Corporation Métaux Précieux du Québec : fort potentiel cuivre-or sur les projets Blanche et Charles près de la récente découverte de Mythril, région de la Baie-James, Québec





MONTRÉAL, 30 avr. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Métaux Précieux du Québec (TSX.V : CJC, FSE : YXEN, OTC-BB : CJCFF) (« QPM » ou la « Société ») est heureuse de mettre en évidence le fort potentiel cuivre-or de ses projets Blanche et Charles, détenus à 100%, région sur le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec. Ces projets sont adjacents à la découverte à haute teneur en cuivre-or-molybdène-argent Mythril d'Exploration Midland inc. (« Midland »,TSX.V: MD, voir le communiqué de presse du 6 novembre 2018). Les échantillons choisis de la découverte de Mythril sont de nature sélective. Les teneurs obtenues ne sont pas nécessairement représentatives de la minéralisation présente sur le projet. BHP Billiton Canada Inc. a récemment investi 5,9 M$ dans Midland pour financer le forage de la découverte de Mythril.



Le projet Blanche (256 claims, 131 km2, SNRC 33/G9 et 33/G10, figures 1 et 2 ) est situé au kilomètre 230 de la route Trans-Taïga. La route Trans-Taïga se prolonge à l'est de la route de la Baie-James au kilomètre 544. Ce projet consiste en une ceinture volcano-sédimentaire amphibolitisé d'orientation ENE, présent dans un domaine intrusif de tonalite, monzodiorite quartzifère et granite. Des dykes de porphyre à quartz-feldspath sont présents dans les intrusions de tonalite et granodiorite. La ceinture volcano-sédimentaire comprend un horizon de basalte amphibolitisé inter-lité avec des roches ultramafiques, des formations de fer litées et des wackes. Les sulfures (pyrite, pyrrhotite, arsénopyrite et chalcopyrite) sont observés localement et peuvent atteindre jusqu'à 10% en volume. La prospection et le prélèvement d'échantillons choisis ont été complétés par la Société en 2017. Un total de 221 échantillons ont été recueillis systématiquement sur le long de lignes espacées de 400 mètres. Les valeurs des échantillons les plus élevées pour le cuivre sont: 0,31%, 0,29%, 0,10% et 0,10%; et pour l'or: 0,20 g/t, 0,19 g/t et 0,13 g/t. Les moyennes sont de 0,02% pour le cuivre et de 0,01 g/t pour l'or. Les échantillons choisis sont de nature sélective. Les teneurs obtenues ne sont pas nécessairement représentatives de la minéralisation présente sur le projet.

Le projet Charles (61 claims, 31 km2, SNRC 33H12) est situé à environ 15 km à l'est du projet Blanche, le long de la route Trans-Taïga. Ce projet montre un contexte géologique similaire. Il consiste en un horizon de basalte amphibolitisé d'orientation NE, intercalé de formations en fer litées et de bandes de paragneiss à biotite et grenat. Des roches ultramafiques ont été observées. Des hauts magnétiques linéaires ont été identifiés dans la portion SE du projet et montrent une corrélation spatiale avec les formations de fer.

Des travaux de reconnaissance sur le terrain seront effectués durant la prochaine saison estivale sur le terrain afin de valider davantage le potentiel en cuivre-or des deux projets.

Personnes qualifiées



Jean-Sébastien Lavallée (OGQ # 773), vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société et Normand Champigny, Ing., chef de la direction de la Société sont les deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.



À propos de Corporation Métaux Précieux du Québec

QPM est une nouvelle société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Goldcorp. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

Pour plus amples renseignements, communiquer avec :

Jean-François Meilleur Normand Champigny Président Chef de la direction Téléphone : 514 951-2730 Téléphone : 514 979-4746 Courriel : jfmeilleur@qpmcorp.ca Courriel : nchampigny@qpmcorp.ca

Relations publiques Paradox

Téléphone : 514 341-0408

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Figure 1 accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3d4e3eb1-5132-442d-a2d9-0f646a958d8f

Figure 2 accompagnant ce communiqué est disponible au lien suivant : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92806267-b32b-4c73-b545-21c2e2d1286b

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 07:00 et diffusé par :