Des chefs-d'oeuvre de Matisse, de Riopelle et de Renoir mis à l'enchère à Toronto





La Maison Heffel présentera plus de 100 chefs-d'oeuvre lors de sa vente en salle qui aura lieu le 29 mai 2019 à Toronto , et qui devrait rapporter de 15 à 23 millions de dollars .

Une toile d' Henri Matisse , la première de cet artiste à être offerte sur le marché canadien, devrait trouver preneur pour plus de 3,8 millions de dollars .

Des oeuvres d'art de qualité muséale d'après-guerre et contemporaines de Jean-Paul Riopelle , de Jack Bush et de Fernando Botero seront également offertes.

D'importantes toiles d'A. Y. Jackson seront consignées par le Musée des beaux-arts de l' Ontario .

TORONTO, le 30 avril 2019 /CNW/ - La Maison de vente aux enchères Heffel, chef de file d'un marché de l'art international en pleine croissance, présentera plus d'une centaine d'oeuvres exceptionnelles dans le cadre de sa très attendue vente printanière, le 29 mai 2019 à Toronto. Mettant en vedette des chefs-d'oeuvre de qualité muséale réalisés par Henri Matisse, Jean-Paul Riopelle, Lawren Harris et plusieurs autres, la séance devrait se solder par des ventes allant de 15 à 23 millions de dollars et réunir des collectionneurs et des amateurs d'art d'ici et d'ailleurs. Des trésors de partout dans le monde, rarement vus sur le marché, témoignent de la diversification du marché international de l'art et de l'essor des arts visuels au Canada. (Tous les prix sont indiqués en dollars canadiens et s'appuient sur des évaluations prudentes.)

En tête d'affiche de l'événement à venir se trouve une toile signée Henri Matisse, l'un des plus grands noms du modernisme du 20e siècle et un maître dont les oeuvres prestigieuses couronnent les collections des musées les plus célèbres du monde. Peinte en 1919, Femme assise sur un balcon évoque merveilleusement le séjour de son auteur à Nice et est la première importante huile sur toile de l'artiste légendaire à être mise aux enchères au pays, marquant ainsi une étape charnière pour le marché canadien. Cette oeuvre d'illustre provenance est demeurée au sein de la famille du célèbre peintre pendant plusieurs générations, passant d'abord à son fils, Pierre, puis à son petit-fils, Pierre-Noël.

Une sélection d'oeuvres de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg (en anglais seulement) seront aussi présentées dans le cadre de la vente aux enchères. On retrouve parmi ces lots quelques-uns des plus beaux exemples de l'art d'après-guerre et contemporain à être offerts à l'échelle internationale. Figurant au palmarès des 200 plus importants collectionneurs dans le monde d'ARTnews, le défunt couple était reconnu pour un goût extraordinaire et une profonde passion pour l'art qui se reflètent dans ces oeuvres - et dans leur collection globale. Deux tableaux d'exception par Jean-Paul Riopelle se distinguent dans cette collection et seront offerts aux côtés de toiles de Paul-Émile Borduas, de Guido Molinari et d'autres artistes de renom. Les Steinberg étaient des personnes remarquables, reconnues partout au pays pour leurs contributions communautaires, leur rôle de chefs de file et leur philanthropie. La Maison Heffel est honorée de présenter des oeuvres de leur collection.

« L'éventail d'oeuvres d'art internationales offertes ce printemps par Heffel marque une importante étape pour la croissance de notre Maison et témoigne de la maturité du marché de l'art au Canada », a affirmé David Heffel, président de la Maison de vente aux enchères Heffel. « La puissance des chefs-d'oeuvre présentés souligne la notoriété grandissante de nos artistes et collectionneurs, et vient consolider la position de chef de file de la Maison Heffel au sein du marché international de l'art. »

Points saillants de la vente en salle du printemps 2019 de la Maison Heffel

Henri Matisse, l'un des plus importants artistes de l'histoire, tient la vedette de la vente en salle printanière de la Maison Heffel avec Femme assise sur un balcon . L'oeuvre de 1919 est la première toile d'importance de cet artiste à être mise aux enchères au Canada (elle est estimée entre 3?800?000 $ et 5?800?000 $).

Dix magnifiques lots de la succession de Blema et H. Arnold Steinberg , philanthropes canadiens grandement admirés, seront offerts avec, en tête, deux chefs-d'oeuvre de qualité muséale de Jean-Paul Riopelle , Incandescence et Carnaval II (chacun estimé entre 1?500?000 $ et 2?500?000 $), et un tableau non titré issu de la prisée période « noir et blanc » de Paul-Émile Borduas (évalué entre 300?000 $ et 500?000 $).

Trois magnifiques tableaux d'A. Y. Jackson, dont les renommés Laurentian Hills (évalué entre 250? 000 $ et 350? 000 $) et Red Cedar (estimé entre 125? 000 $ et 175?000 $), tirés de la collection du Musée des beaux-arts de l' Ontario , sont présentés en consignation. Ces oeuvres constituent l'occasion pour les collectionneurs d'acquérir un fragment de l'histoire canadienne et de mettre la main sur des lots dont le parcours est lié à des musées et à des collections privées de premier plan.

