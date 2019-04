Monaco va accueillir le 9ème Global Family Office Investment Summit d'Anthony Ritossa, un évènement représentant un patrimoine de 4 billions USD, du 18 au 20 juin





MONTE CARLO, Monaco, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 9ème Global Family Office Summit organisé sous le haut patronage de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco et hébergé par le Ritossa Family Office, établi il y a 600 ans, va visiter Monaco une nouvelle fois du 18 au 20 juin. Les leaders locaux s'apprêtent déjà à accueillir au Fairmont Monte Carlo Hotel le rassemblement de haut niveau de plus de 400 milliardaires, cheikhs, familles royales et chefs d'entreprise représentant un patrimoine d'investissement de 4 billions USD.

Pour la toute première fois, le Tournoi international de tennis du Single Family Office inaugural se tiendra le vendredi 21 juin de 9 h 00 à 18 h 00 sous la direction du professionnel de tennis ATP légendaire Diego Nargiso. Un maximum de 100 joueurs vont rivaliser dans des matches en simple ou en double, et des évènements Femmes au Monte-Carlo Country Club. Le directeur du MCCC, M. Eric Seigle, remettra personnellement leurs prix aux trois finalistes dans chaque catégorie.

Le Sommet de Monaco proposera deux jours de débats et de discussions de haut niveau sur des évènements mondiaux récents et des opportunités d'investissement de premier ordre, y compris :

Les femmes les plus puissantes du monde

Secrets des gestionnaires de placement primés

Tirer profit du boom de la blockchain d'aujourd'hui

Ce que les leaders mondiaux avisés d'aujourd'hui espèrent pour le futur de la philanthropie

Perspectives de Family Office pour 2019 et au-delà

Investissement à impact

Investir dans l'art

« Anthony Ritossa et moi-même sommes engagés envers un partenariat à long terme dans l'intérêt des familles et des bureaux de gestion de patrimoine substantiels pour lesquels le Sommet est une excellente opportunité d'interaction et de collaboration. Il n'y a vraiment aucun autre évènement à l'échelle mondiale qui offre les puissants orateurs et les délégués haut de gamme des Ritossa Family Office Summits », a déclaré Giuseppe Ambrosio, président de la Monaco Single & Multi Family Office International Association. « En fait, la réponse au Sommet de Monaco a été si étonnante que nous avons dû transférer le Sommet au Fairmont Monte Carlo Hotel pour accueillir un nombre d'invités qui battra tous les records. »

« Monaco demeure un lieu de réunion idéal pour nos Family Office Summits et je me réjouis à l'idée d'accueillir le 4ème évènement ici en juin. C'est largement grâce au soutien du Prince Albert II de Monaco, de Giuseppe Ambrosio et du conseil consultatif du Sommet que l'évènement est devenu un tel succès mondial », a ajouté Anthony Ritossa, président du Ritossa Family Office.

« J'ai organisé littéralement des milliers d'évènements et de conférences dans le monde et je n'ai jamais constaté une vision et un projet d'une telle ampleur. Le soutien officiel du Cheik Sayed et du Prince de Monaco, la présence des héritiers de Bahreïn et des familles dirigeantes de Yougoslavie, des héritiers de Reynolds, Rockefeller, Bismarck, Muhammad, Menelik, Selassie, et une plateforme financière mondiale des plus innovantes est quelque chose d'inédit. Votre évènement occupe le premier rang en tant que sommet mondial le plus étonnant et le plus inspiré. Je suis très fier d'y collaborer », a commenté Matteo Peri, CNBC Europe.

« Votre merveilleux sommet s'est avéré être la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté. Et c'est seulement à vos efforts et à votre gestion remarquables que nous devons un évènement si réussi, extrêmement stimulant et bénéfique pour tous les participants », a déclaré Hadi Al Alawi, président et PDG du Al Hayat Group, Royaume de Bahreïn.

« Les Sommets Ritossa sont les meilleurs et le cadre est idéal ? nous avons réalisé 360 millions USD d'investissements », a ajouté Nick Ayton, fondateur et PDG de Chainstarter Ventures & Family Office Digital Asset Advisor, Royaume-Uni.

« Résultats exceptionnels de ma participation au 8ème Global Family Office Investment Summit. Remerciements particuliers à Anthony Ritossa pour sa chaleureuse hospitalité. Je me réjouis à l'idée de participer au 9ème Global Family Office Investment Summit à Monte Carlo ? Monaco », a commenté Abdullah Al-Weshah, Bureau privé de S.E. Mubarak Bin Hamoodah, Émirats arabes unis.

« Le 8ème Global Family Office Summit a été une réussite suprême pour Anthony Ritossa et tous les participants. Il n'est pas surprenant qu'il soit aussi renommé en tant que rassemblement le plus important et le plus exclusif de bureaux de gestion de patrimoine de tous les temps dans le monde et je suis honoré de parrainer un évènement aussi illustre. Tout comme lors des Sommets précédents, de nombreuses familles éminentes du monde entier se sont réunies pour des discussions de haut niveau sur la manière d'enrichir le patrimoine familial, de le développer, de préserver leur richesse et de partager des idées. C'est avec un grand intérêt que nous attendons les événements à venir », a déclaré Mohamed Al Ali, PDG et conseiller de Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, Émirats arabes unis.

Pour en savoir plus sur le 9ème Global Family Office Investment Summit, exclusivement accessible sur invitation, qui se tiendra à Monaco du 18 au 20 juin, veuillez envoyer un e-mail à info@MonacoSummit.org

Pour en savoir plus sur la Monaco Single & Multi Family Office International Association et l'accréditation des bureaux de gestion de patrimoine monégasques, veuillez envoyer un e-mail à Giuseppe Ambrosio à l'adresse info.mc.foa@gmail.com .

