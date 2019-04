HSBC choisit CGI comme partenaire pour la mise en oeuvre d'une plateforme transformationnelle mondiale de transactions commerciales





LONDRES, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a été sélectionnée par le Groupe HSBC, l'une des plus importantes organisations bancaires au monde, pour le développement d'une nouvelle plateforme technologique centrale.

La plateforme vise à accélérer la transformation actuellement en cours au sein des activités de commerce international et de financement des comptes client de HSBC grâce à l'actualisation de la technologie sous-jacente et à l'amélioration de l'agilité et des capacités de traitement. La solution tirera parti de CGI Trade360, une solution complète d'opérations de commerce international qui offre toutes les capacités logicielles et commerciales pour soutenir les activités de la banque.

La nouvelle infrastructure permettra à HSBC de consolider sa position de leader du marché et d'accélérer son programme d'innovation. Elle regroupera différentes technologies émergentes telles que le registre distribué, les API et l'Internet des objets, qui aideront HSBC à améliorer son service à la clientèle grâce à une offre numérique de grande qualité.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec HSBC sur une approche d'évolution du commerce et de la chaîne d'approvisionnement du secteur financier, a indiqué Neil Sadler, vice-président principal, Services financiers au Royaume-Uni, CGI. Notre partenariat sur un programme aussi important est avantageux pour les deux parties puisqu'il permettra à HSBC de proposer rapidement une valeur ajoutée à ses clients tout en permettant à CGI d'accélérer la création de valeur de sa propriété intellectuelle de pointe sur le marché. »



