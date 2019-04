Seoul Semiconductor poursuit ses mesures coercitives contre la contrefaçon de ses brevets de driver de LED





Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ : 046890) (« Seoul »), innovateur international leader en matière de produits et technologie LED, a annoncé qu'il intentait un nouveau procès pour contrefaçon de ses brevets de driver de LED, cette fois contre SATCO Products, Inc. (« SATCO »).

Dans sa plainte, Seoul affirme que SATCO vend divers produits d'éclairage à LED qui violent « onze » (11) brevets de Seoul portant sur la technologie de driver de LED, y compris les brevets américains 7 081 722 ; 9 807 828 ; 8 513 899 ; et 8 716 946.

Les brevets revendiqués sur les drivers de LED sont largement utilisés pour remplacer les ampoules sous la forme de lampes incandescentes ou fluorescentes, de lumières murales et de plafond. La technologie brevetée couvre les produits avec un driver linéaire pour faire fonctionner directement les LED sous une tension domestique, un driver de fonctionnement par étapes pour générer des lumières sans scintillement, ainsi qu'un driver à variateur pour réaliser un éclairage intelligent.

Seoul a déjà exercé avec succès ses droits de brevet de driver de LED dans plusieurs contentieux recouvrant différentes parties du marché, et notamment les segments des grandes surfaces de l'électronique, des fabricants d'éclairage LED, et des fabricants d'applications.

Les dispositifs de la gamme Acrich NanoDriver de Seoul, réalisés avec cette technologie brevetée, ont remporté le prix Sapphire dans la catégorie « IC et Composants électroniques pour les éclairages à semi-conducteurs. » En vertu de ses innovations technologiques constantes, Seoul détient 250 brevets portant sur la technologie des drivers à LED dans le monde entier.

La technologie de drivers Acrich s'applique à environ 70 % des ampoules résidentielles sur le marché de l'éclairage mondial, et Seoul estime que les applications d'Acrich continueront de s'élargir.

« Seoul investit près de 10 % du revenu de ses ventes chaque année dans l'innovation technologique. L'an dernier, nous avons même investi davantage pour nous assurer que nous étions à l'avant-garde de la technologie, » a déclaré Nam Ki-bum, vice-président exécutif du service éclairage chez Seoul. « Mais la concurrence déloyale basée sur la copie des produits innovants doit cesser. C'est uniquement dans ces conditions que les autres, et notamment les jeunes entrepreneurs et les petites entreprises, auront une chance de voir leurs talents reconnus sur le marché. »

À propos de Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor développe et commercialise des diodes électroluminescentes (Light Emitting Diodes, LED) pour les marchés de l'automobile, de l'éclairage général, de l'éclairage spécialisé et du rétroéclairage. En tant que deuxième plus grand fabricant mondial de LED, à l'exclusion du marché captif, Seoul Semiconductor détient plus de 14 000 brevets, propose une vaste gamme de technologies et de produits LED innovants de grande consommation, tels que SunLike, qui offre la meilleure qualité d'éclairage au monde grâce à une LED nouvelle génération permettant un éclairage centré sur l'utilisateur et optimisé pour les rythmes circadiens ; WICOP, une LED sans boîtier à structure simplifiée offrant une uniformité de couleurs inégalée leader du marché et des économies de coûts au niveau du dispositif, assurant une densité de lumen élevée et une conception souple ; la série NanoDriver, les drivers de LED de 24W CC les plus compacts au monde ; Acrich, première technologie de LED CA haute tension, développée en 2005, incluant toutes les technologies LED CA, allant de la fabrication des puces à celle des modules et des circuits ; et nPola, un nouveau produit LED basé sur la technologie de substrat de GaN fournissant une puissance dix fois supérieure aux LED traditionnelles. UCD est un écran bénéficiant d'une vaste palette de couleurs, et fournissant plus de 90 % du système NTSC. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

