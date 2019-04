Price f(x) ajoute à sa solution CPQ une intégration innovante plug-and-play pour CRM et des fonctionnalités améliorées





Price f(x), le leader mondial des logiciels de tarification basés sur le cloud, a annoncé l'addition de nouvelles fonctionnalités à sa solution de configuration de prix et devis, Configure Price Quote (CPQ), pour en faire une plateforme de tarification plus puissante et mieux connectée. QuoteConfigurator s'intègre désormais facilement aux solutions commerciales de gestion de la relation client (CRM) en tête de file de l'industrie comme Salesforce, Microsoft Dynamics 365 et SAP Cloud for Customer.

Les nouvelles fonctionnalités améliorées dévoilent l'intégralité de la valeur des capacités combinées des outils CRM et CPQ. En s'intégrant directement dans les écrans des solutions principales de CRM, Price f(x) libère toute la puissance de sa solution d'optimisation du prix à tous les processus CRM tels que l'établissement de devis ou la gestion de l'opportunité et du service. Avec cette approche d'intégration unique et les fonctionnalités ultramodernes, les clients peuvent rapidement déterminer et offrir le prix optimal et l'orientation convenable à tout type d'opportunité, de devis ou de bonne affaire afin de maximiser le revenu, la profitabilité et la rétention de la clientèle.

« Ces améliorations innovantes qui s'ajoutent à notre solution Saas "Best-in-Class" continuent de stimuler la croissance remarquable de notre clientèle », déclare Gabriel Smith, chef évangéliste à Price f(x). « Nous nous engageons à développer et à fournir des solutions uniques et inventives qui continuent d'apporter de la valeur à nos clients. Les clients de Price f(x) qui utilisent déjà QuoteConfigurator intégré à leur système CRM ont indiqué une efficacité considérable, allant parfois jusqu'à 80 % de moins de cycles dans la génération de devis et d'acceptation, en comparaison à leur solution précédente. Les sociétés nous choisissent parce qu'elles veulent une solution de tarification moderne, innovante, abordable, facile à utiliser et à déployer. »

Peu importe la plateforme, QuoteConfigurator fournit une intégration iFrame rapide et facile à l'application CRM du client, et il assure une activation rapide. Il élimine le développement sur mesure onéreux d'outils CPQ au sein du CRM de l'entreprise, sans sacrifier les avantages d'un CPQ inline. Les utilisateurs peuvent migrer de façon efficace d'un CRM à un autre, sans reconfiguration mais par le biais d'une migration qui nécessite peur de frais généraux.

QuoteConfigurator peut aussi tirer parti de toute donnée ou fonctionnalité disponible au sein de la plateforme entière Price f(x) telle que les informations historiques du client et du compte, les promotions ou les accords de réduction et de rabais. La solution peut également utiliser des fonctionnalités d'optimisation et de recommandation du prix à l'étape de la négociation d'une affaire. Les utilisateurs peuvent utiliser QuoteConfigurator pour gérer un marché depuis la génération jusqu'à la livraison en passant par la validation, et tout cela au sein de leur environnement CRM. Ce processus augmente considérablement l'adoption qui est central à tout déploiement d'un CRM réussi.

QuoteConfigurator, ce sera également de nouvelles fonctions qui augmenteront l'efficacité et le flux du travail. La solution CPQ comprendra plusieurs types de devis permettant aux utilisateurs de générer différents types de devis pour un seul client, en vue de s'adapter, par exemple, à une diversité d'escomptes, de promotions et d'offres de produit, et d'être compatible aux devis traités par plusieurs départements utilisant des flux séparés. Les utilisateurs profiteront aussi de la messagerie intégrée aux devis et des notifications par e-mail pour permettre aux agents valideurs de communiquer avec toute l'équipe directement depuis l'interface de QuoteConfigurator.

En outre, la compatibilité de QuoteConfigurator de Price f(x) avec l'e-signature constitue un atout pour les clients de DocuSign. Elle permet ainsi une capacité CPQ de bout-en-bout de la génération jusqu'à l'approbation. Toutes ces nouvelles fonctionnalités seront disponibles d'ici fin juin.

À propos de Price f(x)

Fondé en 2011 en Allemagne, Price f(x) est le chef de file mondial des logiciels de tarification SaaS. Sa gamme exhaustive de solutions garantit un déploiement rapide, une utilisation intuitive et une souplesse répondant à tous les besoins de l'entreprise. Price f(x) propose une plateforme intégrale d'optimisation et de gestion de la tarification basée sur une architecture nuagique native, qui permet d'optimiser les informations, définitions et exécutions tarifaires. Nos solutions innovantes répondent aux attentes des entreprises B2B et B2C de toute taille opérant dans toute industrie et région du monde. Le modèle d'entreprise de Price f(x) se fonde intégralement sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. La solution Passion for Pricing de Price f(x) est utilisée par plus de 95 clients répartis dans plus de 37 pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.pricefx.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