Au cours des dernières années, les oeuvres de Jack Bush ont profité d'une demande et d'un intérêt croissants sur le marché international, comme en a fait notamment foi la vente record de Strawberry par la Maison Heffel , en 2018. Trois tableaux du renommé peintre, pilier du mouvement Color Field , seront offerts; au sommet du trio, on retrouve Across and Down (dont l'évaluation se chiffre entre 400? 000 $ et 600?000 $), une toile grand format ayant représenté le Canada à la neuvième édition de la Biennale de São Paulo, en 1967.

Lawren Harris brille à nouveau cette saison avec le tableau Coldwell, Lake Superior (Lake Superior Sketch CXXXIX) (évalué entre 250? 000 $ et 350?000 $), issu de l'époque du Groupe des Sept et consigné par la Women's Art Association of Canada , ainsi qu'avec la vibrante oeuvre abstraite titrée LSH #26 (estimée entre 100? 000 $ et 150?000 $), qui a récemment été mise en vedette dans le cadre de l'exposition itinérante Higher States : Lawren Harris and His American Contemporaries .

La séance consacrée à l'art d'après-guerre regorge également de lots d'exception de plusieurs distingués artistes étrangers. Parmi cette impressionnante sélection, on retrouve les toiles Girl Reading Her Diary de Fernando Botero (dont l'évaluation varie de 300?000 $ à 500?000 $), Bleuté de Chu Teh-Chun (estimée entre 175? 000 $ et 225? 000 $) et Promenade des amoureux d'Asger Jorn (évaluée entre 250? 000 $ et 350?000 $).

Le marché de l'art canadien connaîtra une autre première avec la vente d'une petite, mais puissante toile signée Pierre-Auguste Renoir. Paysage et maison, Cagnes (dont la valeur estimée se situe entre 100? 000 $ et 150?000 $) a été peinte à la demeure familiale de Renoir, située dans la pittoresque région de la Côte d'Azur. Le consignateur remettra le produit de la vente de ce lot à la section des basses-terres continentales de Centraide, à Vancouver .

Six autres toiles de Jean-Paul Riopelle , chacune provenant d'une période convoitée de sa carrière, viennent s'ajouter au vaste répertoire du peintre automatiste , dont l'oeuvre prodigieuse a récemment été mise en lumière dans le cadre de Mitchell/Riopelle : Un couple dans la démesure (en anglais seulement), une exposition internationale fièrement soutenue par la Maison Heffel et qui a été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec, au Musée des beaux-arts de l' Ontario , puis au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture, à Landerneau, en France .

Les tableaux d'Emily Carr, qui n'apparaissent que rarement sur le marché, continuent de connaître un succès impressionnant dans le cadre de ventes aux enchères. Telegraph Bay et Stump in Forest sont deux oeuvres sur papier emblématiques et dynamiques qui incarnent parfaitement l'amour de Carr pour les paysages de la Colombie-Britannique (respectivement évaluées entre 250? 000 $ et 350? 000 $, et 80? 000 $ et 100?000 $).

Calendrier de la vente en salle du printemps 2019

Pour permettre aux acheteurs potentiels de partout au Canada d'admirer ces oeuvres, la collection sera exposée dans quatre villes avant la vente en salle :

Calgary : du vendredi 12 avril au dimanche 14 avril, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Calgary , au 888, 4 e Avenue SW, bureau 609

Vancouver : du samedi 4 mai au mardi 7 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Vancouver , au 2247, rue Granville

Montréal : du jeudi 16 mai au samedi 18 mai, de 11 h à 18 h, à la Galerie Heffel de Montréal, au 1840, rue Sherbrooke Ouest

Toronto : du samedi 25 mai au mardi 28 mai, de 10 h à 18 h, et le mercredi 29 mai, de 10 h à midi, dans la salle d'exposition du musée Design Exchange, au 234, rue Bay

Les deux séances de la vente en salle se tiendront le mercredi 29 mai, au musée Design Exchange (parquet, 234, rue Bay, Toronto) :

16 h, HE - Art d'après-guerre et contemporain

19 h, HE - Art canadien, impressionniste et modern

Pour de plus amples renseignements sur les expositions et la vente aux enchères en salle, ainsi que pour accéder aux catalogues en ligne, veuillez vous rendre sur www.heffel.com.

À propos de la Maison de vente aux enchères Heffel

Heffel a vendu plus d'oeuvres d'art canadiennes que tout autre commissaire-priseur à l'échelle mondiale, avec des ventes aux enchères d'oeuvres d'art totalisant plus d'un demi-milliard de dollars depuis 1978. Avec des bureaux à Toronto, à Vancouver, à Montréal, à Ottawa et à Calgary, la Maison Heffel est forte de l'équipe de professionnels des beaux-arts la plus chevronnée au Canada et offre un service à la clientèle supérieur aux vendeurs et aux acheteurs du monde entier.

