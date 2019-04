Stelmine fait deux nouvelles découvertes d'or sur la propriété Courcy





QUÉBEC, 30 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine (STH-TSXV). Stelmine annonce la découverte de deux nouvelles zones aurifères (Courcy 4.0 et 4.1) à proximité de la faille majeure Couteau, longue d'au moins de 21 km. Les derniers travaux de rainurage, menés par la Société, ont permis de découvrir des affleurements minéralisés situés à plus de 7 km au sud-ouest (SO) de la zone principale Courcy 2.4 (Figure 1). Les valeurs aurifères, 1,15 g/t Au sur 2,0 m (Courcy 4.0) et 1,05 sur 3,0 m (Courcy 4.1), proviennent des amphibolites/formation de fer silicatées très déformées, litées et riches en pyrrhotite et à grenat localisées à environ 550 m au nord de la faille Couteau (Figure 2).



Plus de 109 échantillons de roche ont été récoltés sur les affleurements de la zone SO, dont 80 en rainurage qui totalisent 79,5 m en longueur.

Cette découverte confirme le potentiel aurifère de la formation Soulard Supérieure et de la faille Couteau et incite Stelmine à poursuivre ses travaux sur ces nouveaux affleurements, dès l'été prochain. Tout comme la zone principale Courcy 2.4, les travaux futurs se rapprocheront de la faille Couteau qui est marquée par des anomalies géophysiques magnétiques positives et des zones conductrices.

Isabelle Proulx, présidente de Stelmine déclare « Ces nouveaux résultats viennent consolider notre certitude du potentiel de la propriété Courcy. La découverte de ces zones aurifères laisse présager la présence de d'autres horizons minéralisés entre celles-ci et Courcy 2.4.»

Géologie de la propriété Courcy

Au coeur de la propriété Courcy, la faille Couteau subdivise la Formation de Soulard en deux unités volcaniques au niveau d'un assemblage d'amphibolites ferrifères à sulfures et à grenat et de formations de fer silicatées. Les meilleurs résultats des analyses aurifères proviennent d'échantillons d'amphibolites et de formation de fer riches en pyrrhotite à l'intérieur et en bordure de cette faille majeure.

La géologie de la propriété Courcy consiste en un vaste bassin (méta-) sédimentaire située à l'est et au nord intensément déformé composé de grauwackes, mudstones, arénites quartzifères, quartzites et conglomérats monogéniques/polygéniques accompagnés d'amphibolites. La Formation de Courcy se caractérise principalement d'un assemblage métavolcanique gneissique de méta-andésites, tufs et de paragneiss migmatitiques recoupés par des filons-couches de tonalite ou de diorite. Au sud, une série de roches tonalitiques, granodioritiques et monzogranitiques appartenant à la Suite d'Atticoupi marquent le contact avec les roches métasédimentaires et métavolcaniques.

Figure 1. Géologie de la propriété Courcy montant les nouvelles zones aurifères Courcy 4.0 et 4.1 https://stelmine.com/fr/stelmine-fait-deux-nouvelles-decouvertes-dor-sur-la-propriete-courcy/

Figure 2a, b. Amphibolites/formations de fer finement laminées, magnétiques, parfois avec métatexites, riches en grenat et amphibole contenant de la pyrrhotite (5-10%) et de l'arsénopyrite (?). Zone aurifère Courcy 4,0. https://stelmine.com/en/stelmine-unearths-two-new-gold-mineralized-zones-on-the-courcy-property/

Protocole QA/QC

Stelmine a établi un strict protocole QA/QC lors de la manipulation des échantillons récoltés de la propriété Courcy. Celui-ci inclut l'insertion et contrôle de standards certifiés, dans ce cas-ci un standard à haute concentration (OREAS-210) et un standard à faible teneur (OREAS-252) en or, des blancs, des duplicatas afin de valider la précision et la justesse des résultats d'analyse. Tous les échantillons recueillis sur le terrain furent placés dans un sac en plastique, puis identifiés et scellés sous la supervision de géologues professionnels. Les sacs furent ensuite transférés dans des poches de riz et gardés en sécurité dans une tente avant d'être expédiés par avion jusqu'à Wabush. Le transport jusqu'au laboratoire de Actlabs, Ancaster, Ontario à partir de Wabush s'est effectué par camion appartenant à des compagnies de transport fiables. Les concentrations en Au ont été déterminées par méthode de pyroanalyse (Au-FA_ICP).

Le contenu technique de ce communiqué a été préparé par Michel Boily, PhD, géo; une personne qualifiée (QP) selon la norme NI 43-101.

Suivez-nous sur www.Stelmine.com ainsi que sur notre page Facebook (Stelmine Canada) où vous pourrez y voir plusieurs photos et les travaux accomplis.

À propos de Stelmine

Stelmine est une société d'exploration minière junior québécoise dont les activités se situent au Québec. Stelmine détient 955 claims d'une superficie de 497 km² sur la partie Est du Bassin métasédimentaire de l'Opinaca qui recèle des zones à haut potentiel de découverte aurifère dans des contextes géologiques similaires à celui qui a permis la découverte de la Mine Éléonore. Le capital-actions de la Société est composé de 29 648 645 actions émises et en circulation pour une capitalisation boursière actuelle de 3,6 millions $.

Énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans ce communiqué, qui décrivent les objectifs, les projections, les estimations, les attentes ou les prédictions de Stelmine peuvent constituer des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières. Ces déclarations se caractérisent par l'emploi de verbes à la forme affirmative ou négative, tels que « croire », « pouvoir », « devoir » « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « présumer », ainsi que d'autres expressions apparentées. Stelmine tient à préciser que, par leur nature même, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et que ses résultats, ou les mesures qu'elle adopte pourraient différer considérablement de ceux qui sont indiqués ou sous-entendus dans ces déclarations, ou pourraient avoir une incidence sur le degré de réalisation d'une projection particulière. Parmi les facteurs importants pouvant entrainer une différence considérable entre les résultats réels de Stelmine et les projections ou attentes formulées dans les déclarations prospectives, mentionnons le risque que la société ne réalise pas le placement tel qu'envisagé, ainsi que d'autres risques décrits en détail de temps à autre dans les rapports déposés par Stelmine auprès des autorités en valeurs mobilières. À moins qu'elle n'y soit tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables, Stelmine nie toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'évènements futurs ou autrement. Enfin, l'information prospective contenue dans ce document est basée sur l'information disponible en date de sa publication.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'engagent leur responsabilité à l'égard de l'adéquation ou de l'exactitude du présent communiqué.



Pour de plus amples renseignements :

Isabelle Proulx

Présidente et chef de la direction Christian Guilbaud

Développement des affaires 418-626-6333

info@stelmine.com 514-813-7862 Stelmine.com

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 08:30 et diffusé par :