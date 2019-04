RobotShop lance de tout nouveaux servomoteurs intelligents Lynxmotion





RobotShop.com, numéro un mondial de la robotique, poursuit sa percée sur le marché de la robotique en lançant une nouvelle génération de servomoteurs intelligents Lynxmotion.

MIRABEL, Québec, 30 avril 2019 /PRNewswire/ -- RobotShop, chef de file des technologies robotiques et propriétaire de la marque Lynxmotion, annonce aujourd'hui la sortie de ses tout nouveaux servomoteurs intelligents.

Lynxmotion est l'une des plus anciennes marques de kits robotiques, tels que des bras de robot, des robots marcheurs bipèdes, des quadrupèdes, des hexapodes, des rovers et bien plus encore. Initialement basés sur des servomoteurs radiocommandés, les robots ont évolué et sont passés à un système de construction robotique modulaire appelé « Servo Erector Set » (SES). Bien connues dans l'industrie de la robotique, les plateformes Lynxmotion sont utilisées tant par les amateurs que le secteur de l'éducation ou les petites et grandes entreprises. Elles ont également figuré dans des films hollywoodiens et à la télévision.

« Ces servomoteurs intelligents ont été conçus pour servir de base au système de construction robotique modulaire SES de la prochaine génération et permettre l'évolution des nombreux kits robotiques de notre portefeuille », a déclaré Coleman Benson, directeur des projets de recherche et développement de RobotShop. « Les Smart Servos Lynxmotion (LSS) intègrent les technologies les plus avancées en la matière et nous prévoyons de développer cette plateforme et de l'étendre à d'autres segments du marché de la robotique. »

L'intention de RobotShop était non seulement de créer un servomoteur intelligent, mais également de rendre la technologie des servomoteurs intelligents accessible et facile à utiliser par tous les constructeurs de robots. Les caractéristiques proposées comprennent le positionnement absolu à 360 degrés, le positionnement virtuel multitour, les commandes radio et série, une variété de capteurs, de nombreux points de connexion mécaniques, et plus encore. Contrairement aux servomoteurs intelligents actuels, le protocole de communication personnalisé est « lisible par l'homme », ce qui le rend facile à utiliser et à comprendre.

Avec l'émergence de nouvelles technologies telles que la 5G, de processeurs puissants et de l'intelligence artificielle, le marché de la robotique est appelé à monter en puissance et à devenir un secteur prédominant. Les moteurs intelligents sont les « muscles » des robots et RobotShop entend faire de Lynxmotion une marque de référence en la matière.

RobotShop est la principale source de technologies robotiques du monde. La société fournit des robots personnels, domestiques et professionnels, des plateformes de développement, des kits et des pièces robotiques spécialisées. RobotShop est également une importante source en matière de formation et de recherche autour de la robotique.

