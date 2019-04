En reconnaissance d'un travail exceptionnel en médecine : l'AMC annonce les lauréats des prix de l'AMC 2019





OTTAWA, le 30 avril 2019 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) est heureuse d'annoncer les noms des lauréats et lauréates des prix de l'AMC 2019; onze personnes qui ont contribué à améliorer la profession médicale et la santé des patients. Ces personnes seront honorées lors d'un gala qui se tiendra le dimanche 11 août 2019 à Toronto, juste avant le Sommet de l'AMC sur la santé.

« Ces prix soulignent l'engagement, les réussites et les talents de Canadiens et de Canadiennes qui apportent une contribution importante à notre santé et au système de santé dans son ensemble », a indiqué la Dre Gigi Osler, présidente de l'AMC. « Les lauréats de cette année ont fait preuve d'un grand leadership et d'un dévouement exemplaire envers leur communauté. »

Les lauréats des prix de l'AMC pour 2019 sont les suivants :



Dr Alika Lafontaine - Prix Sir-Charles-Tupper d'action politique

Le Dr Lafontaine s'est fait dire qu'il ne terminerait jamais son secondaire, et encore moins des études en médecine. Grâce aux encouragements de sa mère, il est devenu non seulement anesthésiologiste, mais aussi chef de file en santé des Autochtones au Canada. Son travail de représentation et son engagement ont incité le gouvernement fédéral à attribuer 68 millions de dollars à son projet de transformation des soins aux Autochtones. Grâce à son leadership et à son dévouement, le Dr Lafontaine reçoit le Prix Sir-Charles-Tupper d'action politique de cette année.

Dre Ak'ingabe Guyon - Médaille de service de l'AMC

La Dre Ak'ingabe Guyon se passionne pour la santé de la population. Après avoir saisi l'occasion, plus tôt dans sa carrière, de travailler à l'échelle internationale, plus précisément au Kenya et en Tanzanie, la Dre Guyon poursuit maintenant son travail au Canada. Elle a notamment dénoncé des réductions budgétaires en santé publique au Québec, sa province de résidence, travail qui a fait d'elle la lauréate de la Médaille de service de l'AMC de cette année. Cette distinction est remise à un membre de l'AMC ayant apporté des contributions exceptionnelles à l'avancement des soins de santé au Canada.

Dr David-Martin Milot - Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins en début de carrière)

Le Dr David-Martin Milot a toujours remis en cause les inégalités que vivent de nombreuses personnes au sein de la société. En réponse à des réductions budgétaires en santé, il a cofondé Jeunes médecins pour la santé publique, un groupe qui continue de promouvoir les investissements dans les efforts de prévention en santé au Québec. Il a également oeuvré en Colombie, où il a participé à un projet visant à prévenir la consommation de drogue et les crimes mineurs parmi les jeunes gens. Son travail exceptionnel dans la lutte contre les injustices a fait de lui l'un des lauréats du Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file de cette année.

Dre Sheila Wang - Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins résidents)

La Dre Wang a toujours adopté une approche innovatrice en médecine. Alors qu'elle était étudiante en médecine, elle a observé que les plaies chroniques étaient mesurées avec une règle en papier, ce qui produisait des résultats inégaux. Sa solution? Une application mobile pour prendre des photos des plaies et en calculer automatiquement la surface et la profondeur. Aujourd'hui, son application a été adoptée dans plus de 1 000 établissements de soins de santé, contribuant à une réduction de 75 % des plaies de lit. Son prochain objectif est d'utiliser l'application pour améliorer les soins des plaies dans les collectivités du Nord. Si la Dre Wang reçoit l'un des Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file c'est année, c'est grâce à son travail dans le domaine de la recherche et de l'innovation.

Philip Edgcumbe - Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (étudiants en médecine)

La résolution de problèmes constitue une grande partie du travail de Philip Edgcumbe. Alors qu'il était étudiant de premier cycle, il a contribué à la conception et à la création d'un microscope à deux photons qui a fourni aux chercheurs de nouvelles façons d'étudier l'activité cérébrale. Plus tard, il a inventé et breveté un appareil médical qui permet de recourir à la réalité augmentée durant des interventions chirurgicales pour le cancer. Aujourd'hui, M. Edgcumbe poursuit son travail visant à moderniser la médecine en mettant à profit des technologies comme la robotique et l'intelligence artificielle pour améliorer les soins aux patients. S'il reçoit le Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file cette année, c'est en grande partie en raison de son approche novatrice en médecine.

