Opsens signe un accord d'approvisionnement important accroissant l'impact de la technologie optique en cardiologie

QUÉBEC, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Opsens inc. (« Opsens » ou la « Société ») (TSX: OPS) (OTCQX: OPSSF) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu une entente d'approvisionnement dans le cadre de sa collaboration à long terme avec Abiomed, Inc. ("Abiomed") pour la pompe cardiaque Impella CP®.

Abiomed a attribué à Opsens un contrat d'une durée de cinq ans pour l'approvisionnement d'une partie essentielle de sa technologie de pompe cardiaque. Le nouvel accord comportant des clauses de renouvellement mutuelles, fait suite à un contrat de co-développement et à une licence d'intégration du capteur de pression optique miniature d'Opsens dans les pompes cardiaques Impella CP® signé en 2014.

« Nous sommes ravis d'étendre considérablement notre collaboration avec Abiomed et de continuer l'intégration de notre technologie optique dans la pompe Impella CP® qui est largement utilisée aux États-Unis. Ce partenariat met clairement en évidence les avantages de notre technologie optique pour les applications cardiaques de même qu'il démontre la précision de notre technologie de mesure et la qualité de nos capacités de fabrication, » a déclaré Louis Laflamme, président et chef de la direction d'Opsens.

« Le développement continu de notre secteur d'activité OEM (Original Equipment Manufacturer ou fabricant d'équipement d'origine) revêt une importance stratégique pour Opsens, » ajoute Louis Laflamme. Il augmente la masse critique en fabrication et fait progresser les initiatives d'amélioration de l'entreprise. Cet accord permet à Opsens de capitaliser sur le travail réalisé avec Abiomed au cours des dernières années et souligne la qualité de son offre sur le marché mondial de la cardiologie interventionnelle.

La Société se concentre principalement sur la mesure physiologique comme la FFR et le dPR en cardiologie interventionnelle. Opsens offre un fil guide optique de mesure de pression (OptoWire) qui vise à améliorer les résultats cliniques des patients atteints de maladies coronariennes. Ce fil guide de seconde génération, conçu pour offrir la plus faible dérive de l'industrie et un excellent accès aux lésions, a été utilisé dans le diagnostic et le traitement de plus de 60 000 patients dans plus de 30 pays. Il est approuvé à la vente aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et au Canada.

Opsens opère également dans le secteur industriel dans le développement, la fabrication et l'installation de solutions de détection innovantes à base de fibre optique pour des applications critiques.

