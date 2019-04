Workiva ouvre un bureau à Paris





Workiva, fournisseur leader en matière de services dans le cloud pour des solutions de données connectées, de reporting financier et de conformité, annonce l'ouverture d'un nouveau bureau à Paris, en France.

« L'ouverture d'un bureau à Paris témoigne de notre volonté d'aider nos clients français à résoudre leurs difficultés spécifiques en matière de reporting, qu'il s'agisse de juridictions locales ou de régulateurs mondiaux », a déclaré Marty Vanderploeg, CEO de Workiva. « Nous aidons des organisations dans le monde entier à se connecter et à étiqueter leurs données dans un seul environnement cloud afin d'améliorer l'exactitude et de réduire les risques ».

Workiva ? le leader mondial en matière de reporting connecté, XBRL et Inline XBRL et l'une des premières entreprises à être certifiée par XBRL International - a toujours pris l'initiative d'apporter de l'aide aux émetteurs privés étrangers pour qu'ils utilisent les étiquettes XBRL dans leurs fichiers déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine.

Les entreprises européennes adoptent maintenant Wdesk pour se conformer au mandat de la directive de l'Autorité européenne des marchés financiers d'Inline XBRL pour sa taxonomie européenne unique au format électronique (ESEF). Plus de 5 000 émetteurs de l'UE devront utiliser cette taxonomie pour leurs rapports financiers annuels qui se termineront le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Les entreprises multinationales utilisent également Wdesk pour améliorer leur efficacité et leur transparence en matière de reporting statutaire mondial, un processus complexe et pénible pour la communication d'informations aux organismes publics visant à se soumettre aux exigences des PCGR locaux de chaque juridiction.

« Wdesk est la seule plateforme cloud qui assure l'exactitude et la transparence des données tout au long du processus de reporting, des données transactionnelles ERP aux rapports finaux », a déclaré Marty Vanderploeg. « Notre plateforme Wdesk continuera à jouer un rôle essentiel dans le processus de transformation du reporting financier dans le monde entier ».

Le bureau de Workiva Paris est situé au 277, rue Saint-Honoré. Workiva a également des bureaux à Amsterdam, Francfort et Londres, ainsi que dans 12 villes des États-Unis et deux villes canadiennes.

À propos de Workiva

Workiva, le fournisseur leader en solutions cloud de données connectées, de reporting et de conformité sur le cloud, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75 % figurent sur la liste des entreprises de Fortune 500® et par des organismes gouvernementaux. Nos clients ont transmis plus de cinq milliards d'éléments de données pour renforcer la fiabilité de leurs données, réduire les risques et gagner du temps. Pour plus d'informations sur Workiva, rendez-vous sur workiva.com.

