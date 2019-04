Amazon Canada annonce des ventes records pour les petites et moyennes entreprises canadiennes en 2018





Plus de 30?000 petites et moyennes entreprises canadiennes ont enregistré ensemble un chiffre de vente de plus de 900 millions de dollars* dans les magasins en ligne d'Amazon Canada en 2018.

Les petites et moyennes entreprises canadiennes ont également réalisé un chiffre de vente de plus de 2 milliards de dollars auprès de clients Amazon à l'étranger.

Les catégories de produits les plus populaires vendues par les petites et moyennes entreprises canadiennes en 2018 étaient les suivantes : PC, auto, maison, électronique et divertissement à domicile.

SEATTLE, le 30 avril 2019 /CNW/ - (NASDAQ : AMZN) - Aujourd'hui, Amazon Canada a annoncé qu'en 2018, plus de 30?000 petites et moyennes entreprises canadiennes de tout le pays ont enregistré ensemble un chiffre de vente de plus de 900 millions de dollars dans les magasins en ligne d'Amazon Canada, des résultats qui se caractérisent entre autres par une augmentation des ventes de 30 % par rapport à l'an dernier durant la période des fêtes de novembre et décembre.

En 2018, les petites et moyennes entreprises canadiennes ont réalisé dans les magasins Amazon un chiffre de vente de plus de 2 milliards de dollars auprès de clients internationaux, tirant ainsi parti des outils de vente et des services logistiques d'Amazon, comme Expédié par Amazon, pour atteindre partout dans le monde des centaines de millions de clients actifs. Toujours en 2018, 45 % des petites et moyennes entreprises canadiennes qui vendent dans les magasins Amazon ont également exporté leurs produits aux États-Unis, vers l'Europe et à travers le monde.

Les petites et moyennes entreprises canadiennes prospèrent grâce à des partenariats avec Amazon qui leur permettent de grandir et d'étendre leurs activités. En plus de fournir aux entrepreneurs des outils les reliant à des centaines de millions de clients dans le monde entier, Amazon offre des infrastructures, un système de logistique et des services conçus pour optimiser l'expérience de vente en ligne. Ceux-ci comptent notamment Expédié par Amazon, qui gère tous les aspects de l'entreposage, de l'expédition et du service clients, ainsi que des outils d'aide pour l'analyse de la marque, la publicité et plus encore.

«?Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de l'économie canadienne, et l'obsession client d'Amazon donne aux entrepreneurs les moyens d'atteindre de nouveaux marchés, de réduire leurs frais généraux et d'utiliser des outils de vente en ligne sophistiqués?», a déclaré Alexandre Gagnon, vice-président d'Amazon Canada et Mexique. «?Amazon a connu d'humbles débuts en tant que petite entreprise, et nous savons que les entrepreneurs canadiens créent également des débouchés économiques et des emplois à une échelle beaucoup plus grande. Depuis qu'Amazon a ouvert ses magasins aux vendeurs partenaires en 2001, les petites et moyennes entreprises, qui complètent et concurrencent l'offre de produits vendus par l'entreprise, font partie intégrante de son ADN. C'est une dynamique unique qui transforme la façon dont les Canadiens soutiennent leurs entreprises locales.?»

«?Amazon a révolutionné le secteur de la vente en ligne pour les entrepreneurs : ce service nous a reliés à des marchés qui seraient demeurés hors d'atteinte, tout en contribuant à multiplier nos ventes par dix depuis 2016?», a déclaré Tania Brassard, cofondatrice de GoWood, une entreprise établie au Québec proposant des lunettes de soleil et des étuis de téléphones en bois élégants et de grande qualité. «?Les services tels qu'Expédié par Amazon ont joué un rôle essentiel, car ils nous permettent de vendre nos produits partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, et bientôt au Mexique. Nous profitons également d'avantages tels que la livraison le jour même ou en deux jours, tout en économisant les frais liés à l'utilisation d'un entrepôt ou d'un centre d'expédition appartenant à un tiers.?»

«?Grâce à Amazon, nous avons pu augmenter notre clientèle de 51 % dans toute l'Amérique du Nord en seulement six mois?», a déclaré Camille Dodd, associée de l'entreprise Café Liégeois. «?Ce partenariat avec Amazon nous permet d'améliorer le ciblage de notre clientèle, et nous sommes heureux de vous faire savoir qu'à partir de cet été, nos capsules vendues sur Amazon.ca deviendront plus écologiques et 100 % compostables.?»

Pour voir tous les outils et services que peuvent utiliser les petites et moyennes entreprises pour les aider à prospérer dans les magasins d'Amazon, consultez le www.amazon.ca/vendresuramazon.

