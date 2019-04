BMO annonce la création d'une nouvelle équipe Technologie et innovation des Services bancaires aux entreprises pour accélérer l'essor technologique





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW/ - Le secteur canadien de la technologie connaît une croissance rapide. Pour aider les entreprises à faire face à la concurrence et à croître dans ce secteur en plein essor, BMO crée une équipe Technologie et innovation des Services bancaires aux entreprises.

Cette équipe spécialisée conseille et finance les entreprises à toutes les étapes de leur cycle de vie - du démarrage à la post-sortie ou à l'introduction en bourse - et est particulièrement bien placée pour aider les entreprises des secteurs de la technologie et de l'innovation, en tirant parti de la forte présence de BMO en Amérique du Nord et en les aidant à développer des activités transfrontalières intégrées.

« Le secteur de la technologie transforme notre pays et assurer le succès continu de ces entreprises s'avère essentiel pour veiller à la réalisation du plein potentiel économique du Canada », a rappelé Cameron Fowler, président, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises Amérique du Nord, BMO Groupe financier. « BMO mène de solides activités bancaires en Amérique du Nord et nos relations avec la clientèle sont au coeur de cette force. Nous sommes ici pour aider les entrepreneurs à commercialiser de nouvelles idées, pour stimuler l'innovation et pour permettre aux entreprises déjà établies d'exploiter leur potentiel au maximum et d'atteindre leur plein essor. »

Andre Salvi dirige l'équipe Technologie et innovation des Services bancaires aux entreprises. M. Salvi a plus de 20 ans d'expérience dans les domaines des services bancaires d'investissement, du financement mezzanine et par capitaux propres, des paiements émergents, des partenariats et des investissements stratégiques. Il possède une profonde expertise dans le secteur - ayant récemment dirigé des partenariats stratégiques avec des fournisseurs de technologies financières pour la Banque - et son expérience comprend les premiers et deuxièmes appels publics à l'épargne, ainsi que les mandats de fusion et d'acquisition.

« Il est possible de mieux soutenir les entreprises et les fondateurs, qui sont actifs dans le secteur et qui stimulent l'économie de l'innovation », a affirmé M. Salvi. « Ces entreprises ont des besoins divers, notamment en matière d'investissement, de planification de leurs activités et de gestion de patrimoine. Nous apportons une approche à l'échelle de la Banque et sommes enthousiastes à l'idée d'exercer une influence et d'aider les entreprises de ce secteur en évolution rapide. »

L'équipe, qui comprend Devon Dayton, directeur général, et Deirdre Bergin, directrice générale, fournira des solutions de financement sur mesure et des conseils qui répondent aux besoins particuliers des entreprises de ce secteur.

« Les grandes entreprises technologiques canadiennes ont besoin de partenaires tels que BMO, qui sont capables de les aider à se développer et à être concurrentielles à l'échelle mondiale », a précisé Jason Smith, président et chef de la direction de Real Matters. « BMO a été présente pour nous à chaque étape du processus en tant que véritable partenaire nous fournissant à la fois des conseils et un accès aux capitaux. L'engagement de BMO envers le secteur stimulera la croissance et renforcera la position du Canada comme leader technologique sur la scène mondiale. »

L'équipe travaillera en étroite collaboration avec celles de BMO Marchés des capitaux et de Gestion de patrimoine, qui continuent d'aider les clients en leur proposant une gamme complète de produits et de services bancaires et d'investissement.

« Nous demeurons optimistes par rapport au secteur canadien de la technologie », a affirmé David Wismer, directeur général, BMO Marchés des capitaux. « C'est un secteur vital pour le Canada et nous constatons un appétit croissant pour prêter aux entreprises qui le composent. Cette nouvelle équipe aidera ces entreprises à forte croissance à faire face à la concurrence, chez nous et à l'échelle mondiale. »

