Invitation aux médias - Après un franc succès au MAC, Essential Collection vous donne des ailes le 2 mai à l'Auberge Saint-Gabriel





MONTRÉAL, le 30 avril 2019 /CNW Telbec/ - Le jeudi 2 mai, l'entreprise de mode montréalaise Essential Collection organise une soirée bénéfice en collaboration avec l'AFPAD à l'Auberge Saint-Gabriel dans le Vieux-Montréal dès 18h30. Ainsi, la marque dévoilera au public une collection capsule à la mémoire de quatre jeunes femmes victimes de violence, soit Brigitte, Clémence, Daphné et Gabrielle.

APRÈS LE MAC LE 25 AVRIL DERNIER, PLACE À L'AUBERGE SAINT-GABRIEL LE 2 MAI

En parlant du 2 mai prochain, Nancy Roy, directrice générale de l'AFPAD, indique : « Nous sommes honorés par cet hommage prenant la forme d'un vêtement local soutenant une cause qui nous est chère. » Jennifer Fujs, fondatrice de Essential Collection, ajoute : « L'Auberge Saint-Gabriel est un lieu rempli d'histoire, parfait pour immortaliser cette collection qui rend hommage à quatre femmes. Une murale sera d'ailleurs spécialement conçue pendant l'évènement. »

RENDRE HOMMAGE ET SENSIBILISER D'UNE FAÇON UNIQUE

Cette initiative pilotée par la designer Jennifer Fujs et son équipe de finissantes de l'École supérieure de mode de l'ESG UQAM sensibilisera à la violence envers les jeunes femmes et honorera la mémoire de ces victimes. La soirée comprendra un cocktail, des bouchées, des prix de présences, un défilé de mode, et plus. Dans l'optique de recueillir des fonds, les billets sont au coût de 40$ (dont 5$ reversés à l'AFPAD) et sont disponibles en ligne, tout comme la collection capsule : www.essentialcollectionstore.com. Des billets seront également disponibles à la porte.

À LA MÉMOIRE DE

Brigitte Serre , assassinée le 25 janvier 2006 à l'âge de 17 ans;

, assassinée le 25 janvier 2006 à l'âge de 17 ans; Clémence Beaulieu-Patry , assassinée le 10 avril 2016 à l'âge de 19 ans;

, assassinée le 10 avril 2016 à l'âge de 19 ans; Daphné Boudreault-Huard , assassinée le 22 mars 2017 à l'âge de 18 ans;

, assassinée le 22 mars 2017 à l'âge de 18 ans; Gabrielle Dufresne -Élie, assassinée le 8 juin 2014 à l'âge de 17 ans.

Rendez-vous le 2 mai de 18h30 à 21h à l'Auberge Saint-Gabriel (426, rue Saint-Gabriel) pour faire une différence et aussi encourager la relève mode locale.

Pour réserver votre place : harrisson-boudreau.jp@uqam.ca

ESSENTIAL COLLECTION EN BREF

Lancée en 2017 par Jennifer Fujs, la marque mise sur la simplicité et les essentiels « pour quiconque, et ce, peu importe ton look, et l'endroit où tu es ».

À PROPOS DE L'AFPAD

Depuis sa fondation en 2005, l'Association des Familles de Personnes Assassinées ou Disparues (AFPAD) représente plusieurs centaines de familles au Québec et entend poursuivre sa mission par le développement de nouveaux services et d'outils permettant à ses membres de briser l'isolement et de développer entre eux un lien de solidarité.