Dre Mamta Gautam - Prix May-Cohen pour femmes mentores

La Dre Gautam croit au pouvoir du mentorat. En tant que jeune psychiatre, elle a commencé par travailler avec un petit groupe d'étudiants, avant d'aller plus loin et de développer des programmes de mentorat et de leadership plus officiels pour des groupes comme Canadian Women in Medicine. Fervente militante pour la santé et le bien-être des médecins, elle sensibilise le public à la stigmatisation associée à la santé mentale. Elle est la lauréate du Prix May-Cohen pour femmes mentores de cette année pour avoir encouragé et soutenu les personnes mentorées dans leur carrière et leur perfectionnement en leadership.

Dr Ali Damji - Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins résidents)

Arrivés au Canada à titre de réfugiés, le Dr Ali Damji et sa famille ont pu compter sur l'aide de voisins et de leur collectivité. C'est une expérience qu'il n'a jamais oubliée et il s'est fait un devoir de fournir le même genre de soutien à la communauté médicale dès le début de sa carrière. Ancien président de l'Association des étudiants et des étudiantes en médecine de l'Ontario, il a joué un rôle fondamental dans la sensibilisation aux coupures des postes de résidence et prône l'amélioration de la culture médicale auprès du public. Il est l'un des lauréats du Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (médecins résidents) pour 2019.

Ed Hobday - Prix d'honneur Owen-Adams

Depuis près de 50 ans, M. Ed Hobday travaille au service des médecins de la Saskatchewan dans le cadre de ses fonctions d'administrateur à l'Association médicale de la Saskatchewan. Il accompagne les médecins de la province à la table de négociation et s'emploie à répondre à leurs besoins professionnels, éducationnels et financiers. Voilà pourquoi il a été nommé lauréat du Prix d'honneur Owen-Adams, la plus haute distinction de l'AMC remise à une personne n'appartenant pas au corps médical.

Charles-Antoine Barbeau-Meunier - Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file (étudiants en médecine)

L'empathie est ce qui conduit les humains à apporter de réels changements, et pour Charles-Antoine Barbeau-Meunier, c'est aussi ce qui forme la base de sa carrière en médecine. Jeune leader en santé mondiale, il a assumé le rôle de délégué jeunesse du gouvernement du Canada à l'Assemblée mondiale de la santé et a passé quatre ans au sein du Groupe consultatif jeunesse de la Commission canadienne pour l'UNESCO à titre de conseiller sur les changements climatiques et la citoyenneté mondiale. Il développe actuellement une application mobile visant à promouvoir le concept de « bien-être numérique » parmi les étudiants du secondaire. Ses travaux sur l'importance de l'empathie en médecine ne sont qu'une des raisons pour lesquelles il reçoit un Prix de leadership de l'AMC pour jeunes chefs de file cette année.

Dre Danielle Martin - Prix F.N.G.-Starr

La Dre Danielle Martin croit en la prestation de soins de santé de qualité pour toute la population canadienne. Son dévouement envers l'universalité des soins de santé a mené à la création de l'organisation Médecins canadiens pour le régime public, un groupe qui a attiré l'attention du monde entier en 2014 après la présentation de la Dre Martin devant un comité sénatorial des États-Unis. En sa qualité d'administratrice en santé à l'Hôpital Women's College de Toronto, elle a mis en oeuvre des programmes qui ont contribué à réduire les temps d'attente et les coûts tout en améliorant les soins aux patients. La Dre Martin reçoit le Prix F.N.G.-Starr, un prix d'excellence pour l'ensemble de ses réalisations en faveur de l'amélioration des services médicaux au Canada.

Lieutenant-colonel Vivian McAlister, MD - Médaille commémorative John-McCrae

C'est en écoutant un exposé présenté par l'un de ses anciens étudiants en médecine, de retour d'une tournée en Afghanistan, que le Dr Vivian McAlister s'est engagé dans une nouvelle voie; en 2006, à l'âge de 52 ans, il s'est joint aux Services de santé des Forces canadienne à titre de chirurgien militaire. Au cours des dix années qui ont suivi, en plus de ses fonctions habituelles en chirurgie à London, en Ontario, il a participé à des missions en Afghanistan, en Irak et en Haïti, jouant un rôle fondamental dans l'amélioration des protocoles de traumatologie pour les soldats blessés. Son engagement a contribué à faire de lui le lauréat de la Médaille commémorative John-McCrae de cette année. Cette distinction est décernée à des personnes qui font ou ont fait partie du personnel clinique des Services de santé des Forces canadiennes, en reconnaissance d'un service exemplaire.

Depuis 1867, l'Association médicale canadienne est le porte-parole national de la profession médicale au Canada. Nous travaillons avec les médecins en exercice, les médecins résidents et les étudiants en médecine sur des enjeux d'importance pour la profession et la santé de la population canadienne. Nous préconisons des politiques et des programmes qui suscitent des changements significatifs au profit des médecins et de leurs patients.

SOURCE Association médicale canadienne

Communiqué envoyé le 30 avril 2019 à 06:00 et diffusé par :