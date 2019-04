Allotex annonce le début de la phase finale des essais cliniques sur la presbytie





Allotex, une société privée basée à Boston qui développe l'allogreffe cornéenne TransForm (TCA) pour le traitement de la presbytie (lunettes de lecture) et de l'hypermétropie (vision de loin), est ravie de pouvoir annoncer qu'une première phase des études cliniques a été consacrée à plus de 50 yeux.

La TCA est créée à partir de tissu cornéen humain naturel qui a été façonné à l'aide d'une technologie brevetée et exclusive de haute précision. Ces lenticules façonnées sont placées dans la cornée naturelle du patient dans le but de réduire ou d'éliminer le recours à des lunettes.

Le Dr Arthur Cummings du Wellington Eye Center de Dublin a commenté son expérience avec la TCA pour la presbytie : "Mon impression des inlays TCA est très positive sur un certain nombre de points. L'acceptation du patient a été meilleure qu'avec n'importe quel autre inlay que j'ai utilisé auparavant, la satisfaction du patient est très élevée, et chaque fois que je regarde la cornée vierge et que j'ai du mal à voir l'inlay, je suis rassuré sur sa biocompatibilité."

La professeure Aylin Kilic, de l'Université Medipol, note qu'elle a constaté des résultats positifs avec l'utilisation de la TCA allogénique dans le traitement des patients atteints de presbytie, d'hypermétropie et de presbytie hypermétrope, et des patients en régression après un traitement de l'hypermétropie LASIK . "Je me sens très à l'aise lorsque je recommande la TCA pour le traitement réfractif car les avantages les plus importants des inlays cornéens allogéniques sont la sécurité et la réversibilité. L'utilisation de tissu allogénique assure une biocompatibilité et une très bonne intégration dans la cornée, ce qui n'est pas possible avec un inlay synthétique."

Le CEO d'Allotex, le Dr David Muller a déclaré : "Nous sommes très satisfaits des progrès et des résultats de notre premier essai clinique. La satisfaction des patients a été élevée, les chirurgiens sont à l'aise avec l'intervention et nous sommes impatients de passer à la phase finale des essais cliniques européens. Nous espérons être en mesure de commercialiser nos produits TransForm en Europe dans les 12 prochains mois."

Les docteurs rejoignant les Dr. Cummings et Kilic dans la phase finale des essais cliniques sont :

Belgique : Dr Erik Mertens (www.medipolis.be)

Royaume-Uni : M. Sheraz Daya (www.centreforsight.com), et M. Samer Hamada (www.eyecliniclondon.com)

Slovaquie : Dr Pavel Stodulka (www.lasik.cz)

France : Professeur Francois Malecaze (www.chu-toulouse.fr)

A propos de la Wellington Eye Clinic

La Wellington Eye Clinic établie en Irlande (www.wellingtoneyeclinic.ie) est un centre spécialisé dans la cataracte et la chirurgie réfractive de l'oeil et a été la première clinique en Europe à acheter un laser excimère. Depuis, la clinique s'est spécialisée et s'est concentrée sur les résultats réfractifs pour les interventions de correction de la vision et sur la cataracte. Au cours des 37 dernières années, le centre a réalisé plus de 57 000 interventions réfractives.

A propos de Medipol

L'Université Medipol d'Istanbul (www.medipol.edu.tr) compte neuf hôpitaux de recherche ainsi que 13 centres de recherche, qui sont organisés en de multiples installations de base et laboratoires dotés de la plus haute technologie disponible, attirant de nombreux chercheurs de haut niveau de partout dans le monde.

A propos d'Allotex

Allotex Inc. est une société de produits biologiques et d'appareils ophtalmiques qui développe de nouvelles solutions thérapeutiques pour le traitement de la presbytie et de l'hypermétropie. La thérapie est réalisée grâce à une technologie d'addition de tissus qui utilise des allogreffes de cornée humaine de forme précise pour créer ce qui est essentiellement une lentille de contact ou un insert de lentille permanente et vivante. Allotex est une société de stade clinique dirigée par les Dr. David Muller et Michael Mrochen.

