux et elle développe une nouvelle voie pour l'émission et l'administration automatisées des produits financiers. Son système de bout en bout est capable de gérer des éléments complexes comme l'intégration, la structuration et l'exécution de documents juridiques, l'activation d'enregistrement et de compensation d'actifs par le biais de systèmes traditionnels de dépôt et d'émargement, l'enregistrement d'actifs sous forme de jetons et la compensation utilisant une infrastructure de chaîne de blocs. La plateforme peut également maintenir un contrôle de l'administration et la gestion d'actifs permettant d'assurer une intégration verticale véritable. Nivaura Ltd est autorisée et réglementée par l'Autorité de bonne conduite financière du Royaume-Uni.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives (telles que les définissent les lois canadiennes en vigueur sur les valeurs mobilières) (« énoncés prospectifs »). De telles déclarations, autres que des faits historiques et qui concernent des activités, des événements ou des évolutions que Fineqia (la « Société ») croit, attend ou anticipe comme devant ou pouvant se produire dans l'avenir (comprenant, mais sans limitation, des déclarations concernant des acquisitions potentielles et des financements potentiels) sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont généralement identifiables par l'utilisation des mots « peut », « va », « devrait », « continue », « attend », « anticipe », « estime », « croit », « a l'intention », « prévoit » ou « projette », ou la forme négative de ces mots ou autres variations de ces mots ou terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont soumis à un nombre de risques et d'incertitudes, dont bon nombre échappent au contrôle ou à la capacité de la Société de contrôler ou de prévoir, ceci pouvant entraîner que les résultats réels de la Société diffèrent matériellement de ceux discutés dans les énoncés prospectifs. Les facteurs qui pourraient entraîner des résultats ou événements réels différents matériellement des attentes actuelles comprennent entre autres et sans aucune limite l'impossibilité d'obtenir des financements suffisants et les autres risques exposés dans le dossier de divulgation publique de la Société, déposé auprès des autorités réglementaires compétentes des valeurs mobilières. L'un quelconque de ces énoncés prospectifs s'exprime uniquement à la date à laquelle il est fait, à l'exception de ce qui peut être exigé par les lois en vigueur sur les valeurs mobilières. La Société dénie toute intention ou obligation de mise à jour l'un quelconque de ces énoncés prospectifs, à l'exception de ce qui peut entrer dans les limites des exigences des lois en vigueur sur les valeurs mobilières.

Pour davantage d'informations sur Fineqia, veuillez contacter :

Bundeep Singh Rangar

PDG,

Bundeep.Rangar@Fineqia.com

tél. : +44-203-500-3462

site web : www.fineqia.com

