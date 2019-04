L'édition 2019 du Challenge EIT Digital fait la part belle aux scaleups de la deep tech





Qui sera le prochain géant technologique européen? La question est posée par EIT Digital, une organisation européenne spécialisée dans l'innovation numérique et la formation entrepreneuriale. Les startups à forte croissance sont invitées à participer à la sixième édition du Challenge EIT Digital. Les dix meilleures sociétés recevront des prix d'un total de 750 000 EUR en nature. La date limite de soumission est fixée au 14 juin 2019.

Les candidatures sont ouvertes pour le Challenge EIT Digital, le concours destiné aux deep techs numériques en Europe. Les startups en hyper croissance - ou scaleups - sont invitées à soumettre leur candidature dans une des catégories suivantes : technologies numériques, villes numériques, industrie numérique, bien-être numérique et finance numérique.

"Nous sélectionnerons 25 sociétés et les inviterons à un événement exclusif à Bruxelles, durant lequel elles présenteront leur vision à un panel de dirigeants et d'investisseurs de haut vol", déclare Dolf Wittkamper, responsable de l'Accélérateur EIT Digital. "Dix lauréats recevront une année d'assistance personnalisée de la part de l'Accélérateur numérique EIT, d'une valeur de 50 000 EUR. En outre, le vainqueur de chaque catégorie recevra un prix en espèces de 50 000 EUR." L'Accélérateur EIT Digital se compose d'une équipe d'environ 40 développeurs et d'experts en collecte de fonds basés dans 13 villes d'Europe. Il dispose également d'un centre d'activité dans la Silicon Valley. Depuis 2012, l'Accélérateur EIT Digital a soutenu plus de 300 startups dans l'acquisition de clients et la levée de fonds.

Le concours est destiné aux deep techs proposant un produit différencié s'appuyant sur des technologies numériques sophistiquées et difficiles à reproduire. "Une véritable opportunité se présente à l'Europe pour jouer un rôle central sur la scène du numérique en mettant l'accent sur les deep techs qui auront un impact sur tous les secteurs industriels. Avec le Challenge EIT Digital, nous sommes déterminés à identifier les entrepreneurs européens les plus prometteurs et à les soutenir dans la construction les futures entreprises dominantes dans les technologies numériques », déclare Chahab Nastar, responsable de l'innovation chez EIT Digital.

Critères de soumission

Pour présenter leur candidature à l'édition 2019 le Challenge EIT Digital, les entreprises doivent remplir les critères suivants:

être basée dans un État membre de l'UE

être dans en phase de croissance, justifiée par un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 000 EUR ou par un financement total d'au moins deux millions EUR

être dans leur dix premières années d'existence.

La date limite de dépôt des candidatures est le 14 juin 2019. Pour de plus amples renseignements et obtenir un formulaire de candidature, veuillez visiter www.challenge.eitdigital.eu.

