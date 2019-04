Bell s'associe avec Google Cloud pour offrir à la clientèle d'affaires une connectivité hybride en nuage





La solution fournit des connexions par fibre optique spécialisées de 10 Gbit/s à Google Cloud Platform sur le réseau privé sécurisé de Bell.

MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution de connectivité hybride en nuage qui permet aux clients d'affaires utilisant le service Connexion en nuage de Bell de se connecter à la plateforme Google Cloud Platform depuis n'importe où dans le monde, au moyen du réseau privé de Bell et à partir de points d'interconnexion de Google Cloud Partner Interconnect à Montréal et à Toronto.

Grâce aux liaisons optiques spécialisées de Bell à Google Cloud, les clients d'affaires peuvent choisir parmi un éventail de vitesses de transmission de données allant jusqu'à 10 gigabits par seconde (Gbit/s), ce qui fournit la bande passante nécessaire à une performance optimale des charges de travail les plus essentielles.

« Nous sommes très heureux de nous associer avec Google Cloud pour offrir aux clients du service Connexion en nuage de Bell une connectivité spécialisée à large bande à la plateforme Google Cloud Platform, a déclaré Tom Little, président de Bell Marchés Affaires. Les connexions réseau privées directes de Bell permettent aux clients d'affaires de profiter au maximum de leurs services en nuage, grâce à des vitesses de transmission de données exceptionnelles, à des temps d'attente réduits et à des fonctions de sécurité évoluées. »

Google Cloud Partner Interconnect fait partie de la gamme Google Cloud Interconnect . Elle offre une connectivité à plus grande vitesse et à moindre coût que les solutions de connectivité traditionnelles, et elle est devenue la solution incontournable pour relier les centres de données sur place au service en nuage Google Cloud.

Pour en savoir davantage sur le service Connexion en nuage de Bell, ainsi que sur les centres de données et les services en nuage de Bell, visitez le site Bell.ca/ConnexionEnNuage .

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada. Elle fournit un ensemble novateur de services sans fil, de télévision, Internet et de communications d'affaires large bande partout au pays. Première entreprise canadienne de création de contenu, Bell Média possède des actifs de premier plan dans les secteurs de la télévision, de la radio, de l'affichage et des médias numériques. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca ou BCE.ca .

L'initiative Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par un important financement des soins communautaires, de la recherche et des initiatives de leadership en milieu de travail de la part de Bell. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

