Rapport 2019 d'Express Scripts Canada sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance - La non-observance constitue une tendance inquiétante





MISSISSAUGUA, ON, le 30 avril 2019 /CNW/ - Selon la maladie dont ils sont atteints, jusqu'à 70 % des patients au Canada ne prennent pas leurs médicaments de la manière prescrite. Cette donnée figure parmi les principaux résultats présentés dans le Rapport d'Express Scripts Canada sur les tendances en matière de médicaments d'ordonnance. Publié aujourd'hui, ce rapport souligne l'importance de gérer les régimes de façon proactive et met en lumière un fait préoccupant : les patients qui prennent de nombreux médicaments sont ceux qui observeraient le moins leurs traitements.

« Pour qu'un médicament agisse, le patient doit le prendre de la manière indiquée. Notre analyse des demandes de règlement et d'autres recherches montrent que, souvent, les patients ne prennent pas leurs médicaments de la manière prescrite. Les patients ne finissent pas leur approvisionnement et sautent des doses, affirme le Dr Dorian Lo, président d'Express Scripts Canada. S'ajoute à cette situation le fait que plus les problèmes de santé dont souffre un patient sont nombreux, moins celui-ci sera porté à prendre ses médicaments de la manière indiquée. »

Le Dr Lo, médecin nommé président d'Express Scripts Canada plus tôt cette année, est d'avis que la non?observance thérapeutique constitue une « véritable crise dans le domaine de la santé ». Il ajoute que cette tendance troublante entraîne de nombreux effets négatifs, comme la détérioration de l'état de santé des patients et des dépenses inutiles engagées par les patients et les régimes d'assurance médicaments.

Même si la non-observance est un problème chez la plupart des patients, sans égard au traitement suivi, elle est plus fréquente chez ceux qui prennent plus d'un médicament. En effet, plus le nombre de médicaments qu'un patient prend est élevé, moins il sera susceptible de suivre ses traitements. Nos données indiquent que 44 % des patients qui prennent un seul médicament n'observent pas leur traitement. Ce pourcentage passe à 58 % chez les patients qui prennent deux ou trois médicaments. Par ailleurs, 77 % des patients qui prennent quatre médicaments et plus sont susceptibles de ne pas observer au moins un de leurs traitements.

Le Dr Lo précise que, dans le cadre d'un régime d'assurance médicaments, une approche globale en matière de soins et des interventions rapides peuvent contribuer à inverser cette tendance. « Des recherches montrent que de nombreux facteurs sont à l'origine de la non-observance. Certains sont d'ordre clinique, d'autres sont liés aux coûts ou encore aux comportements des patients. C'est pourquoi l'amélioration de l'observance repose sur une approche personnalisée. Une approche identique pour tous ne fonctionne tout simplement pas. »

Données sur la non-observance

Plus la maladie ou les maladies du patient sont graves et complexes, plus celui-ci est susceptible de ne pas prendre ses médicaments de la manière prescrite. Le rapport a notamment montré les taux de non?observance ci-dessous :

70 % chez les participants atteints d'asthme/MPOC;

47 % chez les participants atteints de cancer;

45 % chez les participants atteints de diabète;

45 % chez les participants atteints d'une maladie inflammatoire comme la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques et le lupus.

Une approche globale en matière de soins permet d'intervenir de manière efficace et d'améliorer la santé des patients

Express Scripts Canada offre les services ciblés ci-dessous pour essayer de régler le problème de la non?observance :

Gestion du réseau de distribution - La pharmacie d'Express Scripts Canada MD fournit des services qui permettent de réduire les coûts et d'optimiser les soins offerts aux patients, notamment la livraison à domicile d'un approvisionnement de trois mois de médicaments d'entretien indiqués pour traiter des maladies chroniques et le renouvellement automatique de ces médicaments.

fournit des services qui permettent de réduire les coûts et d'optimiser les soins offerts aux patients, notamment la livraison à domicile d'un approvisionnement de trois mois de médicaments d'entretien indiqués pour traiter des maladies chroniques et le renouvellement automatique de ces médicaments. Soutien aux patients en matière de santé - Des soins spécialisés et axés sur les patients aident ceux-ci à mieux gérer la complexité de leurs traitements, ce qui réduit les coûts et améliore l'observance ainsi que les résultats sur le plan de la santé.

Centre de ressources thérapeutiques d'Express Scripts Canada - Ce centre offre les services de pharmaciens spécialisés auprès desquels les patients peuvent obtenir des consultations personnalisées et de l'aide pour prendre en charge leurs maladies chroniques et gérer leurs médicaments d'ordonnance.

Consulter la version anglaise intégrale du rapport. La version française du rapport suivra sous peu.

