L'OM Grandeur nature - Un concert gratuit à couper le souffle





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Afin de célébrer l'entrée en scène de l'Espace 67, le parc Jean-Drapeau est fier d'annoncer aujourd'hui l'ajout à sa programmation estivale 2019 de L'OM Grandeur nature, un grand concert gratuit de musique classique de l'Orchestre Métropolitain, dirigé par le chef montréalais de renom Yannick Nézet-Séguin, qui se tiendra dès 20h30 le jeudi 27 juin prochain.

Cet événement organisé par la Société du parc Jean-Drapeau, en collaboration avec l'Orchestre Métropolitain, se veut un grand rassemblement pour les Montréalais et une invitation à redécouvrir un site entièrement réaménagé et plus majestueux que jamais. Fidèle à l'esprit rassembleur qui a caractérisé l'Expo 67, l'Espace 67 a été pensé comme un lieu de rencontre, d'échange et de célébration, mettant en vedette le cadre enchanteur et insulaire du Parc.

Avec comme trame de fond un panorama sur la Ville à couper le souffle, les spectateurs seront éblouis par un imposant orchestre composé de 77 musiciens. Le grand public découvrira un programme musical inspiré de l'histoire des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, dont une création spécialement conçue par la compositrice Alejandra Odgers, originaire de Mexico, désormais résidente de la région montréalaise. Cette pièce fera un survol de l'histoire du Parc, que l'on peut notamment consulter dans l'album-souvenir Deux îles, un parc, une ville..., de l'époque iroquoienne, en passant par l'occupation française et britannique, jusqu'aux grands événements qui s'y tiennent depuis 60 ans, incluant l'Expo 67, les Jeux olympiques, La Ronde, le Grand Prix du Canada, Les Floralies et plus encore! En plus de la création originale d'Alejandra Odgers, l'Orchestre Métropolitain interprétera plusieurs grandes oeuvres, dont le Boléro de Maurice Ravel et Carmen, Suite no 2 de Georges Bizet.

« L'Orchestre Métropolitain est fier de participer aux célébrations entourant l'inauguration de l'Espace 67. C'est un honneur pour nos musiciens et pour notre directeur artistique et chef principal Yannick Nézet-Séguin de faire vivre la musique dans ce lieu emblématique, témoin de tant d'événements marquants dans l'histoire de notre ville. Ce lieu vivant, hôte des plus grands rassemblements, représente bien ce qui fait de Montréal une métropole culturellement riche, dynamique et ouverte sur le monde. C'est pour l'OM une grande joie de contribuer à ce moment marquant dans l'évolution du parc Jean-Drapeau, par la présentation de ce concert unique. Une opportunité de partager avec le public notre passion pour la musique classique », indique Jean R. Dupré, président-directeur général de l'Orchestre Métropolitain.

À propos du parc Jean-Drapeau

À deux pas de chez vous, le parc Jean-Drapeau offre une panoplie d'attractions récréotouristiques qui en font un endroit unique au Canada. Facilement accessible en métro, l'utilisation du transport collectif pour se rendre au parc est fortement recommandée afin de faire de votre visite une expérience des plus agréables.

Pour tout savoir sur l'Espace 67, les événements et activités du parc Jean-Drapeau, visitez le parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau.

À propos de l'Orchestre Métropolitain

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l'Orchestre Métropolitain de Montréal prend un pari audacieux dès sa fondation en 1981 : celui de tisser un lien avec le public afin de faire rayonner la musique symphonique. Fort de cette relation privilégiée, en plus de ses concerts et ses enregistrements, l'ensemble jouit d'une réputation internationale des plus enviables. Depuis son arrivée à la direction artistique de l'Orchestre en 2000, Yannick Nézet-Séguin sait développer et entretenir une complicité hors du commun avec les musiciens, laquelle n'est pas étrangère au succès, à la longévité et à la renommée croissante de l'OM.

Hydro-Québec est le partenaire principal de l'Orchestre Métropolitain.

À propos de Yannick Nézet-Séguin

Directeur artistique et chef principal de l'Orchestre Métropolitain depuis 2000, Yannick Nézet-Séguin est l'un des chefs les plus demandés au monde. Depuis septembre 2018, il est le troisième Directeur musical du Metropolitan Opera de New York. Directeur musical de l'Orchestre de Philadelphie depuis 2012, il devient Chef honoraire de l'Orchestre philharmonique de Rotterdam dont il a été Directeur musical de 2008 à 2018. Il est aussi Membre honoraire de l'Orchestre de Chambre d'Europe.

