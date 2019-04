Azimut et SOQUEM identifient des anomalies de polarisation provoquée sur la découverte InSight (Au-Ag-Cu), Propriété Munischiwan, Baie James





Symbole : AZM.Croissance TSX

LONGUEUIL, QC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV: AZM) a le plaisir d'annoncer les résultats préliminaires d'un levé géophysique de polarisation provoquée (« PP ») sur la découverte InSight (Au-Ag-Cu) située sur la Propriété Munischiwan (la « Propriété ») dans la région de la Baie James au Québec (voir figure 1). La prochaine phase d'exploration débutera en juin 2019 et consistera en prospection détaillée suivie par des forages carottés.

La Propriété est détenue conjointement avec SOQUEM Inc. (« SOQUEM »), une filiale de Ressources Québec, dans le cadre de l'alliance stratégique couvrant la région de la Baie James. De nouveaux développements majeurs de l'alliance stratégique ont été divulgués par la Société dans le communiqué de presse du 25 février 2019.

La découverte InSight est actuellement une zone de 150 m par 600 m définie à partir de minéralisations affleurantes. Les échantillons choisis de roches indiquent jusqu'à 100,5 g/t Au, 435 g/t Ag, 156 g/t Te et 1,67% Cu. Les nouvelles données géophysiques permettent d'étendre de façon significative le potentiel de ce prospect.

FAITS SAILLANTS (voir figures 2 et 3)

La découverte InSight est caractérisée par une anomalie PP coïncidente de 300 m de large et d'un minimum de 1000 m de long de direction NNO-SSE (la « zone cible InSight »).

de large et d'un minimum de de long de direction NNO-SSE (la « »). D'autres anomalies PP, subparallèles et/ou en continuité avec la découverte InSight, constituent des cibles très prospectives selon un corridor de 3 km de long au minimum par 1 km de large.

Le levé magnétique héliporté (Geotech 2017) indique une bonne corrélation spatiale avec les anomalies PP, ce qui permet de renforcer la définition des cibles.

La découverte du prospect InSight est le résultat direct de la modélisation prévisionnelle réalisée par la Société avec le système expert AZtechMineTM appliqué à l'échelle de la région de la Baie James. Le prospect a été décrit dans les communiqués de presse du 25 octobre 2018, du 5 décembre 2018 et du 25 mars 2019. La minéralisation constituée de chalcopyrite disséminée, ou présente dans des veines et veinules de quartz, est encaissée dans des métasédiments foliés avec une forte altération en biotite. Les échantillons choisis sont sélectifs par nature et il est improbable qu'ils puissent représenter des teneurs moyennes.

Geosig Inc., basé à Québec, a réalisé le levé géophysique sur la découverte InSight et ses extensions potentielles selon une grille de 3,1 km de long par 2 km de large avec des lignes espacées aux 100 m. Totalisant 70 km de lignes, le levé PP a été effectué avec une configuration pôle-dipôle et des mesures tous les 25 m (n=1 to 8).

La Propriété Munischiwan (167 claims, 87,5 km2) est localisée 85 km à l'est de la municipalité du village cri de Eastmain dans une région desservie par d'excellentes infrastructures incluant des routes permanentes, un réseau de lignes électriques et un aéroport. La phase actuelle de travaux est financée par SOQUEM. Azimut est le gérant des travaux.

La Société planifie actuellement des programmes substantiels d'exploration (seule ou avec partenaires) sur 9 de ses autres propriétés situées dans la région de la Baie James :

Pikwa (Au, Cu) : Azimut-SOQUEM

: Azimut-SOQUEM Pontois (Au) : Azimut-SOQUEM

: Azimut-SOQUEM Desceliers (Au, Cu) : Azimut-SOQUEM

: Azimut-SOQUEM Galinée (Au) : Azimut-SOQUEM

: Azimut-SOQUEM Dalmas (Au) : Azimut-SOQUEM

: Azimut-SOQUEM Éléonore Sud (Au) : Azimut-Newmont-Goldcorp-Eastmain

: Azimut-Newmont-Goldcorp-Eastmain Elmer (Au, Ag, Cu, Zn) : 100% Azimut

: 100% Azimut Duxbury (Au) : 100% Azimut

: 100% Azimut Kaanaayaa (Au, Cu) : 100% Azimut

Ce communiqué a été préparé par Jean-Marc Lulin, géologue et personne qualifiée d'Azimut selon la Norme canadienne 43-101. Joël Simard, géologue, consultant sénior en géophysique pour Azimut, a traité et interprété les données préliminaires de ce levé et a revu le contenu de ce communiqué.

À propos de SOQUEM

SOQUEM, filiale de Ressources Québec, a pour mission de favoriser l'exploration, la découverte et la mise en valeur de propriétés minières au Québec. Elle contribue au maintien d'une économie forte dans les régions du Québec. Fière partenaire et ambassadrice pour le développement de la richesse minérale du Québec, SOQUEM mise sur l'innovation, la recherche et les minéraux stratégiques pour orienter ses actions de demain.

À propos d'Azimut

Azimut est une société d'exploration minière dont l'activité principale est la génération de projets et le développement du partenariat. La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMineTM) soutenue par un solide savoir-faire en exploration. Azimut détient une position stratégique pour l'or et les métaux de base au Québec avec un total de 26 propriétés. La Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 53,3 millions d'actions émises.

www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué

SOURCE Exploration Azimut inc.

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :