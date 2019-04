Programmation quotidienne de la Semaine de la presse et des médias





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - La Semaine de la presse et des médias se déroule partout au Québec jusqu'au 5 mai. Voici la programmation du mardi 30 avril 2019.

VOLET GRAND PUBLIC

Discussion -- Le réchauffement climatique global

Table ronde sur le réchauffement climatique, en présence du journaliste indépendant Alexis Riopel (Le Devoir, Curium, Québec Science), de Stewart Johnson, enseignant en Anglais et environnementaliste très engagé dans la communauté lanaudoise, et de Michel Lamothe, professeur de géologie à l'UQAM.

De 12 h à 14 h.

Au Café coopératif Desjardins du Cégep régional de Lanaudière à l'Assomption



Rencontres - « Journée des médias à Havre-Saint-Pierre »

La radio CILE FM fait place à une programmation spéciale afin de sensibiliser le grand public à l'importance des médias.

De 6 h à 16 h

Dans les studios de CILE FM à Havre-Saint-Pierre.

Exposition « Regard sur notre monde » - jusqu'au 2 mai

La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) vous invite à visiter l'exposition des photos de presse finalistes du Prix Antoine-Desilets.

De 12 h à 21 h.

À l'Espace 8, 4040 boulevard Saint-Laurent, suite 8, à Montréal.

Entrée libre.

Conférence « 40 ans de photos de presse avec Bernard Brault »

L'un des photographes de presse les plus reconnus au pays, récipiendaire de huit prix Antoine-Desilets remis aux meilleures photos de presse au Québec et de nombreux prix à l'étranger, revient sur ses débuts dans le métier, qu'il exerce depuis 1976, d'abord au Courrier du Sud, à Longueuil, puis pour différentes agences de presse et finalement à La Presse, depuis 1984. En 42 ans de carrière, il a croqué sur le vif de nombreux moments marquants de l'histoire du Québec, notamment dans le domaine sportif. Il livre avec générosité les anecdotes derrière ces photos marquantes.

De 19 h à 20 h 30

À l'Espace 8, 4040 boulevard Saint-Laurent, suite 8, Montréal.

Entrée libre.

VOLET ÉCOLE

La Semaine de la presse au Cégep

Discussions autour de sujets d'actualité au cégep régional de l'Assomption.

-- Couverture de grands procès avec Catherine Dubé, journaliste à L'actualité.

-- Interprétation des statistiques et des chiffres pour écrire de bons articles avec Rudy Le Cours, ancien journaliste à La Presse

-- Spécificités de l'écriture et du style journalistique avec Agnès Gruda, journaliste à La Presse.

-- Le journalisme au sein de la sphère numérique internet, avec Marc Lajoie, journaliste data à Radio-Canada.

Ateliers « Lutter contre la désinformation »

Les bénévoles membres de la FPJQ donnent des ateliers #30secondes avant d'y croire aux jeunes de plusieurs écoles secondaires du Québec.

-- Charles-Edouard Carrier : École Antoine-Bernard à Carleton

-- Lise Tremblay : Centre Sainte-Thérèse à Drummondville

-- Philippe Marois : Collège Saint-Maurice à Saint-Hyacinthe et école Fadette à Saint-Hyacinthe

À propos de la Semaine de la presse et des médias

La Semaine de la presse et des médias est l'occasion pour les journalistes d'expliquer leur travail au public et de promouvoir le rôle que jouent les médias dans la société. À travers une foule d'activités organisées pour les jeunes et les moins jeunes, la FPJQ souhaite rétablir avec les citoyens le lien de confiance malmené, notamment par l'essor des fausses nouvelles et leur impact dévastateur sur la société. Et ainsi rappeler que les journalistes se sont engagés à ne publier que la vérité, toute la vérité, et que le seul intérêt défendu par les journalistes est celui du public.

« En cette ère d'hyper-communication, il est essentiel de mettre en valeur le travail des journalistes et de renforcer le lien de confiance avec le public. »

- Philippe Fehmiu, porte-parole de la Semaine de la presse et des médias.

Consultez le site web dédié à la Semaine de la presse et des médias et retrouvez la programmation complète à l'adresse semainedelapresse.com

À propos de la FPJQ (fpjq.org) et du programme #30 secondes avant d'y croire (30secondes.org)

Depuis 50 ans, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec défend la liberté de presse et le droit public à l'information. Elle intervient chaque fois que la liberté de presse est menacée. Elle fait entendre la voix des journalistes partout où c'est nécessaire. Organisme sans but lucratif, la FPJQ est la principale et la plus représentative organisation journalistique au Canada.

Depuis 2017, la FPJQ parraine le programme #30 secondes avant d'y croire afin de lutter contre la désinformation. Des journalistes membres de la FPJQ offrent bénévolement une formation aux étudiants du 2e cycle des écoles secondaires de partout au Québec afin de leur donner des réflexes pour repérer les fausses nouvelles et mieux comprendre leur impact dévastateur dans la société. L'objectif de cet atelier est de forger leur sens critique, quel que soit le média d'information qu'ils consultent. La FPJQ désire, parallèlement à cette formation sur les fausses nouvelles, sensibiliser aussi les jeunes au rôle d'une presse responsable et mieux faire connaître le travail des journalistes.

SOURCE Fédération professionnelle des journalistes du Québec

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :