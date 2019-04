Projet d'augmentation du cheptel laitier de la Ferme Drapeau et Fils à Sainte-Françoise - Rappel





QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) invite les représentants des médias à la séance publique d'information sur le Projet d'augmentation du cheptel laitier de la Ferme Drapeau et Fils à Sainte-Françoise par la Ferme Drapeau et Fils S.E.N.C. L'objet de celle-ci est de permettre aux citoyens de s'informer sur le projet, sur la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, sur le processus de consultation publique ainsi que sur le rôle du BAPE. La séance sera diffusée, en version audio et en direct, dans le site Web du BAPE.













ÉVÉNEMENT : Séance d'information du BAPE sur le Projet d'augmentation du cheptel laitier de la Ferme Drapeau et Fils à Sainte-Françoise





DATE : Le mardi 30 avril 2019





HEURE : 19 h 30





ENDROIT : Salle multifonctionnelle

10e-et-11e Rang Est

Sainte-Françoise







Les personnes désireuses d'obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Julie Olivier, au 418 643-7447 poste 539 ou, sans frais, au 1 800 463-4732, ou par courrier électronique à l'adresse suivante : cheptel-ferme-drapeau@bape.gouv.qc.ca .

